Легенда спорта – детям Луганска

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Четырехкратный чемпион мира по самбо, двукратный чемпион Европы, шестикратный чемпион России по самбо Евгений Исаев провел в спортивном корпусе физкультурно-спортивного общества «Динамо» МВД ЛНР мастер-класс для луганских спортсменов.Для Луганских самбистов сентябрь стал действительно спортивно ярким месяцем. ЛНР посетил четырехкратный чемпион мира по самбо, двукратный чемпион Европы, шестикратный чемпион России по самбо Евгений Исаев. Свой визит он осуществил в составе делегации представителей благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса» из Пермского края. Мастер-класс был организован совместно с Министерством культуры, спорта и молодежи ЛНР и республиканским физкультурно-спортивным обществом «Динамо» и собрал воспитанников детских спортивных школ Луганска.Представители благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса» во главе с президентом фонда Вячеславом Лучниковым передали гуманитарную помощь для Комплексной детско-юношеской спортивной школы ‒ покрытие и маты для занятий борьбой самбо, а также спортивную экипировку.Вячеслав Лучников: «Для нас уже становится определенной традицией приглашать именитых спортсменов-самбистов в Луганск. Сейчас ребятам очень нужна поддержка, и мы максимально стараемся ее оказывать. Ранее луганские спортсмены приезжали к нам в Пермский край, где приняли участие в сборах. В этот раз мы совместно с федерацией самбо Пермского края подарили три прекрасных спортивных ковра и спортивную атрибутику. Я уверен, что у нас впереди еще много перспективных планов».«Не каждому молодому спортсмену выпадает возможность поучаствовать в таком мастер-классе. Впитывайте, смотрите, старайтесь, выкладывайтесь на сто процентов, как выкладывается ваш наставник. Сегодняшний день очень пригодится вам в повседневной жизни», – отметил первый замминистра Александр Корниенко.Евгений Исаев: «Я считаю, что это наши ребята, наши дети, а своим детям мы должны помогать. Я очень переживаю за свой вид спорта, хочу, чтобы он дальше развивался по всему миру, поэтому я сразу согласился приехать. С вашими ребятами я работаю в первый раз, но до меня сюда приезжали другие чемпионы Пермской федерации самбо – Ирина Родина и Александр Паньков. Могу сказать, что ребята интересные, а дальше все зависит только от них самих, как они будут стараться, трудиться. Это уже спортивная истина – в спорте 10% таланта, а 90% – трудолюбия», – подчеркнул спортсмен.Благотворительный Фонд «Добровольцы Донбасса» создан в марте 2022 года. Сегодня он объединяет офицеров запаса силовых структур, а также граждан, которые не смогли остаться в стороне по отношению к тем, кто каждый день жертвует собой ради нашего общего будущего, ради того, чтобы люди, которые оказались в беде, знали и чувствовали нашу помощь и поддержку.«Мы верим, что совместные усилия неравнодушных граждан, предпринимательского сообщества, некоммерческого сектора помогут людям, которые отстаивали «Русский мир» на Донбассе с 2014 года и продолжают это делать в наши дни», - говорит президент фонда Вячеслав Лучников.Миссия фонда: оказание помощи добровольцам, бойцам других силовых структур РФ, как воющим сегодня, так и потерявшим здоровье в боях, их семьям и семьям погибших товарищей, а также мирным гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в связи с СВО.Помогать детям в непростое время – это значит не дать им упасть духом, дарить положительные эмоции и веру в лучшее!Офис: 614015, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 114, офис 220,Тел. 8 (800) 222-64-49Электронная почта: opbf-dobrovolec@bk.ruПрисоединяйтесь к нам в социальных сетях. Оттуда вы всегда сможете узнать свежие новости, а также видеть, куда и кому направляются средства и гуманитарная помощь:Телеграм: https://t.me/BfDobrovolecВКонтакте: https://vk.com/opbfdobrovolecОдноклассники:https://ok.ru/group/70000000513095Оказать финансовую поддержку можно перечислением на банковскую карту фонда № 2200 2910 4435 5864 (банк «Точка»), указав в сообщении слово «пожертвование» (для физических лиц)Банковские реквизиты для перечислений от юридических лиц:Наименование организации: ОПБФ "ДОБРОВОЛЬЦЫ ДОНБАССА"ИНН организации: 5902062854, КПП 590201001Номер расчетного счета: 40703810649770004997 RUB.Реквизиты банка:Наименование банка: Волго-Вятский банк ПАО СбербанкКорреспондентский счет: 30101810900000000603БИК: 042202603