Служить и защищать - профессиональное кредо судебного пристава

Марина Осипова © Вечерние ведомости

1 ноября в России отмечают свой профессиональный праздник сотрудники Федеральной службы судебных приставов - те, кто отвечает за соблюдение законности в стране. Без их работы судебные решения останутся на бумаге, а права людей так и не будут восстановлены.Работу сотрудников Службы в полной мере представляет себе лишь тот, кто непосредственно столкнулся с ней. Рассказать о служебных обязанностях судебных приставов и жизни ГУФССП России по Пермскому краю мы попросили главного судебного пристава Прикамья Сергея Неведомского.- Более полутора веков судебные приставы занимаются исполнением судебных решений и актов иных уполномоченных органов. Не зря нас еще называют сотрудниками органов принудительного исполнения. Наша работа начинается тогда, когда решение о восстановлении справедливости уже принято, но должник по той или иной причине не исполняет свои обязательства.У наших сотрудников большой список полномочий и обязанностей. Судебные приставы не просто принимают на исполнение исполнительные документы. Они занимаются розыском должников, арестом их имущества и денежных средств, возбуждением уголовных дел и составлением административных протоколов. Все это позволяет принудить нарушителей чужих прав исправить то, что было сделано не по закону, ведь за каждым исполнительным производством стоит тот, чьи интересы нарушили.За казенным словом «взыскатель» может скрываться мать, чьим детям не помогает отец, семья, потерявшая кормильца и ожидающая возмещения морального вреда. Даже за словосочетанием «неопределенный круг лиц» стоят люди, чье право на безопасную среду, здоровье, жизнь мы должны защитить. Это одно из самых главных профессиональных качеств судебного пристава - увидеть в кипе бумаг человека и помочь ему. Казалось бы, рядовые исполнительные производства по взысканию налоговой задолженности, но и в них есть люди, которые пострадают из-за того, что государство своевременно недополучило надлежащие денежные выплаты. Не будет нового детского садика, новой медицинской аппаратуры, ремонта дороги в отдаленном населенном пункте. Поэтому я придерживаюсь мнения, что судебный пристав должен быть не только профессионалом своего дела, но и иметь желание помочь взыскателю и дать понять должнику, что его действия не только неправомерны, но и порицаемы обществом.В нашей работе часто бывает так, что должник противится исполнению законных требований судебного пристава, потому что считает, что наказание присуждено ему несправедливо. Но достаточно показать ему ситуацию с другой стороны, и человек переоценивает случившееся и добровольно гасит долг или выполняет требования неимущественного характера. Если разъяснение норм действующего законодательства, апелляция к нравственным качествам должника не помогают, то тогда сотрудники ведомства начинают применять к неплательщику меры принудительного характера.- В российском законодательстве предусмотрен широкий спектр мер поддержки должников. Судебные приставы уведомляют должников не только об их обязанностях, но и об их правах, например, о праве на рассрочку платежа. Рассрочка – это установление судом порядка исполнения решения по частям в течение определенного периода. Такое исполнение может происходить равномерными частями или разными, в соответствии с утвержденным графиком. При рассрочке исполнение решения суда не приостанавливается полностью, а меняется лишь порядок его исполнения. Чаще всего основанием для рассрочки становится тяжелое имущественное положение должника, и дробное погашение долга дает ему возможность остаться на плаву.Есть возможность и отсрочить платеж, но только на 10 дней. Для этого также необходимо подать заявление судебному приставу, который ведет исполнительное производство. Необходимо учесть и то, что сотрудник органа принудительного исполнения может отказать в данной просьбе. Отсрочка предоставляется лишь в исключительных случаях: продолжительное лечение в стационаре, болезнь близких родственников или сложный послеоперационный период. Кроме того, максимальный срок такого послабления со стороны правоохранителей не может превышать 10 дней, увеличить этот срок можно только по решению суда.Еще один вариант облегчить финансовое бремя - подать заявление о сохранении прожиточного минимума, то есть на счете должника будет оставаться фиксированная сумма. Для этого можно обратиться к судебному приставу, в банк или же подать заявление в личном кабинете на сайте Госуслуг. Если же гражданин является опекуном несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, то он может увеличить «несгораемую» сумму, но для этого необходимо будет обратиться в суд. В итоге после рассмотрения заявления гарантированно сохраняется прожиточный минимум для трудоспособного населения в целом по стране на 2022 год. Но если стоимость потребительской корзины в регионе выше, это тоже необходимо указать при заполнении заявления. Также связаться с судебными приставами по данному вопросу можно на сайте ГУФССП России по Пермскому краю или на портале Госуслуг.Еще одна особая категория должников - частично мобилизованные граждане. Сейчас должник, получивший повестку, может подать судебному приставу заявление о приостановлении исполнительного производства и не забыть приложить подтверждающие документы.- Этот «умный» сервис во многом облегчает общение людей с судебными приставами. Во-первых, в личном кабинете пользователя можно увидеть все имеющиеся задолженности и оплатить их. Во-вторых, там же можно отслеживать ход исполнительного производства с момента его возбуждения и до окончания. Это может сделать и должник, и взыскатель. Большой спектр полномочий Госуслуги предоставляют юридическим лицам. Сейчас руководитель организации может выдать своим подчиненным доверенность на подачу заявлений для получения услуг ФССП России. Сервис позволяет делегировать полномочия сотрудникам организации и подавать заявления через Госуслуги от ее имени.Кроме того, из личного кабинета можно связаться с судебным приставом, который ведет конкретное исполнительное производство, узнать об имеющихся ограничениях, подать заявление об ошибочных сведениях. На портале реализован алгоритм, который позволит сообщить сотрудникам ведомства о том, что у гражданина есть двойник. Для того, чтобы избавиться от чужого долга, необходимо воспользоваться услугой «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов». В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить». Уточненная информация поступит в подразделение ФССП, и информация будет актуализирована. Этот сервис позволяет сэкономить время участников исполнительного производства, дает доступ к актуальной информации. Не стоит забывать и об электронном банке исполнительных производств, который доступен на нашем региональном сайте: https://r59.fssp.gov.ru/. С его помощью также можно увидеть информацию о задолженности, имеющейся у физического или юридического лица. Там же можно ознакомиться со всеми нововведениями в жизни Службы. Я считаю, что подобные сервисы разгружают судебных приставов, дают им возможность сделать свою работу более адресной, персонифицированной.- После реформы 2020 года ведомство получило новый статус. Это стало серьезным шагом в признании значимости нашей работы. Работники органов принудительного исполнения получили больше прав, но вместе с ними пришли и новые обязанности. Повысились профессиональные требования к людям, служащим в ведомстве. Многие не смогли приспособиться к изменившимся условиям, уволились. Но остались самые ответственные, крепкие, проверенные временем профессионалы. Ведь наряду с профильным образованием и правовой грамотностью судебный пристав должен обладать незаурядными человеческими качествами. Он должен видеть, когда, где и кто нарушает законные права и интересы граждан, и пресекать эти попытки. Несколько месяцев назад сотрудницы отдела судебных приставов по взысканию штрафов №1 по г. Перми Мария Баршевская и Анна Дианова спасли 4-летнего мальчика, которого увел из родного двора незнакомец. Их внимание привлекла странная пара: мужчина в грязной толстовке и порванных штанах вел за собой опрятно одетого мальчика лет четырех. Ситуация показалась сотрудницам ведомства подозрительной. Они решили понаблюдать за развитием событий, а когда стало ясно, что мужчина вряд ли является родственником ребенка, одна из женщин напрямую спросила мальчика, знаком ли ему мужчина. Ребенок ответил, что видит «дядю» в первый раз и что тот пообещал купить ему сладкий сюрприз. Еще малыш рассказал, что новый знакомый уводит его в противоположную от дома сторону. Недолго думая, сотрудницы Службы забрали ребенка из рук «щедрого» прохожего и отвели в подразделение ведомства. О случившемся незамедлительно сообщили начальнику отдела и правоохранительным органам. Оказалось, что ребенка уже объявили в розыск. Ребенок воссоединился с семьей, а подозрительный мужчина вместе с правоохранителями отбыл в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшедшего. Его мотивы до сих пор неясны, но есть большая вероятность того, что девушки спасли мальчику жизнь. Их внутренний инстинкт, который есть у большинства правоохранителей, сработал вовремя, дальше они уже действовали согласно инструкциям и в итоге исполнили свой профессиональный и гражданский долг.Нельзя не упомянуть о работе судебных приставов по ОУПДС. Эти люди не только обеспечивают порядок в судах, но и защищают граждан в судебных заседаниях, помогают коллегам при проведении исполнительных действий. Несмотря на трудности и даже опасность этого направления, среди приставов по ОУПДС много женщин, которые наравне с сильным полом исполняют свои служебные обязанности, не пасуют перед должниками, которые часто вышеи сильнее. Недавно в г. Соликамске судебный пристав по ОУПДС Анастасия Литке догнала и задержала неплательщика алиментов. Мужчина решил скрыться от сотрудника органа принудительного исполнения, но девушка начала преследование, смогла просчитать план беглеца и в торговом центре настигла его, применив силовой прием, надела на должника наручники и доставила его в подразделение ведомства.Главное, что судебные приставы не оставляют свои знания и умения в кабинете после рабочего дня, а всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.- Никто не защищен от усталости на работе, но когда негативные эмоции начинают мешать выполнению ежедневных дел, то необходимо отвлечься от рутины, чтобы потом посмотреть на нее другими глазами. Поэтому жизнь судебного пристава состоит не только из возбуждения исполнительных производств, розыска должников, заполнения необходимой документации.У нас, как и у всех людей, должны быть дни для себя, для семьи, где мы находим новые силы. Уже второй год подряд в Главном управлении проводится День Семьи. В гости приходят дети сотрудников, для них готовятся зрелищные выступления, мастер-классы. Ребята знакомятся с работой своих родителей, на которой мамы и папы часто задерживаются допоздна.Большую поддержку дает коллектив. Наши активисты стараются проводить как можно больше неформальных мероприятий, на которых собираются сотрудники со всего края. В основном это турслеты, зимние и летние. Всякий раз это большое событие для каждого подразделения, люди жертвуют своими обеденными перерывами, чтобы написать сценарий, придумать эффектные номера, разработать костюмы. Это уникальная возможность выбраться на природу, встретиться с коллегами не в кабинетах, во время совещаний, а пообщаться неофициально, узнать поближе людей, с которыми работаешь бок о бок каждый день. В этом году большое внимание уделялось традициям и обычаям народов, которые проживают в Пермском крае, что прослеживалось в тематике всех проводимых мероприятий. Это позволило больше узнать о своих коллегах, друзьях, соседях. На нашем сайте вышла серия публикаций о сотрудниках ГУФССП России по Пермскому краю, где рассказывалось об их хобби. Оказалось, что судебный пристав из п. Октябрьского продолжает семейную традицию пчеловодства, является победителем многочисленных «медовых» конкурсов. Пристав по ОУПДС из г. Перми показывает отличные результаты в марафонском беге, а сотрудники из г. Кудымкара сохраняют и передают из поколения в поколение рецепты национальной коми-пермяцкой кухни. Всеми этими знаниями они готовы делиться с коллегами, ведь погружение в новую культуру не только расширяет кругозор, но и позволяет научиться понимать других людей, что очень важно для судебного пристава.Большой вклад в организацию подобных мероприятий вносит профсоюз ГУФССП России по Пермскому краю. Это также отличный инструмент поддержки сотрудников. Если человек изъявил желание стать членом профсоюзной организации, то он получает дополнительные гарантииот общественного объединения. Это и материальная помощь в трудной жизненной ситуации, и защита интересов в трудовых спорах. Ну и, кроме того, это возможность активно участвовать в жизни коллектива, проявить себя в разных видах деятельности: волонтера, спортсмена, активиста.- Могу с гордостью сказать, что на протяжении многих лет судебные приставы Прикамья поддерживали множество актуальных инициатив и в крае, и в России. Если говорить о масштабных акциях, то ежегодно сотрудники ведомства участвуют в Вахте Памяти. Карелия, Кавказ, Крым - во всех этим местах работали наши поисковики, искали останки бойцов Красной армии, погибших на полях Великой Отечественной войны.В этом году мы вместе со всей Россией присоединились к сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса. В марте был собран груз с предметами первой необходимости и продуктами питания. В августе силами сотрудников ГУФССП России по Пермскому краю сформирована посылкас канцелярскими принадлежностями для школьников из ДНР и ЛНР, которая при поддержке благотворительного фонда «Волонтеры Донбасса» направлена ребятам.Не забываем и о прикамских детях. Традиционно проводим утренники и праздники в Международный день защиты детей. Судебные приставы навещают детей, остававшихся без попечения родителей, дарят им подарки, исполняют желания.Кроме помощи нуждающимся, попробовали себя в экоактивизме. Собрали команду волонтеров, которая помогла в посадке деревьев в городском питомнике в районе Архиерейки. Саженцы предназначены для улиц и парков краевой столицы. Опыт нам понравился, собираемся прийти на помощь МКУ «Городское зеленое хозяйство» весной, когда будут высаживать хвойные породы.Участие в благотворительных акциях, работа плечом к плечу на благо страны помогает нам сплотиться еще больше. Я очень рад, что мы можем улучшить чью-то жизнь и решить чьи-то проблемы не только в рамках закона об исполнительном производстве, но и в других сферах.- Самое главное - быть профессионалом своего дела, следовать букве закона, отстаивать интересы взыскателей, оставаться честными, ответственными, готовыми прийти на помощь и коллегам, и гражданам. Все это поможет выполнять и личные, и общие задачи.В день профессионального праздника мне хочется поздравить и поблагодарить всех сотрудников ГУФССП России по Пермскому краю за их добросовестный труд, терпение, неравнодушие. От всей души поздравляю с праздником и ветеранов нашей Службы, которые сейчас находятсяна заслуженном отдыхе. Желаю всем здоровья, счастья, профессионального роста. Благополучия и уюта вам и вашим семьям!