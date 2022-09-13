«Древо жизни» приходит на помощь

Студенты-медики СМО пермского медуниверситета провели лето с пользой

13.25 Среда, 21 сентября 2022
Пермь: общество
Ирина ЛОБАНОВА
Студенческий медицинский отряд «Древо жизни», созданный на базе Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера 11 ноября 2020 года, не отстает от своего старшего собрата СМО «Салюс».

В этом году отряд «Древо жизни» проходил трудовой семестр в 4 регионах России: Карелии (г. Петрозаводск), Татарстане (г. Лениногорск), Краснодарском крае (пгт Джубга) и Пермском крае. Обо всём по порядку рассказывает командир СМО «Древо жизни» Алена Чекушева.

- Алена, расскажите, как проходила целина у бойцов вашего отряда.

- В Карелии был организован международный студенческий медицинский отряд «Мир», в котором приняли участие 4 бойца нашего отряда из Чайковского медицинского колледжа и Кудымкарского медицинского училища - Анастасия Обухова, Евгения Королёва, Екатерина Садилова и Полина Шапкина.

Девочки работали в онкологическом диспансере и перинатальном центре, помогали в приеме пациентов, проводили медицинские манипуляции в процедурных кабинетах, приемных отделениях на протяжении полутора месяцев. В свободное от работы время посещали мероприятия, организованные руководителем проекта, ездили на экскурсии по красивым и значимым местам Карелии. Анастасии Обуховой настолько понравилось в Карелии, что после окончания проекта она осталась там в качестве штатной медицинской сестры.

- Где еще работали бойцы отряда «Древо жизни»?

- Следующий объект - на территории Республики Татарстан в городе Лениногорске, Всероссийский студенческий медицинский отряд «Призвание». Участницей проекта стала кандидатка отряда Карина Пырву, студентка ПГМУ. Она работала чуть больше месяца участковой медицинской сестрой в поликлинике, сидела на приеме с врачами разных специальностей, которым нужна была помощь, также участвовала в выездах на диспансеризацию в поселки недалеко от Лениногорска.

На проекте была организована активная комиссарская деятельность, включающая в себя целинные праздники и конкурсы для всех ребят, участвующих в работе Всероссийского объекта. Также главный врач давал возможность ребятам посмотреть Татарстан во время выездов и экскурсий. Участники проекта общались на экскурсиях, во время выходных, посещали местный пляж и прекрасно проводили время вместе.

В Краснодарском крае в поселке городского типа Джубга находится ДСОЛ «Морская волна». Наш отряд ездит туда работать уже третий год подряд. В этом году в проекте приняли участие как студенты Чайковского медицинского колледжа Вера Судницына, Алия Хисамутдинова, так и студенты ПГМУ: Дарья Белина, Вячеслав Евдокимов, Жанна Фефилова, Камилла Гайфутдинова, Ирина Лобанова и я.

- В чем заключалась работа, хватало ли времени на отдых?

- Работа у нас была разнообразная, большинство работали в медицинском пункте: принимали маленьких пациентов, проводили антропометрию, обрабатывали раны, измеряли температуру, следили за состоянием детей на пляже и в бассейне, а некоторые работали в столовой на должности диетической медицинской сестры: отбирали суточные пробы, следили за чистотой в пищеблоке и за соблюдением санитарных норм работниками столовой.

В нерабочее время собирались для обсуждения насущных дел, играли в спортивные игры, общались, купались в море, участвовали в квестах.

- А в Пермском крае?

- Последний объект - ДЗОЛ «Теремок», находящийся в Пермском крае. Здесь уже второй год подряд работала студентка ПГМУ Ирина Мельникова - медицинской сестрой в медпункте лагеря. Занималась антропометрией заезжающих в лагерь детей, в дальнейшем следила за состоянием детей, обратившихся за медицинской помощью, находящихся на лечении в изоляторе, помогала в работе столовой как диетсестра и на приеме у врача.

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Беседовал Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости
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