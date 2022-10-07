В музее истории торговли на Центральном рынке работает медицинская экспозиция

Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости

На прошлой неделе музей посетила делегация учащихся МАОУ «Лицей Дельта», расположенного на Макаренко, 25 в Перми. Лицей известен тем, что в нем есть медицинский класс. Именно поэтому для ребят, многие из которых собираются выбрать профессию врача, была проведена особенная тематическая экскурсия, благодаря которой лицеисты открыли для себя много нового, узнали о развитии медицинского образования на Урале.Экскурсия началась со знакомства с избой и конюшней русского крестьянина Пермской губернии начала XX века. Здесь ребятам была предоставлена возможность примерить косоворотки – рубахи русских крестьян, сшитые из льна. Познакомившись с весами, гирьками, старинными купеческими часами и историей пермских рынков, ребята перешли на выставку «Пермь историческая», созданную на базе музея.Не секрет, что в последние два года, когда в мире бушевала пандемия, значительно возрос спрос на медицинских работников. Поэтому так велико внимание к подготовке будущих медиков. Но хороший врач должен быть эрудированным, нужно уметь разбираться не только в медицинских науках, но и знать историю своего Отечества, родного города, историю развития медицинской науки.Лицеисты узнали, что Пермь - это город медицинских традиций. Еще в далеком XVIII веке именно в нашем родном городе было положено начало медицинскому образованию на Урале. Это было связанно с бессмертным именем русского врача, штаб-лекаря Михайло Леонтьевича Гамалея. Именно он основал первую медицинскую школу Перми, где учились мальчики из крепостных семей. Располагалась школа в усадьбе Михайло Леонтьевича в районе современного Разгуляя на берегу реки Егошихи.Об этом и не только можно узнать в музее истории торговли. Неудивительно, что количество желающих посетить музей становится все больше и больше. Значительную часть посетителей составляют именно работники здравоохранения и студенты-медики.