В Перми отметили 210-ю годовщину Бородинской битвы
Пермь: общество
Вадим АЛЯБЬЕВ
Урок мужества и церемония возложения цветов к саркофагу командира Ширванского пехотного полка, майора Н.А. Теплова приуроченные к 210-й годовщине Бородинского сражения, прошли 8 сентября на Егошихинском некрополе города Перми.
Участники, среди которых были председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, заместитель председателя гордумы Максим Спиридонов, депутат Сергей Стенно, возложили цветы к саркофагу героя Отечественной войны 1812 года Н.А. Теплова. Затем, уже по традиции, был проведен Урок мужества для присутствовавших на акции памяти школьников из Городского совета старшеклассников, бойцов отряда «Непобежденный Гангут» и юнармейского медиа-отряда «Феникс», которые пришли вместе со своим руководителем и наставником, учителем географии Александром Куляпиным.
К знаменательной дате пермяки готовились заранее. В июне текущего года (вторжение Наполеона в Россию началось в июне 1812 года) в память о героях войны 1812 года участники пермского клуба исторической реконструкции выставили почетный караул возле саркофага Н.А. Теплова – единственного памятника героям Бородинской битвы в Перми.
А за месяц до этого, в мае, бойцы отряда «Непобежденный Гангут» (отряд Поискового движения России при музее школы №132 г. Перми привели в порядок территорию вокруг саркофага. Тогда акция была приурочена ко дню святого Георгия Победоносца, который испокон веков считался покровителем русских воинов.
Урок мужества 8 сентября стал самым многочисленным и молодежным за все года. Большую часть присутствовавших составляли школьники.
Акции памяти героев проводятся в Перми уже несколько лет, обсуждается и инициатива присвоения одной из новых улиц города имени майора Н.А. Теплова, участвовавшего чуть ли не во всех сражениях с момента нападения Наполеона на Россию и в ходе его изгнания.
Добавим, 8 сентября является официальной памятной датой, днем воинской славы России. Николай Афанасьевич Теплов (1776-1813) был участником Смоленского сражения и Бородинской битвы. Несмотря на ранение, сражался с захватчиками после изгнания Наполеона из Москвы, принимал участие и в Заграничном походе русской армии. Был женат на дочери высокопоставленного пермского чиновника Феодосии Ивановне Жулибиной, поэтому в марте 1813 года был отправлен на излечение именно в Пермь, к своей семье. Скончался в октябре 1813 года.
В Перми, помимо Н.А. Теплова, на разных кладбищах были погребены и другие участники Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода русской армии 1813-1814 годов, закончившегося взятием Парижа и свержением власти Наполеона во Франции. Среди них можно выделить фамилии первого пермского полицмейстера Н.И. Трухина, участника русско- турецкой войны 1787-1791 годов, А.А. Богуславского, А.А. Глушкова, А.Х. Бурмайстера и В.И. фон Галлера.
На мероприятии также прозвучали предложения увековечить память императора Александра I, при котором Россия отстояла свою независимость в наполеоновских войнах, а также усилила свою позицию на международной арене. Сам император посетил Пермь осенью 1824 года. В 2024 году исполнится 200 лет с этой знаменательной даты, а в городе нет даже памятной таблички об этом событии. Хотя известно, что Александр I провел в Перми три дня и жил на втором этаже Пермской казенной палаты. Ныне здесь расположена администрация города Перми.
Участники, среди которых были председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, заместитель председателя гордумы Максим Спиридонов, депутат Сергей Стенно, возложили цветы к саркофагу героя Отечественной войны 1812 года Н.А. Теплова. Затем, уже по традиции, был проведен Урок мужества для присутствовавших на акции памяти школьников из Городского совета старшеклассников, бойцов отряда «Непобежденный Гангут» и юнармейского медиа-отряда «Феникс», которые пришли вместе со своим руководителем и наставником, учителем географии Александром Куляпиным.
К знаменательной дате пермяки готовились заранее. В июне текущего года (вторжение Наполеона в Россию началось в июне 1812 года) в память о героях войны 1812 года участники пермского клуба исторической реконструкции выставили почетный караул возле саркофага Н.А. Теплова – единственного памятника героям Бородинской битвы в Перми.
А за месяц до этого, в мае, бойцы отряда «Непобежденный Гангут» (отряд Поискового движения России при музее школы №132 г. Перми привели в порядок территорию вокруг саркофага. Тогда акция была приурочена ко дню святого Георгия Победоносца, который испокон веков считался покровителем русских воинов.
Урок мужества 8 сентября стал самым многочисленным и молодежным за все года. Большую часть присутствовавших составляли школьники.
Акции памяти героев проводятся в Перми уже несколько лет, обсуждается и инициатива присвоения одной из новых улиц города имени майора Н.А. Теплова, участвовавшего чуть ли не во всех сражениях с момента нападения Наполеона на Россию и в ходе его изгнания.
Добавим, 8 сентября является официальной памятной датой, днем воинской славы России. Николай Афанасьевич Теплов (1776-1813) был участником Смоленского сражения и Бородинской битвы. Несмотря на ранение, сражался с захватчиками после изгнания Наполеона из Москвы, принимал участие и в Заграничном походе русской армии. Был женат на дочери высокопоставленного пермского чиновника Феодосии Ивановне Жулибиной, поэтому в марте 1813 года был отправлен на излечение именно в Пермь, к своей семье. Скончался в октябре 1813 года.
В Перми, помимо Н.А. Теплова, на разных кладбищах были погребены и другие участники Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода русской армии 1813-1814 годов, закончившегося взятием Парижа и свержением власти Наполеона во Франции. Среди них можно выделить фамилии первого пермского полицмейстера Н.И. Трухина, участника русско- турецкой войны 1787-1791 годов, А.А. Богуславского, А.А. Глушкова, А.Х. Бурмайстера и В.И. фон Галлера.
На мероприятии также прозвучали предложения увековечить память императора Александра I, при котором Россия отстояла свою независимость в наполеоновских войнах, а также усилила свою позицию на международной арене. Сам император посетил Пермь осенью 1824 года. В 2024 году исполнится 200 лет с этой знаменательной даты, а в городе нет даже памятной таблички об этом событии. Хотя известно, что Александр I провел в Перми три дня и жил на втором этаже Пермской казенной палаты. Ныне здесь расположена администрация города Перми.
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