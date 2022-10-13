Законодательное собрание Пермского края приступает к рассмотрению бюджета

18.00 Понедельник, 17 октября 2022
Пермь: общество
zsperm.ru
На этой неделе депутатам краевого парламента предстоит рассмотреть проект краевого бюджета на следующие три года. Но, как отмечает в своем блоге председатель Заксобрания Валерий Сухих, помимо этого ключевого пункта, в повестке октябрьского заседания есть немало и других важных для региона и его жителей законопроектов.

Напомним, проект главного финансового документа региона в конце сентября внес губернатор Дмитрий Махонин. Проект уже прошел публичные слушания и был представлен на заседании Совета представительных органов Прикамья. До 20 октября, когда депутаты соберутся на пленарное заседание, документ детально разберут на заседании каждого из пяти комитетов краевого парламента.

«Могу заверить, что бюджет сохранил свою социальную направленность, - отмечает Валерий Сухих. - В приоритете региона – социальные расходы, доля которых в предлагаемом правительством проекте составит около 70%. Наибольшие объемы финансирования пойдут на реализацию региональных программ по образованию, социальной политике и здравоохранению. Только в следующем году на развитие этих сфер будет направлено 52,7 млрд рублей, 40,4 млрд рублей и 37,6 млрд рублей, соответственно. С учетом средств Территориального фонда медстрахования (ТФОМС) в сферу здравоохранения будет направлено 69,5 млрд рублей. В числе приоритетных направлений расходов – модернизация первичного звена, кадровое обеспечение отрасли, борьба с онкологией и лекарственное обеспечение. Проект бюджета ТФОМСа также будет рассмотрен на заседании в этот четверг».

Спикер подчеркивает также, что правительству края удалось увеличить «бюджет развития» - на 39% по отношению к прошлому году. С учетом федеральной поддержки он составит более 52 млрд рублей. На эти средства в ближайшие три года предполагается строительство новых объектов социальной инфраструктуры, обновление оборудования, ремонт зданий. На развитие и содержание дорожной инфраструктуры в 2023-2025 годах предусмотрено около 85 млрд.

Принципиальное значение имеет бюджетная политика в отношении территорий: «С 2023 года модель межбюджетных трансфертов изменится. На региональный уровень возвращается транспортный налог. При этом в муниципалитеты переданы дифференцированные нормативы отчислений от налога, взимаемого с тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения. Депутаты, правительство и органы местного самоуправления при выработке новой модели находились в постоянном контакте и проделали большую работу. Для всех было важно, с одной стороны, повысить эффективность краевой казны, с другой – укрепить бюджеты территорий».

По оценке Валерия Сухих, в целом проект бюджета соответствует основным приоритетам политики региона, а также демонстрирует устойчивость и сбалансированность в контексте сегодняшней экономической ситуации. Доходы в 2023 году запланированы на уровне 214,4 млрд рублей, в 2024 году – 208,7 млрд, в 2025 году – 216,3 млрд рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы составляют около 75% общего объема. По информации краевого минфина, регион также может рассчитывать на дополнительные средства из федерального бюджета в объеме 47,5 млрд рублей.

Кроме того, на рассмотрение парламентариев вынесен пакет законопроектов, который призван улучшить инвестклимат в регионе.

Прикамье продолжает работать над повышением инвестиционной привлекательности и создавать благоприятные условия для местного бизнеса, отмечает спикер. Так, один из законопроектов предполагает отмену в отношении санаторно-курортных организаций и детских лагерей условия по численности наемных работников для получения льготной налоговой ставки. Еще один законопроект предполагает изменение в патентной системе: повышение порога разрешенной площади торговых организаций и общепита с 50 до 150 кв. метров. Это позволит создать более комфортные условия для большего количества организаций и индивидуальных предпринимателей, которые используют патентную систему налогообложения.

Также на октябрьском заседании состоится первое чтение законопроекта об изменениях в региональный Устав. По инициативе губернатора внесены изменения, которые приведут главный регламентный документ края в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», принятый как результат внесенных в Конституцию изменений. Стоит сказать, что ряд изменений уже были предусмотрены краевыми законами.

Еще один законопроект касается сферы физкультуры и спорта. «Документ учитывает федеральные нововведения и касается тренеров, - комментирует Валерий Сухих. - Предлагается отнести спортивные организации к организациям дополнительного образования спортивной направленности. Это означает, что тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, будут приравнены к педагогическим работникам. Это позволит наделить их правами, обязанностями и социальными гарантиями, которые есть у педагогов».

В отчетной части пленарки будет представлен Ежегодный доклад о положении молодежи в Пермском крае. Также парламентарии заслушают информацию о деятельности Управления Министерства юстиции и Управления Федеральной службы судебных приставов в регионе.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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