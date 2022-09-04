Ушёл из жизни учёный с мировым именем профессор Михаил Заривчацкий

15.10 Вторник, 13 сентября 2022
Пермь: общество
На 79 году ушёл из жизни учёный с мировым именем, врач-хирург с большой буквы, светлый добрый человек, заведующий кафедрой факультетской хирургии №2 Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера профессор Михаил Фёдорович Заривчацкий.

Скорбит Пермский медицинский университет, все, кто знал Михаила Фёдоровича. Он относился к людям, по которым можно сверять свою жизнь. Любимый студентами, коллегами, пациентами, с непререкаемым авторитетом, глубоко уважаемый в самых высоких научных кругах. Вся его жизнь – беззаветное служение людям, раз и навсегда выбранной профессии, которой он посвятил себя.

Михаил Фёдорович родился 20 ноября 1943 года в селе Пащенки Решетиловского района Полтавской области. Окончив с золотой медалью среднюю школу, поступил на лечебный факультет Пермского государственного медицинского института. По его окончании в 1967 году работал хирургом в клинической медсанчасти №4. В 1970 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1971 году был избран ассистентом кафедры общей хирургии, в 1980 году – доцентом кафедры общей хирургии педиатрического факультета. С 1985 года возглавлял вновь созданную им кафедру хирургических болезней, преобразованную в дальнейшем в кафедру факультетской хирургии №2.

В 1990 году защитил докторскую диссертацию. В 1992 году ему было присвоено звание профессора. Основными направлениями его научных исследований были: хирургическая гепатология, хирургия органов эндокринной системы, клиническая трансфузиология, гнойно-септическая хирургия, хирургия больших и гигантских вентральных грыж.

В 1993 году под руководством Михаила Фёдоровича Заривчацкого был создан Пермский центр хирургической гепатологии. В 2007 году – институт с тем же названием, где впервые в регионе стали выполняться сложнейшие операции на печени. В 1994 году Михаил Фёдорович Заривчацкий организовал Пермский центр эндокринной хирургии для оказания специализированной помощи больным с патологией щитовидной и околощитовидных желёз, надпочечников, поджелудочной железы, пациентам с синдромом диабетической стопы. Ежегодно сам выполнял сотни операций по спасению жизней тяжело больных людей.

Михаил Фёдорович Заривчацкий проявил себя и как талантливый организатор высшего медицинского образования. С 1974 по 1981 год работал заместителем декана лечебного факультета, с 1982 по 1995 год – деканом педиатрического факультета, с 1995 по 2010 год – проректором по учебной работе, с 2010 года – начальником управления по непрерывному медицинскому образованию. Под его руководством постоянно совершенствовался учебный процесс, внедрялись новые образовательные технологии, разрабатывалась система управления и контроля качества образования.

Как учёный он оставил в наследие более 500 научных работ, был автором 10 патентов на изобретения, 9 свидетельств на интеллектуальный продукт, 35 рационализаторских предложений. Под его руководством было защищено 25 кандидатских и докторских диссертаций.

За успехи в подготовке врачебных кадров, достижения в научной и лечебной работе Михаил Фёдорович Заривчацкий в 1998 году был награжден знаком «Отличник здравоохранения». В 1999 году ему присвоено почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». В 2007 году был награждён орденом Почёта. В 2011 году отмечен Благодарственным письмом председателя Законодательного собрания Пермского края. В 2013 году стал лауреатом премии Пермского края в области науки I степени за лучшую работу в области медицинских наук. Был награждён Почётной грамотой Пермского края. В 2016 году награждён Благодарственным письмом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Все, кто знал Михаила Фёдоровича, в глубоком трауре по человеку, олицетворявшем целую эпоху в медицинском образовании, медицинской науке, медицинском сообществе Пермского края и России. Светлая память о Михаиле Фёдоровиче навсегда останется в сердцах его учеников, коллег, пациентов, всех, кто его знал.

Редакция присоединяется к добрым словам в адрес Михаила Фёдоровича Заривчацкого и выражает соболезнования его родным и близким.

Прощание с Михаилом Фёдоровичем Заривчацким состоится 15 сентября в 11.00 в гуманитарном корпусе университета на ул. Куйбышева, 39.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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