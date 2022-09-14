Парламент Прикамья готовится к сентябрьскому пленарному заседанию

11.23 Вторник, 20 сентября 2022
Пермь: общество
zsperm.ru
В Законодательном собрании Пермского края - пленарная неделя. Повестка заседания, которое состоится 22 сентября, уже сверстана. По традиции, ее ключевые моменты комментирует в своем блоге спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Прежде всего, депутатам предстоит рассмотреть предложения правительства по изменениям в действующий бюджет: «Изменение прогнозных планов позволит увеличить доходную и расходную части краевой казны на 3,5 млрд рублей. Значительная часть будет направлена на социальные расходы. Так, дополнительно 670 млн рублей будет направлено на помощь онкологическим больным в условиях дневных стационаров. Правильное и актуальное решение, особенно с учетом того, что в период пандемии услуги дневного стационара для онкобольных предоставлялись реже. Порядка 200 млн рублей предлагается направить муниципалитетам для в выравнивания бюджетной обеспеченности. Эти средства пойдут на зарплаты работников учреждений культуры и педагогов дополнительного образования в целях исполнения «майских указов» президента».

Кроме того, часть поправок предполагает дополнительные расходы края на содержание транспортной инфраструктуры, в том числе в краевой столице, поддержку жилищного строительства, а также отдельных направлений агросектора и инвестпроектов сферы сельского хозяйства Прикамья.

На 500 млн рублей увеличивается резервный фонд правительства Прикамья, сообщает Валерий Сухих: «Эти средства регион направит на восстановление мирной жизни на Донбассе. Как и другие регионы России, мы не можем оставаться в стороне».

Также парламентарии рассмотрят законопроекты об изменении бюджетного процесса и методиках распределения межбюджетных трансфертов. Регион продолжает последовательную политику по укреплению местных бюджетов. Так, в казну муниципалитетов будут поступать по дифференцированным нормативам доходы от налога по упрощенной системе налогообложения - после принятия соответствующего закона. По оценкам регионального минфина, в общей сложности объем поступлений составляет порядка 2,2 млрд рублей. Дополнительно в бюджеты муниципальных образований переходят поступления от сбора налога на профессиональный доход, для «самозанятых». Его объемы оцениваются в размере 300 млн рублей.

Как отмечает спикер, регион планирует вернуть в сферу своих полномочий сбор транспортного налога: «Напомню, этот налог был передан органам местного самоуправления в 2008 году. Сегодня профильное министерство фиксирует, что почти за 15 лет уровень задолженности по данному виду налогов вырос с 29% до 52%! Ключевой причиной, по информации глав территорий, является отсутствие необходимых рычагов влияния на неплательщиков. Регион планирует повышать собираемость путем более активной работы с налоговой службой и службой судебных приставов».

Согласно данным краевого минфина, муниципалитеты должны выиграть за счет планируемых изменений. В среднем доходы бюджетов территорий подрастут на 11,2%.

В социальном блоке повестки важным вопросом станет законопроект о дальнейшем увеличении размера ежемесячных выплат приемным родителям за воспитание каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья. С этого года выплаты таким семьям были увеличены на 10%. И парламентарии рекомендовали правительству при формировании бюджета на 2023 год рассмотреть возможность вновь увеличить выплаты. Внесенным в ЗС законопроектом предусматривается увеличение ежемесячного вознаграждения для приемных родителей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, до 20%.

В отчетной части заседания депутаты ознакомятся с состоянием местного самоуправления и итогами развития муниципальных образований в 2021 году. Вопрос тем более значимый, что длительный процесс преобразования территорий в Прикамье завершен.

«Отмечу, что территории, которые прошли процедуру преобразования в числе первых, уже не раз демонстрировали положительные результаты муниципальной реформы на своем примере, - комментирует Валерий Сухих. - Среди очевидных достижений - исключение дублирования полномочий на разных уровнях, сокращение затрат на содержание аппарата, эффективность бюджетной политики, повышение ответственности глав, реализация концепции «единого окна» предоставления муниципальных услуг для жителей».

Также парламентарии заслушают доклад о положении семей с детьми и информацию об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия жителей края.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Часть наземного метро в уральской столице хотят запустить в 2023 году
14 сентября 2022
О неблагоприятных метеорологических условиях в Свердловской области предупредили синоптики
14 сентября 2022
Под страхом ареста автомобиля екатеринбурженка оплатила сразу 76 штрафов за нарушение ПДД
20 сентября 2022
Житель Екатеринбурга обманул 27 человек на 1,2 миллиона
12 сентября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:06 Под контролем судебных приставов в Краснокамске признан аварийным многоквартирный дом
15:02 Воспитанница пермской школы дзюдо подтвердила класс на чемпионате Белоруссии
14:34 Ученые Пермского Политеха запатентовали способ сокращения потерь добычи нефти при проведении исследований
14:21 Пермская самбистка одержала победу на первенстве Европы в Сербии
14:15 Президент Владимир Путин наградил почетным званием тренера из Перми
10:26 Арест автомобиля представительского класса побудил пермяка заплатить налоги
10:16 Валерий Сухих: «Жизнь на селе может быть комфортной»
16:40 Пермские депутаты рассмотрели проекты муниципальных программ в сфере образования
15:44 Ученые Пермского Политеха нашли способ получения деталей для самолетов без дефектов
14:17 С 14 лет дети имеют право самостоятельно совершать сделки с недвижимостью
12:13 В этом сезоне пермяки стали чаще ездить в Москву, Казань и на Дальний Восток
10:12 В Пермском крае организация наказана за нарушение миграционного законодательства
17:11 «Флаэртиана» покажет специальную детскую программу о папах-космонавтах и девочках на родео
13:08 Исследование ученых Пермского Политеха повысит долговечность опор мостов
12:53 Пермские депутаты рассмотрели планы по формированию современной городской среды
10:05 Должник из Перми прервал командировку для оплаты налоговой задолженности
16:17 Пермские депутаты продолжают знакомство с муниципальными программами
16:15 Разработка ученых Пермского Политеха сбережет технику в –70 градусов
16:01 Общественный совет при Пермской городской Думе обсудил подготовку к юбилею города
13:26 «Горьковка» отмечает юбилеи писателей
10:13 В Соликамске судебный пристав задержала должника в торговом центре
Все новости
17:11 Мундепу Алексею Горинову вместо семи лет лишения свободы дали 6 лет и 11 месяцев
14:54 Пилот Boeing умер на борту самолета в аэропорту Омска
14:12 Пост Пугачевой с просьбой признать ее «иноагентом» собрал 632 тысячи лайков менее чем за сутки
13:20 Космонавт-рекордсмен Валерий Поляков скончался в возрасте 80 лет
12:52 СМИ: заседание по апелляции депутата Горинова пройдет в закрытом режиме
12:11 В Иране после смерти девушки, задержанной из-за хиджаба, прошли массовые протесты
11:21 В Курске из-за урагана погибли два человека, без электричества остались пять районов
11:03 В Новосибирске произошла утечка аммиака на хладокомбинате, эвакуированы 300 человек
18:27 Жительница Уфы пожаловалась на протекающую крышу и высыпала куски штукатурки перед чиновниками
16:54 Жители Волгограда выступили против передачи троллейбусов и трамваев в концессию
15:35 Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
15:12 Познер опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации из-за ковида
14:28 На границе Киргизии и Таджикистана продолжается вооруженный конфликт, жителей эвакуируют
13:33 Глава Белгородской области Гладков уехал из региона в связи со смертью матери
12:34 Пашинян: из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном погибли 135 человек с армянской стороны
11:22 Парламент Казахстана проголосовал за переименование столицы в Астану
10:43 Губернатор Гладков: при обстреле в Белгородской области погиб мирный житель
16:53 Власти Воронежской области назвали сообщения о диверсантах в регионе «фейковым вбросом»
16:23 Президент Казахстана заявил об осуждении «политики силы» и «языка вражды»
15:34 На Ставрополье число пострадавших из-за падения летательного аппарата возросло до 8
15:13 Верховный суд РФ постановил лишить сайт «Новой газеты» лицензии СМИ
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK