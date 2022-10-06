Весной в заповеднике «Вишерский» может начаться мониторинг популяции тайменя

15.38 Четверг, 13 октября 2022
Пермь: общество
Заповедник «Вишерский»
Плановое изучение краснокнижного тайменя в реках заповедника «Вишерский» может начаться с середины весны - в апреле. При условии, что к этому времени будет получено федеральное финансирование.

«Это новый шаг в изучении ихтиофауны заповедника. Ранее плановые работы по тайменю у нас не проводились. Радует, что Минприроды РФ и Пермского края обратили внимание на это «белое пятно» в изучении ихтиофауны и готовы обеспечить федеральное финансирование», - прокомментировал инициативу Минприроды РФ директор заповедника «Вишерский» Павел Бахарев.

Проект по мониторингу и изучению краснокнижного тайменя обсуждался на недавней рабочей встрече министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александра Козлова и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.

Министр сообщил, что заповедник «Вишерский» включен в план научно-исследовательских работ до 2024 года. В этом году будет определена технологическая концепция проведения мониторинга и проведены специализированные обследования. К работе подключатся ихтиологи из Пермского госуниверситета и гуманитарно-педагогического университета.

Численность тайменя вычисляют проверенными методиками - с поверхности воды и подводной съемкой.

«Подлёдные и подводные учеты, физическое наблюдение дают реальный показ наличия особей в данном месте», - пояснил научный сотрудник заповедника «Вишерский» Сергей Зимин.

Таймень предпочитает глубоководные участки, на территории заповедника встречается, но лишь в нескольких глубоководных ямах в районе рек Мойва и Вишера. Более обширная популяция тайменя встречается в среднем течение Вишеры (за пределами заповедника «Вишерский»), где ранее тоже не проводился мониторинг тайменя, пояснил Зимин.

Планируемое изучение краснокнижного тайменя будет вестись на территории заповедника, в его охранной зоне и на прилегающих территориях.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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