Парламент Прикамья готовится к сентябрьскому пленарному заседанию
Пермь: общество
zsperm.ru
В Законодательном собрании Пермского края - пленарная неделя. Повестка заседания, которое состоится 22 сентября, уже сверстана. По традиции, ее ключевые моменты комментирует в своем блоге спикер краевого парламента Валерий Сухих.
Прежде всего, депутатам предстоит рассмотреть предложения правительства по изменениям в действующий бюджет: «Изменение прогнозных планов позволит увеличить доходную и расходную части краевой казны на 3,5 млрд рублей. Значительная часть будет направлена на социальные расходы. Так, дополнительно 670 млн рублей будет направлено на помощь онкологическим больным в условиях дневных стационаров. Правильное и актуальное решение, особенно с учетом того, что в период пандемии услуги дневного стационара для онкобольных предоставлялись реже. Порядка 200 млн рублей предлагается направить муниципалитетам для в выравнивания бюджетной обеспеченности. Эти средства пойдут на зарплаты работников учреждений культуры и педагогов дополнительного образования в целях исполнения «майских указов» президента».
Кроме того, часть поправок предполагает дополнительные расходы края на содержание транспортной инфраструктуры, в том числе в краевой столице, поддержку жилищного строительства, а также отдельных направлений агросектора и инвестпроектов сферы сельского хозяйства Прикамья.
На 500 млн рублей увеличивается резервный фонд правительства Прикамья, сообщает Валерий Сухих: «Эти средства регион направит на восстановление мирной жизни на Донбассе. Как и другие регионы России, мы не можем оставаться в стороне».
Также парламентарии рассмотрят законопроекты об изменении бюджетного процесса и методиках распределения межбюджетных трансфертов. Регион продолжает последовательную политику по укреплению местных бюджетов. Так, в казну муниципалитетов будут поступать по дифференцированным нормативам доходы от налога по упрощенной системе налогообложения - после принятия соответствующего закона. По оценкам регионального минфина, в общей сложности объем поступлений составляет порядка 2,2 млрд рублей. Дополнительно в бюджеты муниципальных образований переходят поступления от сбора налога на профессиональный доход, для «самозанятых». Его объемы оцениваются в размере 300 млн рублей.
Как отмечает спикер, регион планирует вернуть в сферу своих полномочий сбор транспортного налога: «Напомню, этот налог был передан органам местного самоуправления в 2008 году. Сегодня профильное министерство фиксирует, что почти за 15 лет уровень задолженности по данному виду налогов вырос с 29% до 52%! Ключевой причиной, по информации глав территорий, является отсутствие необходимых рычагов влияния на неплательщиков. Регион планирует повышать собираемость путем более активной работы с налоговой службой и службой судебных приставов».
Согласно данным краевого минфина, муниципалитеты должны выиграть за счет планируемых изменений. В среднем доходы бюджетов территорий подрастут на 11,2%.
В социальном блоке повестки важным вопросом станет законопроект о дальнейшем увеличении размера ежемесячных выплат приемным родителям за воспитание каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья. С этого года выплаты таким семьям были увеличены на 10%. И парламентарии рекомендовали правительству при формировании бюджета на 2023 год рассмотреть возможность вновь увеличить выплаты. Внесенным в ЗС законопроектом предусматривается увеличение ежемесячного вознаграждения для приемных родителей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, до 20%.
В отчетной части заседания депутаты ознакомятся с состоянием местного самоуправления и итогами развития муниципальных образований в 2021 году. Вопрос тем более значимый, что длительный процесс преобразования территорий в Прикамье завершен.
«Отмечу, что территории, которые прошли процедуру преобразования в числе первых, уже не раз демонстрировали положительные результаты муниципальной реформы на своем примере, - комментирует Валерий Сухих. - Среди очевидных достижений - исключение дублирования полномочий на разных уровнях, сокращение затрат на содержание аппарата, эффективность бюджетной политики, повышение ответственности глав, реализация концепции «единого окна» предоставления муниципальных услуг для жителей».
Также парламентарии заслушают доклад о положении семей с детьми и информацию об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия жителей края.
Прежде всего, депутатам предстоит рассмотреть предложения правительства по изменениям в действующий бюджет: «Изменение прогнозных планов позволит увеличить доходную и расходную части краевой казны на 3,5 млрд рублей. Значительная часть будет направлена на социальные расходы. Так, дополнительно 670 млн рублей будет направлено на помощь онкологическим больным в условиях дневных стационаров. Правильное и актуальное решение, особенно с учетом того, что в период пандемии услуги дневного стационара для онкобольных предоставлялись реже. Порядка 200 млн рублей предлагается направить муниципалитетам для в выравнивания бюджетной обеспеченности. Эти средства пойдут на зарплаты работников учреждений культуры и педагогов дополнительного образования в целях исполнения «майских указов» президента».
Кроме того, часть поправок предполагает дополнительные расходы края на содержание транспортной инфраструктуры, в том числе в краевой столице, поддержку жилищного строительства, а также отдельных направлений агросектора и инвестпроектов сферы сельского хозяйства Прикамья.
На 500 млн рублей увеличивается резервный фонд правительства Прикамья, сообщает Валерий Сухих: «Эти средства регион направит на восстановление мирной жизни на Донбассе. Как и другие регионы России, мы не можем оставаться в стороне».
Также парламентарии рассмотрят законопроекты об изменении бюджетного процесса и методиках распределения межбюджетных трансфертов. Регион продолжает последовательную политику по укреплению местных бюджетов. Так, в казну муниципалитетов будут поступать по дифференцированным нормативам доходы от налога по упрощенной системе налогообложения - после принятия соответствующего закона. По оценкам регионального минфина, в общей сложности объем поступлений составляет порядка 2,2 млрд рублей. Дополнительно в бюджеты муниципальных образований переходят поступления от сбора налога на профессиональный доход, для «самозанятых». Его объемы оцениваются в размере 300 млн рублей.
Как отмечает спикер, регион планирует вернуть в сферу своих полномочий сбор транспортного налога: «Напомню, этот налог был передан органам местного самоуправления в 2008 году. Сегодня профильное министерство фиксирует, что почти за 15 лет уровень задолженности по данному виду налогов вырос с 29% до 52%! Ключевой причиной, по информации глав территорий, является отсутствие необходимых рычагов влияния на неплательщиков. Регион планирует повышать собираемость путем более активной работы с налоговой службой и службой судебных приставов».
Согласно данным краевого минфина, муниципалитеты должны выиграть за счет планируемых изменений. В среднем доходы бюджетов территорий подрастут на 11,2%.
В социальном блоке повестки важным вопросом станет законопроект о дальнейшем увеличении размера ежемесячных выплат приемным родителям за воспитание каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья. С этого года выплаты таким семьям были увеличены на 10%. И парламентарии рекомендовали правительству при формировании бюджета на 2023 год рассмотреть возможность вновь увеличить выплаты. Внесенным в ЗС законопроектом предусматривается увеличение ежемесячного вознаграждения для приемных родителей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, до 20%.
В отчетной части заседания депутаты ознакомятся с состоянием местного самоуправления и итогами развития муниципальных образований в 2021 году. Вопрос тем более значимый, что длительный процесс преобразования территорий в Прикамье завершен.
«Отмечу, что территории, которые прошли процедуру преобразования в числе первых, уже не раз демонстрировали положительные результаты муниципальной реформы на своем примере, - комментирует Валерий Сухих. - Среди очевидных достижений - исключение дублирования полномочий на разных уровнях, сокращение затрат на содержание аппарата, эффективность бюджетной политики, повышение ответственности глав, реализация концепции «единого окна» предоставления муниципальных услуг для жителей».
Также парламентарии заслушают доклад о положении семей с детьми и информацию об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия жителей края.
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