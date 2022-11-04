Еще раз о «театральном доме» в центре Перми

Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости

Здание на Попова, 57 не является объектом культурного наследия. И это несмотря на то, что здание, или, как его называют старожилы, «театральный дом» имеет весьма богатую историю и является не только архитектурной ценностью для Перми, но и значим для театрального искусства города.Но что мы знаем про него? Дом является послевоенной постройкой. Он строился по проекту архитектора Перевозчикова в 1949-1951 годах.В этом доме жили журналисты, главные редактора газет, представители творческой интеллигенции. И, что самое интересное, великий советский актер и режиссер, художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров. Он проживал в доме в 1955-1959 годах, после окончания театрального вуза, когда попал в Пермь по распределению. В Перми же Захаров начал свою творческую деятельность.Уже через много лет ему было суждено снять такие бессмертные фильмы, как «12 стульев», «Формула любви», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и другие.Хотя бы ради этого факта, из уважения к памяти великого артиста, здание должно быть признанно вновь выявленным объектом культурного наследия, а на его фасаде должна быть установлена памятная доска в честь режиссера.В министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края нам сообщили: «В настоящее время департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми в адрес министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края направленно письмо о включении данного многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта. Информация будет учтена министерством при последующей актуализации региональной программы капитального ремонта».Кстати говоря, два года назад, в августе 2020-го, дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Однако решением Ленинского районного суда города Перми от 26 мая 2021 года это распоряжение признанно незаконным, на основании чего многоквартирный дом на Попова, 57 был исключен из реестра аварийного жилищного фонда Пермского края.Таким образом, борьба за сохранение «театрального дома» продолжается. Надеемся, что у властей хватит мудрости сохранить это замечательное здание в центре города.