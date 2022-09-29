«Мотовилиха» - токсичный актив?

Уже неважно, как это произошло. Главное - что делать

16.43 Вторник, 4 октября 2022
Пермь: общество
countryscanner.ru
События последней недели выводят противостояние на Донбассе на новый уровень. Пермяки делают все, чтобы приблизить победу. Успешно завершен первый этап частичной мобилизации. Граждане собирают вещи для мобилизованных, один за другим отправляются на юг конвои с гуманитарной помощью. А в это время ПАО «МЗ» - стратегически важное предприятие, на котором выпускают РСЗО «Торнадо», не говоря уже об артиллерии, готовится к продаже имущества на торгах. Во всяком случае, так считают источники, близкие к кредитору - ООО «РТ-Капитал» (входит в контур Ростеха).

Сегодня повышенный интерес к «Мотовилихинским заводам» вызван не только его ролью в укреплении огневой мощи российской армии, но и сообщениями о том, что государство намерено направить на реновацию «МЗ» 14 млрд рублей. А поскольку предприятие находится в процедуре банкротства, эксперты рассуждают о том, куда именно вольются миллиарды. Если в головную компанию - они пойдут на расчеты с кредиторами. Или их могут получить дочки «МЗ», которые сейчас ведут производственную деятельность на площадях завода, - ЗАО «СКБ» и ООО «МГМ». Или - еще интереснее - новый собственник предприятия.

Но начать лучше бы с того, кто сейчас является собственником и кто - основным кредитором ПАО «МЗ». Структура капитала ПАО «МЗ» достаточно проста. 50% акций находятся на балансе Ростеха - он и есть основной акционер.

Игра в дочки-матери

До 2018 года на предприятии действовал совет директоров - он состоял из специалистов, которые имели прямое отношение к производству либо продаже спецтехники и реально были вовлечены в процесс управления компанией. В последние годы эта культура управления утрачена.

Не вдаваясь в подробности, в 2018 году компанией «Сигнал» - это все тот же «контур» - была инициирована процедура банкротства «МЗ». Действовал «Сигнал», видимо, не самостоятельно, но грамотно. Сумма требований была небольшая, около 30 млн, но момент выбран правильно: как раз тогда у завода таких денег на счетах не было. Последовало временное наблюдение, затем суд принял решение о признании предприятия банкротом и открытии конкурсного производства.

Напомним - мы коротенько. Сегодня речь не о том, кто за кем стоял и зачем это было нужно. Дело прошлое. А вот продажа завода с торгов - тема сегодняшнего дня.

Что происходит при банкротстве? Продается имущество, оплачивается какая-то часть кредиторки, и появляется новый собственник. Способ законный, но больше применимый к распродаже ларьков, пустующих зданий, бросовой техники. Никак не к действующему предприятию.

Тем не менее, процесс пошел. Основной кредитор завода - правильно, опять Ростех. Его интересы представляют две дочки. И прежде всего «РТ-Капитал» - эта структура управляет токсичными активами госкорпорации, в том числе в направлении «добить и похоронить».

Итак, что мы получили? Основной акционер «МЗ» - Ростех, основной кредитор - он же. Общий объем кредиторки - 17,4 млрд рублей, из них задолженность перед Ростехом - 10,5 млрд. 6,9 млрд - остальные кредиторы, в основном поставщики комплектующих.

Имущественный комплекс ПАО «МЗ» оценен в 9,4 млрд рублей. Фактически стоимость меняется каждый день - ведь амортизация оборудования продолжается. По счастью, кредиторы еще не потребовали остановить цеха ради сохранности имущества. И люди, которые здесь трудятся, - кадровые рабочие, продолжатели целых заводских династий - терпят в надежде на родную «Мотовилиху», ждут, когда в их трудовые книжки вернется нормальная запись. Не ЗАО «СКБ» или ООО «МГМ». А то ведь в Перми есть и другие предприятия с именем.

В порядке альтернативы

Финансово-экономическому руководству Ростеха направлено предложение от частных акционеров холдинга, понимающих, что государству необходим этот завод. Они предлагают уступить госкорпорации свои акции - суммарно 35% уставного капитала «МЗ». Это дает Ростеху реальную возможность увеличить свой пакет до 85% и обеспечить себе полный контроль в управлении холдингом. В том числе принимать любые решения в соответствии с уставом общества. Например, произвести допэмиссию - выпуск акций в пользу любого нового акционера, в том числе государства. Оно планирует влить в «МЗ» миллиарды, а никакого механизма для этого, кроме допэмиссии, не существует.

Появится и возможность внести любые изменения в устав ПАО. Пока же таким важным для страны заводом управляет один человек - конкурсный управляющий, который, по сути, и на заводе-то не бывает. Других органов управления нет. За ГОЗ, то есть гособоронзаказ, отвечает он же. Плюс назначенное им же лицо, исполнительный директор ЗАО «СКБ» и ООО «МГМ». Ростех при этом фактически ничем не управляет - для этого нет юридической основы. Контроль за выполнением ГОЗ передан «Технодинамике». Но никаких рычагов воздействия на конкурсного управляющего у нее нет.

Приятно, конечно, читать реляции о том, что «Мотовилиха» успешно выполняет гособоронзаказ. Но некоторые источники считают это утверждение спорным. Да и чего ожидать при отсутствии коллегиального руководства оборонным предприятием со стороны соответствующих ведомств?

Мировое соглашение - очевидный вариант

Полный контроль за машхолдингом со стороны Ростеха открывает перспективы мирового соглашения с кредиторами и выхода из процедуры банкротства. При этом общего согласия кредиторов не требуется: такое решение принимается большинством кредиторов и обязательно для всех остальных. А у Ростеха, напомним, контрольный пакет по кредиторке.

Утвержденное судом мировое соглашение не подлежит оспариванию - это снимает массу юридических рисков. В мировом соглашении можно предусмотреть расчеты с кредиторами на неограниченное количество лет - например, отсрочку по выплате долга в 6,9 млрд перед другими кредиторами года на два.

Но главное - при заключении мирового соглашения у компании сразу восстанавливаются все органы управления: совет директоров, собрание акционеров, появляется возможность полностью контролировать директора и его аппарат. И, разумеется, исполнение ГОЗ.

Кроме того, компания сможет контролировать государственные деньги, направленные на реновацию «МЗ». И избежит рисков, связанных с продажей имущества с торгов. А подобная кампания всегда влечет массу исков - потому что при этом все кредиторы несут убытки.

Спрашивается, зачем Ростеху, который является кредитором на 10,5 млрд рублей, продавать свой же завод за 9,4? Это еще при условии, что он уйдет по номиналу. И при том, что сначала будут погашены текущие долги, а их за несколько лет накопилось 3 млрд рублей. Остается 6 миллиардов на 17 кредиторов - всем чистый убыток.

Ростех в лучшем случае получит 3 млрд взамен 10,5 вложенных. Плюс потеря акций - завода-то не будет. Плюс юридические риски в части оспаривания всех этих сделок, которые неизвестно к чему приведут.

Мировое соглашение - самый логичный и безболезненный выход из процедуры банкротства. Особенно если речь идет о таком важнейшем стратегическом объекте, как «Мотовилиха». И приоритетом здесь должна быть не продажа на корню, а бесперебойная работа и обеспечение гособоронзаказа. Качественно и в срок. Особенно сегодня.

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Ольга БОРЗУН © Вечерние ведомости
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