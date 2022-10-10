Знать историю родного края

Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости

16 октября состоялась тематическая экскурсия для школьников и студентов – волонтеров ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера. Представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» посетили место, где на рубеже XVIII-XIX веков располагалась усадьба штаб-лекаря М.Л. Гамалеи, основателя медицинского образования на Урале и деда великого русского и советского вирусолога Н.Ф. Гамалеи.Усадьба штаб-лекаря М.Л. Гамалеи располагалась в районе Разгуляя недалеко от реки Егошихи. Именно здесь зародилось профессиональное медицинское образование в Пермской губернии. Ведь Михайло Леонтьевич не только лечил людей, писал научные труды (его ценный для науки труд «О сибирской язве и народном ее лечении» был издан в Перми в 1792 году), но и обучал премудростям врачебного искусства будущих подлекарей из числа крепостных мальчиков 12-16 лет. Именно он организовал в Перми первый госпиталь, аптеку при нем, богадельню, которые находились на Петропавловской площади.Его начинания были продолжены другими известными пермскими медиками, уже после того как Михайло Леонтьевич покинул Пермь. В 1798 году в Перми открылась первая больница на 25 коек. Заведовал ею доктор Ф.Х. Граль. В грозный и судьбоносный 1812 год в Перми открылась первая земская аптека, а в 1833 году - Александровская больница, названная в честь императора Александра I, посетившего Пермь в 1824 году.Во время экскурсии ребята узнали о болезнях и лекарствах, методах лечения, а также о средней продолжительности жизни в Перми и Пермской губернии. Узнали и о том, кто стоял за массовой вакцинацией пермяков от натуральной оспы.Многое говорилось и про основателей Егошихинского медеплавильного завода, положившего начало нашему городу, – В.Н. Татищева и барона Вильгельма де Геннина, заложивших в 1723 году Егошихинский и Екатеринбургский заводы, которые стали истоками двух великих уральских городов, прославивших Отечество.После рассказа о развитии здравоохранения и медицинского образования на Урале волонтеры-медики и школьники прошли на старинный Егошихинский некрополь, где был проведен урок мужества у саркофага героя Отечественной войны 1812 года майора Н.А. Теплова. К саркофагу героя были возложены цветы.Экскурсия завершилась у предполагаемого места захоронения членов свиты семьи последнего русского царя Николая II - графини А.В. Гендриковой и Е.А. Шнейдер, убитых в Перми в ночь на 5 сентября 1918 года.Один из участников экскурсии, студент третьего курса лечебного факультета ПГМУ, по совместительству координатор программ для школьников Александр Зуев рассказал, что узнал для себя много нового про родной Пермский край: «Начну с того, что история - это наука о будущем. Самое главное, на мой взгляд, - развивать в подобных экскурсиях как медицинскую, так и историко-патриотическую направленность. Сегодня мы провели экскурсию для обучающихся средних и старших классов. Ребята узнали, как развивалась первая медицинская школа Перми, мы посетили саркофаг героя Отечественной войны Н.А. Теплова. Считаю, что полученные знания могут помочь ребятам развивать эрудицию, поддержать диалог. Знать историю своего Отечества, родного города очень важно», – считает Александр.Можно смело заявить, что сегодняшняя Пермь – это настоящая историческая энциклопедия, сочетающая в себе множество разнообразных рассказов о знаменитых людях: ученых, врачах и инженерах, писателях и художниках, защитниках Отечества, государственных деятелях. Это монументальные святыни и архитектурные шедевры, такие как «Скорбящая» возле воинского кладбища и Спасо-Преображенский собор.Напомним, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», основанное в 2013 году активистами проекта «Волонтеры Склифа», сегодня является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. Помимо своей основной работы, ребята из движения «Волонтеры-медики» охотно принимают участие и в культурных мероприятиях.