Двое школьников дважды покорили Эльбрус, чтобы очистить его от мусора

11.22 Вторник, 20 сентября 2022
Пермь: общество
«ВВ»
Пока другие школьники отдыхали на каникулах, Милана Тимошенко и Амир Закраилов дважды взошли на Эльбрус! Москвичка и житель Грозного сделали то, что под силу не каждому взрослому. Однако следует сразу отметить, что совершили они этот поступок не ради спортивных достижений. Таким способом дети хотели сказать, что экологические проблемы в стране есть, и их стоит решать!

Почему именно этим методом? На это Милану и Амира вдохновили родители – Вячеслав Тимошенко и Заур Закраилов, которые три года назад вместе с Евгением Семенякой совершили экологический заплыв «За чистый Байкал». Мужчины не только очистили озеро от мусора, но и установили мировой рекорд! Так активисты продемонстрировали общественности, что природа нуждается в помощи, и её не нельзя разрушать.

После этого Милана и Амир решили, что в следующем экологическом заплыве они тоже будут участвовать. На протяжении двух лет они усердно работали над собой: закалялись в холодной воде, совершали пробежки на длинные дистанции, ограничивали себя в еде. Успех не заставил себя ждать: дети отважно справились со своей задачей.

На поступок Амира и Миланы обратила внимание комиссия общественной акции Росприроднадзора «Экология – дело каждого». На церемонии лучших проектов по сохранению окружающей среды ребят наградили дипломом первой степени. Вице-премьер Виктория Абрамченко высоко оценила подвиг юных спортсменов. Имея такую поддержку, дети захотели сделать что-нибудь ещё, чтобы привлечь как можно больше людей к экологическим проблемам. Посоветовавшись с родителями, Милана и Амир решили: нужно покорить Эльбрус!

С прошлой осени школьники начали усиленную подготовку: закалялись в ледяной воде, бегали огромные дистанции, обтирались снегом, делали физические упражнения. Когда поняли, что готовы, отправились с родителями в горы.

Прибыв в Приэльбрусье, команда продолжила тренировки на высоте 2050 метров. Делать это было непросто: акклиматизация значительно усложняла процесс подготовки. Но ребята понимали: нужно перетерпеть, чтобы достичь цели! Ежедневно Амир и Милана пробегали по 10 км и закалялись в горных реках, а потом – поднимались на гору.

2700, 3200, 3800 метров – такие высоты с легкостью дались юным спортсменам. Преодолевая путь, они собирали весь мусор, которые оставили другие путешественники после себя.

Но чем выше Амир и Милана взбирались на гору, тем суровее был климат. В итоге школьники дошли до 5100 метров. К слову, такая высота не под силу даже опытным спортсменам!

Эльбрус не позволил ребятам пройти дальше: ветер усиливался с каждой секундой, команде пришлось спуститься вниз. Но Амир и Милана пообещали себе, что снова окажутся в этом месте.

Вернувшись домой, дети продолжили тренировки. В течение полутора месяцев юные спортсмены закалялись, бегали и следили за питанием. Во время пробежки Милана даже получила травму руки, но девочка была настроена серьёзно: она точно покорит Эльбрус вновь!

В августе две семьи повторили свой путь. Оказавшись в Приэльбрусье, они заново стали проходить акклиматизацию. Однако теперь им на это потребовалось меньше времени. Уже через неделю они начали взбираться на гору. Дети мужественно преодолевали непростую дистанцию, но погода вновь не дала школьникам дойти до конечной точки. На высоте 4700 метров Амир и Милана остановились, чтобы установить баннер «Экология – дело каждого». Он будет напоминать каждому путешественнику, что нужно бережно относиться к природе.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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