Пермские медики покоряют новые вершины
Пермь: общество
Фото из личного архива Анастасии Зацепуриной
Новым председателем Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» стала представительница Прикамья Анастасия Зацепурина. В беседе с нашим корреспондентом она рассказала, каким опытом располагает и с чего намерена начинать на ответственном посту.
- Анастасия, примите наши искренние поздравления в связи с назначением на такую важную должность! Расскажите о своем пути в медицину.
- Мой путь в медицину был связан со многими вызовами. Моя мама - зубной техник, поэтому все свое детство я проводила в больнице и совсем не боюсь стоматологов. Когда я училась в школе, мне не давалась математика, поэтому я рассматривала для себя специальности, где для поступления не нужно сдавать этот предмет.
Еще медицина всегда для меня была той специальностью, которую очень непросто получить. Так как одной из особенностей моего характера является принципиальность, мне принципиально важно было доказать всем вокруг и самой себе, что я справлюсь. Поступила в ПГМУ я не сразу, но никуда кроме, как туда,- не поступала. В первый год я не прошла на бюджет и училась в медфармучилище при ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера. Слез было очень много, но хочу сказать, что это потрясающий опыт и замечательные люди. Впервые, кажется, в моей жизни случился очень дружный коллектив.
Учиться было интересно, так как учились мы на базах вуза, и преподаватели у нас были те же самые. Я уже хотела остаться и доучиться, но тут вмешалась моя мама, которая подала за меня заявление на сдачу ЕГЭ, чтобы пересдать русский и биологию. Пересдала, балл стал гораздо выше, и у меня получилось поступить на педиатрический факультет ПГМУ.
ПГМУ я выбрала еще и потому, что депутатом Законодательного собрания по нашему Кишертскому району была Ирина Петровна Корюкина, в то время ректор вуза. Хоть мы и не были знакомы, но было какое-то приятное чувство родства.
- Должно быть, вам было сложно?
- Учиться в вузе мне было несложно, потому что многие предметы мы изучали в училище, такие как гистология, например, биологию и анатомию тоже проходили. Поэтому на первом курсе процентов 40 материала было уже усвоено, в том числе латынь. Преподаватели у нас учат очень хорошо, если при этом еще есть стремление учиться и ответственное отношение - обучение пойдёт очень хорошо.
Я благодарна стечению всех обстоятельств, своей принципиальности и, конечно, маме за то, что я прошла школу Пермского медицинского университета. Это однозначно самая интересная, знаковая и насыщенная глава в моей жизни!
- Анастасия, вы были одной из тех, кто стоял у самих истоков движения «Волонтеры- медики» в Пермском крае. Скажите, что вас заставило заняться этой деятельностью?
- С самого начала обучения мне хотелось вовлечься в активную деятельность. На первом курсе
я пришла в студенческий совет ПГМУ, а уже на втором курсе (в 2014 году) присоединилась к волонтерам-медикам. Тогда это был клуб «Спортивный медик-волонтер». Мы сопровождали спортивные и массовые мероприятия, помогали медицинским работникам и организаторам. Тогда нас было немного, около 30 человек. Моим первым мероприятием стал паралимпийский фестиваль «Папа, мама, я - спортивная семья». Со временем росла команда и количество мероприятий.
В 2015 году я поехала на молодёжный форм «iВолга» и защитила свой первый проект. А в 2016 году выиграла первый грант на форуме «Территория смыслов». И в 2016 году стала руководителем волонтерского центра в ПГМУ и региональным координатором ВОД «Волонтеры-медики».
- Успевали ли вы совмещать учебу, личную жизнь с волонтерством?
- Совмещать учебу, общественную деятельность и личную жизнь оказалось не самой сложной задачей. В ПГМУ достаточно лояльно относятся к активным студентам, если они продолжают хорошо учиться и уделяют достаточно внимания обучению. Благодаря поддержке администрации вуза мне удалось не только вырасти самой, но и сформировать хорошую команду для развития медицинского добровольчества в Пермском крае. Радует, что движение продолжает получать поддержку и развиваться. И что команда небезразличных людей с каждым днем только растет!
- Вас назначили на важный и ответственный пост. С чего начнете свою деятельность?
- Для меня важно выстроить открытый диалог с командой исполнительной дирекции и нашими региональными отделениями. Безусловно, вопросы планирования, обозначение основных векторов работы и кадровые перестановки - это то, что важно сделать в самом начале пути.
Также будем работать над усилением наших команд в местных и региональных отделениях, формированием партнёрской интеграции и привыкать к темпу работы друг друга.
- Анастасия, примите наши искренние поздравления в связи с назначением на такую важную должность! Расскажите о своем пути в медицину.
- Мой путь в медицину был связан со многими вызовами. Моя мама - зубной техник, поэтому все свое детство я проводила в больнице и совсем не боюсь стоматологов. Когда я училась в школе, мне не давалась математика, поэтому я рассматривала для себя специальности, где для поступления не нужно сдавать этот предмет.
Еще медицина всегда для меня была той специальностью, которую очень непросто получить. Так как одной из особенностей моего характера является принципиальность, мне принципиально важно было доказать всем вокруг и самой себе, что я справлюсь. Поступила в ПГМУ я не сразу, но никуда кроме, как туда,- не поступала. В первый год я не прошла на бюджет и училась в медфармучилище при ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера. Слез было очень много, но хочу сказать, что это потрясающий опыт и замечательные люди. Впервые, кажется, в моей жизни случился очень дружный коллектив.
Учиться было интересно, так как учились мы на базах вуза, и преподаватели у нас были те же самые. Я уже хотела остаться и доучиться, но тут вмешалась моя мама, которая подала за меня заявление на сдачу ЕГЭ, чтобы пересдать русский и биологию. Пересдала, балл стал гораздо выше, и у меня получилось поступить на педиатрический факультет ПГМУ.
ПГМУ я выбрала еще и потому, что депутатом Законодательного собрания по нашему Кишертскому району была Ирина Петровна Корюкина, в то время ректор вуза. Хоть мы и не были знакомы, но было какое-то приятное чувство родства.
- Должно быть, вам было сложно?
- Учиться в вузе мне было несложно, потому что многие предметы мы изучали в училище, такие как гистология, например, биологию и анатомию тоже проходили. Поэтому на первом курсе процентов 40 материала было уже усвоено, в том числе латынь. Преподаватели у нас учат очень хорошо, если при этом еще есть стремление учиться и ответственное отношение - обучение пойдёт очень хорошо.
Я благодарна стечению всех обстоятельств, своей принципиальности и, конечно, маме за то, что я прошла школу Пермского медицинского университета. Это однозначно самая интересная, знаковая и насыщенная глава в моей жизни!
- Анастасия, вы были одной из тех, кто стоял у самих истоков движения «Волонтеры- медики» в Пермском крае. Скажите, что вас заставило заняться этой деятельностью?
- С самого начала обучения мне хотелось вовлечься в активную деятельность. На первом курсе
я пришла в студенческий совет ПГМУ, а уже на втором курсе (в 2014 году) присоединилась к волонтерам-медикам. Тогда это был клуб «Спортивный медик-волонтер». Мы сопровождали спортивные и массовые мероприятия, помогали медицинским работникам и организаторам. Тогда нас было немного, около 30 человек. Моим первым мероприятием стал паралимпийский фестиваль «Папа, мама, я - спортивная семья». Со временем росла команда и количество мероприятий.
В 2015 году я поехала на молодёжный форм «iВолга» и защитила свой первый проект. А в 2016 году выиграла первый грант на форуме «Территория смыслов». И в 2016 году стала руководителем волонтерского центра в ПГМУ и региональным координатором ВОД «Волонтеры-медики».
- Успевали ли вы совмещать учебу, личную жизнь с волонтерством?
- Совмещать учебу, общественную деятельность и личную жизнь оказалось не самой сложной задачей. В ПГМУ достаточно лояльно относятся к активным студентам, если они продолжают хорошо учиться и уделяют достаточно внимания обучению. Благодаря поддержке администрации вуза мне удалось не только вырасти самой, но и сформировать хорошую команду для развития медицинского добровольчества в Пермском крае. Радует, что движение продолжает получать поддержку и развиваться. И что команда небезразличных людей с каждым днем только растет!
- Вас назначили на важный и ответственный пост. С чего начнете свою деятельность?
- Для меня важно выстроить открытый диалог с командой исполнительной дирекции и нашими региональными отделениями. Безусловно, вопросы планирования, обозначение основных векторов работы и кадровые перестановки - это то, что важно сделать в самом начале пути.
Также будем работать над усилением наших команд в местных и региональных отделениях, формированием партнёрской интеграции и привыкать к темпу работы друг друга.
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