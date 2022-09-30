В Прикамье начали готовить медиков со школьной скамьи

12.25 Среда, 5 октября 2022
Пермь: общество
Дмитрий ТОКМАКОВ
В последние годы, как никогда, возрастает значение качественного медицинского обслуживания - не только в Прикамье, но и во всей стране. Поэтому так велико внимание к подготовке будущих медиков. О перспективах медицинского образования в Пермском крае мы побеседовали с и.о. ректора ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера, доктором медицинских наук, профессором Натальей Минаевой.

- Наталья Витальевна, с недавних пор медицинское образование начинается в школе. В чем суть медицинских классов?

- У министерства образования и науки Пермского края есть целый проект, когда учеников старших классов школ стараются направить в профильные классы, в зависимости от предпочтений и взглядов на будущее, которые сложились у ребят. В крае есть классы инженерные, есть педагогические, теперь стали открываться и медицинские классы. Подобные классы появились еще в прошлом году, а в этом году работа была продолжена. Классы организуются как в школах города Перми, так и на территории Пермского края. Министерство образования и науки выделяет определенные средства, чтобы обеспечить эти классы необходимым оборудованием, чтобы для ребят были организованны прямо в школах некоторые профильные практики.

В этом году состоялось торжественное открытие двух медицинских классов, на котором мне удалось побывать, - в школе №6 и лицее №2 города Перми.

- А как обстоят дела с оборудованием для медицинских классов?

- Если продолжить тему оборудования, то мы имели возможность посмотреть, чем обеспечивают школьников, которые пожелали принять участие в работе медицинских классов. Это микроскопы, симуляторы, это и муляжи, для того чтобы можно было заниматься химией, биологией и, конечно же, основами оказания первой медицинской помощи.

Ребята должны развить первые навыки, которые будут достаточно близки медицинской профессии, все это попробовать и оценить себя в этой реальности. Ну, и продумать для себя - хочет ли данный конкретный ученик продолжить свое образование по медицинскому направлению, видит ли он себя на уровне среднего профессионального медицинского образования (медсестра, медбрат), или же ему интересно быть именно врачом.

- А что нужно для того, чтобы стать врачом?

- Для того чтобы стать врачом, нужна достаточно серьезная профильная подготовка. В медицинских классах делается особенный упор на профильную подготовку по химии и биологии. Но, в отличие от существующих сегодня химико-биологических классов, к этому профилю добавляется еще и начальное медицинское образование. Лично я считаю, что это весьма интересная возможность реализовать себя, проверить свои способности.

А для того чтобы этим могли заниматься ученики не только медицинских классов, но и любой ученик школ Перми и Пермского края, развиваются другие проекты, которые предполагают работу на территории нашего университета. Например, это проект «Открытый университет».

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Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости
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