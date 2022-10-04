В заповеднике «Вишерский» снимается фильм об экспедиции Ончукова

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По мотивам книги заповедника «Вишерский» снимается эпизод фильма об экспедиции русского этнографа и фольклориста Николая Ончукова в начале XX века.Документальный фильм «В краю печорских былин» основан на биографии и экспедициях Николая Ончукова, который по заказу Императорского Русского географического общества путешествовал по Вишере в начале XX века.Во время съёмок использовались фрагменты книги «Исторические очерки Вишерского края», выпущенной заповедником «Вишерский» в 2020 году. В книге собраны очерки путешественников конца XIX - начала XX вв. В том числе и записи Ончукова 1901 года о его посещениях камней Полюд, Говорливый, Писаный. Также Ончуков побывал на Верхнем Чувале, ныне территории заповедника «Вишерский».В своих записях исследователь делился впечатлениями от встреч с вогулами, писал об особенностях их быта, подробно описывал тяготы пути. «Перед нами была отлогая равнина, покрытая сначала травой, а выше мохом и изредка уродливыми низкими елями, березами и стелющейся по земле рябиной. Идти было бы гораздо легче, если бы не страшный ветер, который положительно рвал с нас платье и насквозь пронизывал. Чуть не насквозь смоченное платье высохло на нас за 5 минут, но зато мы очень озябли. Обернувшись на пройденный путь, мы поневоле остановились, пораженные открывшейся перед нами картиной гор. Виден был хорошо Курыксар, Тулым-Камень, Мортай, Муравей, на горизонте виднелся Молебный, а вправо от нас из-за синеющего горного кряжа виднелась желтоватая цепь поясного Урала», - писал Ончуков о восхождении на Чувал.Экспедиция по Вишере была одной из первых для Ончукова, после чего он всерьёз заинтересовался природой и культурой северного края. Красивые, связанные с историей места севера Прикамья ( в те времена Чердынского уезда Пермской губернии) настолько впечатлили исследователя, что он поехал исследовать Печору и посвятил свою жизнь изучению северного этноса. «В определенной мере экспедиция по Вишере стала основополагающей для исследователя«, - поделилась режиссер фильма Татьяна Киселева (студия «Кинопроект», г. Москва).Героем эпизода «по Вишере» стал директор заповедника «Вишерский» Павел Бахарев.«Павел Николаевич родился и работает на Вишере, сам путешественник, много видел и понимает, что такое путешествовать в таких условиях», - объяснила выбор героя эпизода режиссер фильма.