В Перми определили точки роста для волонтеров

Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости

С 28 по 30 октября в Перми в веселой и дружеской обстановке прошел региональный слет «Волонтеров-медиков». Участие в нем приняли не только пермские ребята, но волонтеры-медики местных отделений со всего Пермского края.В этом году слет проходил на площадке премьер-отеля АМАКС, где собрались 70 добровольцев, при этом 20 ребят выступили организаторами мероприятия. Участниками стали как волонтеры-новички, так и более опытные студенты, в том числе координаторы из 11 местных отделений.Организация добровольчества в сфере здравоохранения, знакомство с волонтерами, оказание первой помощи, популяризация ответственного донорства и здорового образа жизни, профориентация школьников, первичная профилактика социально значимых заболеваний – вот для чего, по мнению будущих врачей, нужны такие слеты.Кроме того, часть образовательных площадок слета была направлена на развитие «мягких» навыков - таких, как эффективная коммуникация с пациентами и медицинскими работниками, волонтерский фандрайзинг, развитие личного бренда и популяризация добровольчества в социальных сетях.Комментирует координатор Пермского регионального отделения «Волонтеров-медиков» Влада Галанова:- Для нас важно создавать точки роста для наших волонтеров, обучать ребят, делиться опытом. Это позволяет команде региона развиваться системно, оказывать помощь грамотно, гибко подстраиваться под новые вызовы. Самая большая ценность для нашей команды – это люди, те, кому мы помогаем, те, с кем мы взаимодействуем в качестве друзей и партнёров. На нас лежит большая ответственность, мы формируем образ не только современного волонтера, но и медицины в целом. С уверенностью могу сказать, что медицинские работники, которые приходят в практическое здравоохранение после школы волонтеров-медиков, являются не только настоящими профессионалами, но и обладают развитой эмпатией, которая важна при организации лечебного процесса.