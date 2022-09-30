В Перми завершился региональный этап Всероссийской акции «Вахта памяти»

Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости

На торжественном мероприятии, прошедшем в минувшее воскресенье у памятника Скорбящей, собрались представители поисковых отрядов Перми и Пермского края вместе со своими руководителями. Кроме того, присутствовали и юнармейцы из медиа-отряда «Феникс» им. адмирала П.С. Нахимова, который действует на базе медиастудии «Династия» школы №135 г. Перми.С приветственным словом к участникам обратились консультант департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Гульнара Шапошникова, заместитель руководителя Пермского краевого УМЦ «Авангард» Максим Самсонов и старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Александр Дремин, который вручил благодарственные письма УМЦ «Авангард» и секретарю совета Пермского регионального отделения Поискового движения России Вере Пьянковой за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.Важно отметить, что в этот же день юнармейцы вместе со своим руководителем Александром Куляпиным успели провести субботник у саркофага участника Отечественной войны 1812 года, героя Смоленского и Бородинского сражений, командира Ширванского пехотного полка Н.А. Теплова (1776-1813). После субботника для ребят был проведен традиционный урок мужества, на котором школьники-юнармейцы узнали о подвигах русских солдат и офицеров - участников Отечественной войны 1812 года, чьи жизни и судьбы были неразрывно связанны с Пермью.Саркофаг Н.А. Теплова – единственный памятник участникам Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода русской армии 1813-1814 годов в Перми. Однако осенние и зимние субботники, в которых охотно участвуют не только юнармейцы, но и представители молодежи города, становятся обычным явлением. Жители все больше проявляют интерес к истории дореволюционной России, ее деятелям и героям – защитникам Отечества, которые совершали ратные подвиги на полях сражений, ценой собственных жизней защищая родину.Затем юнармейцы прошли к другой святыне старейшего Егошихинского некрополя – величественному монументу Скорбящей, установленной в 1975 году по проекту пермского скульптора-монументалиста Ю.Ф. Екубенко в том квартале кладбища, где похоронены участники Великой Отечественной войны.Здесь юнармейцы встретились со своими товарищами из поисковых отрядов «Непобежденный Гангут» и «Память», состоялось торжественное возложение цветов к монументу.