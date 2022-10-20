В Перми завершился Городской форум старшеклассников
Пермь: общество
ЮНПРЕСС
На базе санатория «Сосновый бор» прошёл третий городской Форум старшеклассников. В течение двух дней пермские ребята вместе со своими ровесниками из Уфы и Екатеринбурга активно принимали участие в образовательных площадках по трем направлениям.
Подробнее рассказал председатель Городского совета старшеклассников города Перми Иван Угольников.
- Иван, когда появился Городской совет старшеклассников?
- Городской совет - центральное молодежное самоуправление, работающие со школьниками Перми. Совет старшеклассников создан в 2016 году решением Пермской городской Думы.
- Расскажите о деятельности совета, сколько там ребят на данный момент?
- За 2022 год Городской совет реализовал достаточно большой объем проектов, поэтому о деятельности Совета можно говорить много, расскажу в жатом формате.
Итак, в 2022 году мы начали со школы молодого лидера и школы социального проектирования. Нами был проведен комплекс из десяти мероприятий, где каждый участник получил новые знания, интересные знакомства, смог создать лучшую версию себя и научился работать в команде.
Безусловно, совет - это не только саморазвитие. Это проведение различных молодежных социально значимых мероприятий. Одно из них - всероссийская акция «У детей нет крыльев», в которой совет участвует уже шестой год подряд. В течение трех месяцев в каждом районе города мы рассказывали жителям об опасности открытых окон для маленьких детей. Также в рамках акции в этом году мы впервые разработали и провели одноименный конкурс авторских плакатов. В нем приняли участие пермские школьники, лучшие работы получили призы.
Кроме того, 2022 год стал новой отправной точкой для взаимодействия со школьниками города и представителями органов власти. Этот год был насыщенным событиями. Например, в этом году мы впервые стали соорганизаторами возложений венков, подготовки центральных мероприятий города, посвященных памятным датам и государственным праздникам. Это такие даты, как 9 Мая, День государственного флага, экологические акции, форумы и еще много всего. Год стал по-настоящему проектным. Потому что мы не просто учились и учили школьников города Перми становиться лучше, но и сами разрабатывали молодежные проекты, принимали участие в конкурсе инициатив «Вижу, могу, делаю» и в конкурсе социально значимых проектов «Город - это мы».
Мы взяли два гранта и можем прямо сейчас реализовать несколько проектов совместно с Департаментом социальной политики администрации Перми, Департаментом культуры и молодежной политики и Дворцом молодежи. За что мы им очень благодарны.
Хотел бы рассказать вкратце и о проектах, которые мы реализуем сами. Проект - марафон активных дел «Эко-плей» направлен на привлечение молодежи из отдаленных районов к творческой и созидательной деятельности. Проект реализовывался в июне-июле этого года, в рамках проекта мы учились правильно сортировать мусор, сделали окраины города чище. Проект «Секрет успеха» - это цикл обучающих семинаров для старшеклассников на тему кибербезопасности, самопрезентации, безопасного ведения социальных сетей и так далее. Проект «Киноклуб» направлен на профилактику социальных проблем путем просмотра фильмов с последующим обсуждением. Мы уже говорили на тему полового воспитания и ранней беременности, на очереди - темы мотивации и преодоления трудных жизненных ситуаций.
В настоящее время мы реализуем проект «Будь выше этого», он направлен на профилактику булинга среди подростков. Есть также проект «В начале 20 века» - это знакомство с историей нашего города в игровом формате. Настольная игра уже вышла из печати, и через 2-3 недели мы отправимся с ней по пермским школам.
Еще одним значимым и важным событием в этом году стала наша благотворительная акция (точнее, мероприятие) «Ярмарка улыбок» в День города Перми. Важно, что данное событие мы подготовили абсолютно самостоятельно, вместе с членами Городского совета старшеклассников, активистами провели беспроигрышную лотерею, творческие мастер-классы, «танцевальную лихорадку» для детей и взрослых. Все вырученные деньги направили в фонд социальной адаптации и развития детей-инвалидов «Счастье жить».
Кроме того, в этом году мы смогли собрать вокруг себя большое количество школьников, которые вместе с нами готовы улучшать наш город, у нас появился актив. За последние недели он увеличился еще на 30 человек и на данный момент насчитывает 70 человек, и мы этому очень рады!
Мы рады, что представители органов государственной власти, всероссийских организаций, молодежных организаций Пермского края и Перми видят нашу работу и приглашают нас к взаимодействию.
- Что происходило на недавнем форуме Городского совета старшеклассников? Какие темы вы обсуждали?
- Этот форум уже традиционный, он появился раньше совета и проходит с 2011 года. Форум в этом году расширился - например, в нем приняли участие делегации самоуправления из Екатеринбурга и Уфы. В течение двух дней мы учились новому на мастер-классах по самоуправлению, волонтерскому движению и так далее. Мы договорились, что будем подписывать соглашение о стратегическом сотрудничестве между Городским советом старшеклассников Перми и самоуправлениями Екатеринбурга и Уфы. Безусловно, мы очень рады, что расширяем сотрудничество. Мы будем развиваться в этом направлении дальше. Уверен, что с каждым годом форум будет охватывать все больше школьников, и мы будем содействовать развитию молодежной политики Пермского края и всей Российской Федерации.
Подробнее рассказал председатель Городского совета старшеклассников города Перми Иван Угольников.
- Иван, когда появился Городской совет старшеклассников?
- Городской совет - центральное молодежное самоуправление, работающие со школьниками Перми. Совет старшеклассников создан в 2016 году решением Пермской городской Думы.
- Расскажите о деятельности совета, сколько там ребят на данный момент?
- За 2022 год Городской совет реализовал достаточно большой объем проектов, поэтому о деятельности Совета можно говорить много, расскажу в жатом формате.
Итак, в 2022 году мы начали со школы молодого лидера и школы социального проектирования. Нами был проведен комплекс из десяти мероприятий, где каждый участник получил новые знания, интересные знакомства, смог создать лучшую версию себя и научился работать в команде.
Безусловно, совет - это не только саморазвитие. Это проведение различных молодежных социально значимых мероприятий. Одно из них - всероссийская акция «У детей нет крыльев», в которой совет участвует уже шестой год подряд. В течение трех месяцев в каждом районе города мы рассказывали жителям об опасности открытых окон для маленьких детей. Также в рамках акции в этом году мы впервые разработали и провели одноименный конкурс авторских плакатов. В нем приняли участие пермские школьники, лучшие работы получили призы.
Кроме того, 2022 год стал новой отправной точкой для взаимодействия со школьниками города и представителями органов власти. Этот год был насыщенным событиями. Например, в этом году мы впервые стали соорганизаторами возложений венков, подготовки центральных мероприятий города, посвященных памятным датам и государственным праздникам. Это такие даты, как 9 Мая, День государственного флага, экологические акции, форумы и еще много всего. Год стал по-настоящему проектным. Потому что мы не просто учились и учили школьников города Перми становиться лучше, но и сами разрабатывали молодежные проекты, принимали участие в конкурсе инициатив «Вижу, могу, делаю» и в конкурсе социально значимых проектов «Город - это мы».
Мы взяли два гранта и можем прямо сейчас реализовать несколько проектов совместно с Департаментом социальной политики администрации Перми, Департаментом культуры и молодежной политики и Дворцом молодежи. За что мы им очень благодарны.
Хотел бы рассказать вкратце и о проектах, которые мы реализуем сами. Проект - марафон активных дел «Эко-плей» направлен на привлечение молодежи из отдаленных районов к творческой и созидательной деятельности. Проект реализовывался в июне-июле этого года, в рамках проекта мы учились правильно сортировать мусор, сделали окраины города чище. Проект «Секрет успеха» - это цикл обучающих семинаров для старшеклассников на тему кибербезопасности, самопрезентации, безопасного ведения социальных сетей и так далее. Проект «Киноклуб» направлен на профилактику социальных проблем путем просмотра фильмов с последующим обсуждением. Мы уже говорили на тему полового воспитания и ранней беременности, на очереди - темы мотивации и преодоления трудных жизненных ситуаций.
В настоящее время мы реализуем проект «Будь выше этого», он направлен на профилактику булинга среди подростков. Есть также проект «В начале 20 века» - это знакомство с историей нашего города в игровом формате. Настольная игра уже вышла из печати, и через 2-3 недели мы отправимся с ней по пермским школам.
Еще одним значимым и важным событием в этом году стала наша благотворительная акция (точнее, мероприятие) «Ярмарка улыбок» в День города Перми. Важно, что данное событие мы подготовили абсолютно самостоятельно, вместе с членами Городского совета старшеклассников, активистами провели беспроигрышную лотерею, творческие мастер-классы, «танцевальную лихорадку» для детей и взрослых. Все вырученные деньги направили в фонд социальной адаптации и развития детей-инвалидов «Счастье жить».
Кроме того, в этом году мы смогли собрать вокруг себя большое количество школьников, которые вместе с нами готовы улучшать наш город, у нас появился актив. За последние недели он увеличился еще на 30 человек и на данный момент насчитывает 70 человек, и мы этому очень рады!
Мы рады, что представители органов государственной власти, всероссийских организаций, молодежных организаций Пермского края и Перми видят нашу работу и приглашают нас к взаимодействию.
- Что происходило на недавнем форуме Городского совета старшеклассников? Какие темы вы обсуждали?
- Этот форум уже традиционный, он появился раньше совета и проходит с 2011 года. Форум в этом году расширился - например, в нем приняли участие делегации самоуправления из Екатеринбурга и Уфы. В течение двух дней мы учились новому на мастер-классах по самоуправлению, волонтерскому движению и так далее. Мы договорились, что будем подписывать соглашение о стратегическом сотрудничестве между Городским советом старшеклассников Перми и самоуправлениями Екатеринбурга и Уфы. Безусловно, мы очень рады, что расширяем сотрудничество. Мы будем развиваться в этом направлении дальше. Уверен, что с каждым годом форум будет охватывать все больше школьников, и мы будем содействовать развитию молодежной политики Пермского края и всей Российской Федерации.
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