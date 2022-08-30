Третий глаз не проведешь

Влад КРИЧФАЛУШИЙ © Вечерние ведомости

Можно долго жить в Перми, знать каждую улицу, каждый ресторан и торговый центр, но всё равно удивляться тому, что в ней обнаруживаешь. Что? У нас в городе есть стритрейсеры? Несколько школ уличных танцев? Рок группы?Вот так и я удивился, когда узнал, как сильно развито в городе поэтическое движение. Занятие поэзией предполагает некую «поцелованность», наличие которой я проверять в себе не решаюсь. Поэтому я посещал поэтические вечера - «чтивые вторники» в основном в качестве болельщика. Однако в такой атмосфере почти невозможно не быть вовлечённым в творческий процесс. Так что, будучи филологом, явно тяготеющим к прозе, чувствуя себя гномом в компании эльфов, я всё равно вижу в этих самобытных, порой странных людях своих.На последнем курсе меня мучил лишь один вопрос: как литературный язык перевести в язык кино? Существуют ли в самом тексте подсказки для того, чтобы правильно, талантливо визуализировать литературный источник? Этот вопрос стал темой моей дипломной работы. Полсотни страниц теоритических и практических исследований, огромный список источников и коротенький вывод: никаких чётких инструкций быть не может. Эту работу можно сравнить с переводом стихотворения с другого языка, когда переводчику порой приходится даже не переводить, а создавать новое художественное высказывание, исходя из первоисточника. Потому, когда я узнал про всероссийский конкурс видеопоэзии «Третий глаз», мои глаза загорелись желанием попробовать осуществить этот синтез на практике.Использовать свои стихотворения было бы столь же кощунственно, как готовить французский салат из залежавшихся овощей. Да, поэт я, мягко говоря, средний. Но был в моём поле зрения один замечательный садовник, поэтесса Люся Прохоренко, с которой мы познакомились на «чтивых вторниках». Талантливая актриса «Театра-Театра», автор тонких стихотворений, в которых удивительным образом сочетается внутренняя сила и женственность.Связка актриса-автор сама по себе парадоксальна, но именно этот факт позволил избежать многих ошибок на съёмочной площадке, так как героиня нашей работы была не только краской картины, но и камертоном, который не позволял нам отойти от мелодии повествования.Определившись с тем, что снимать, мы задались ещё более насущным вопросом: как снимать? Ответом стал мой друг Вячеслав Скурихин, который не только разбирался во всех технических тонкостях, но и обладал особым художественным видением, что и отличает настоящего оператора от «камерамена». Так и образовалась команда «Трое в водке».А дальше начался ад… Сжатые сроки, отсутствие реквизита и локаций, дикая жара, от которой Люся чуть не падала в обморок, – всё это заставляло поминутно восклицать, как герой одного советского мультфильма: «Ладно! И так сойдёт!». Благо, каждый раз после такой фразы меня одёргивала жена, говоря, что в кино не может быть компромиссов.В итоге за четыре съёмочных дня нам приходилось бороться с дикой жарой и сносящим реквизит ветром, стыдливо заходить в кабинет к декану химического факультета, прося предоставить лабораторию для съёмок (за что ему огромное спасибо) и многое другое. И в результате уже на монтаже тихо, чтобы не спугнуть, можно было прошептать: «Кажется, что-то получается»…На конкурс видеопоэзии «Третий глаз» в рамках литературного фестиваля «Компрос» заявилось рекордное количество участников. Всего было снято 75 работ по всей России.В отличие от спорта, где твоя подготовка – это лишь полдела, и самое главное происходит уже на соревнованиях, в искусстве произведение существует отдельно от авторов и само пробивает себе дорогу. Поэтому всё, что нам оставалось, - скрестить пальцы и заранее готовить утешающие фразы а-ля «Ну, в первый раз и это хорошо», «Главное - опыт», «Да мы вообще делали всё это ради удовольствия».Степень волнения дошла до того, что мы со Славой решили заключить сделку с фортуной, обещаясь взять двухнедельный пост в случае победы. В итоге, когда мы услышали оглушительное «Побеждают «Трое в водке!», за радостью, как это всегда бывает, последовала не только пустота, но и досадная мысль: «Ну вот… Теперь еще две недели страдать».