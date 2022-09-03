В Перми отметили 210-ю годовщину Бородинской битвы

Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости

Урок мужества и церемония возложения цветов к саркофагу командира Ширванского пехотного полка, майора Н.А. Теплова приуроченные к 210-й годовщине Бородинского сражения, прошли 8 сентября на Егошихинском некрополе города Перми.Участники, среди которых были председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, заместитель председателя гордумы Максим Спиридонов, депутат Сергей Стенно, возложили цветы к саркофагу героя Отечественной войны 1812 года Н.А. Теплова. Затем, уже по традиции, был проведен Урок мужества для присутствовавших на акции памяти школьников из Городского совета старшеклассников, бойцов отряда «Непобежденный Гангут» и юнармейского медиа-отряда «Феникс», которые пришли вместе со своим руководителем и наставником, учителем географии Александром Куляпиным.К знаменательной дате пермяки готовились заранее. В июне текущего года (вторжение Наполеона в Россию началось в июне 1812 года) в память о героях войны 1812 года участники пермского клуба исторической реконструкции выставили почетный караул возле саркофага Н.А. Теплова – единственного памятника героям Бородинской битвы в Перми.А за месяц до этого, в мае, бойцы отряда «Непобежденный Гангут» (отряд Поискового движения России при музее школы №132 г. Перми привели в порядок территорию вокруг саркофага. Тогда акция была приурочена ко дню святого Георгия Победоносца, который испокон веков считался покровителем русских воинов.Урок мужества 8 сентября стал самым многочисленным и молодежным за все года. Большую часть присутствовавших составляли школьники.Акции памяти героев проводятся в Перми уже несколько лет, обсуждается и инициатива присвоения одной из новых улиц города имени майора Н.А. Теплова, участвовавшего чуть ли не во всех сражениях с момента нападения Наполеона на Россию и в ходе его изгнания.Добавим, 8 сентября является официальной памятной датой, днем воинской славы России. Николай Афанасьевич Теплов (1776-1813) был участником Смоленского сражения и Бородинской битвы. Несмотря на ранение, сражался с захватчиками после изгнания Наполеона из Москвы, принимал участие и в Заграничном походе русской армии. Был женат на дочери высокопоставленного пермского чиновника Феодосии Ивановне Жулибиной, поэтому в марте 1813 года был отправлен на излечение именно в Пермь, к своей семье. Скончался в октябре 1813 года.В Перми, помимо Н.А. Теплова, на разных кладбищах были погребены и другие участники Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода русской армии 1813-1814 годов, закончившегося взятием Парижа и свержением власти Наполеона во Франции. Среди них можно выделить фамилии первого пермского полицмейстера Н.И. Трухина, участника русско- турецкой войны 1787-1791 годов, А.А. Богуславского, А.А. Глушкова, А.Х. Бурмайстера и В.И. фон Галлера.На мероприятии также прозвучали предложения увековечить память императора Александра I, при котором Россия отстояла свою независимость в наполеоновских войнах, а также усилила свою позицию на международной арене. Сам император посетил Пермь осенью 1824 года. В 2024 году исполнится 200 лет с этой знаменательной даты, а в городе нет даже памятной таблички об этом событии. Хотя известно, что Александр I провел в Перми три дня и жил на втором этаже Пермской казенной палаты. Ныне здесь расположена администрация города Перми.