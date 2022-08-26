Студотряд Пермского медуниверситета закончил сезон

Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости

Бойцы студенческого медицинского отряда «Салюс» успешно завершили летнюю работу. Ребята трудились в Новосибирске, Архангельске, Новокузнецке и на курорте Усть-Качка.«В этом году в город Новокузнецк отправились пять пермских ребят из отряда «Салюс», которые работали в Городской клинической больнице №1 им. Г.П. Курбатова, – рассказывает студентка 2 курса лечебного факультета Ирина Соловьева. - Ксения Хавова и Ирина Маркович, окончившие 5 курс, работали медицинскими сёстрами в педиатрическом отделении и в отделении экстренной медицинской помощи. Руфина Садыкова и Шахром Хамраев, окончившие 4 курс, также трудились медсестрой и медбратом в детском хирургическом отделении и в детской поликлинике».Сама же Ирина Соловьёва, окончившая 1 курс, работала санитаром во взрослом нефрологическом отделении.«Все ребята остались довольны работой и получили необходимый опыт для своей будущей профессии», - подвела итоги работы в Новокузнецке Ирина.«В Архангельск мы отправились делегацией в составе 13 человек», - рассказал боец СМО «Салюс», студент 3 курса лечебного факультета Кирилл Лекомцев. Молодой человек в отряде недавно, но уже успел завести добрых и надежных друзей, готовых прийти на помощь в любой момент. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в дружный коллектив СМО «Салюс» каждый год вступают новые бойцы.«В состав входили как опытные ребята, которые не первый год отправляются на целину, так и кандидаты, для которых это был новый опыт. Всю дорогу одолевала буря эмоций, ведь впереди были новые знакомства, трудоустройство и множество неизвестного, – продолжает делиться впечатлениями Кирилл. - Первые трудности настигли нас в Вологде, когда для пересадки на другой поезд у нас было 10 минут. Но тут и начались первые знакомства с ребятами из других отрядов, которые выбежали к нам на помощь. Это непередаваемые эмоции, ты бежишь с человеком, с которым познакомился пару минут назад, а он уже готов помогать тебе, будто бы вы знакомы много лет. Заселение прошло гладко. Даже мыслей не было, что мы будем жить в таком хорошем общежитии. Трудоустройство так же прошло хорошо, наши ребята трудились в ГБУЗ АО «АОКБ», ФГБУЗ Северный медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко и различных поликлиниках Архангельска. Лично я работал в больнице имени Н.А. Семашко. Это был мой первый опыт работы в медицинском учреждении, все было для меня в новинку. За период работы мне удалось применить все полученные знания на практике, чему я несказанно рад.Так же у нас было множество мероприятий, которые приносили нам как радость, так и разочарование. Мы пережили усталость, бессонные ночи при подготовке к конкурсам, но это стоило полученных эмоций. Каждому в нашей делегации удалось показать свои сильные стороны, а также открыть новые таланты в направлениях, в которых не рискнул бы проявить себя, если бы не поддержка отряда.Из всех мероприятий хотелось бы выделить спартакиаду, этот день больше остальных оставил след в моей памяти. Мурашки идут по коже от воспоминаний, когда мы стояли на паркете, боролись за призовые места, отдавая последние силы и эмоции.Когда уезжали из Архангельска, на моих глазах были слёзы - не смогу передать словами эмоции, которые были в тот момент. Сейчас проведя несколько дней дома, очень скучаю по атмосфере, бессонным ночам, совместной готовке, отрядным традициям и друзьям. Я и предполагать не мог, что 12 человек, с которыми мы отправились на проект, станут для меня семьей».Студентка 3 курса лечебного факультета ПГМУ Анжелика Канаева также получила массу впечатлений и, самое главное, опыт, который будет необходим ей в работе. «Это была моя первая целина, – рассказывает Анжелика. - Я работала в Областной клинической больнице города Новосибирска в родильном отделении и в патологии новорожденных. При этом я только что закончила второй курс ПГМУ. Нас было четверо в делегации СМО «Салюс» - один в урологическом отделении и двое в отделении патологии новорожденных.Когда мы пришли в отдел кадров, чтобы трудоустроится, нас не спрашивали, куда мы хотим пойти работать. Но это нас ничуть не смутило, наоборот, стало даже плюсом. Например, есть ребята, которые хотели бы работать, скажем, в реанимации, а их судьба или призвание - допустим, в совершенно другом отделении. Не попробовав, не узнаешь. Нас раскидали по разным отделениям, которые были нам незнакомы, но это было очень интересно! Я была очень удивлена, когда меня отправили работать именно в родильное отделение: я все-таки учусь на лечебном факультете и никак не взаимодействую с врачами-педиатрами, с детьми. В первую неделю работы было все в диковинку: огромная больница, не менее огромные лабиринты и корпуса. Нам действительно предстояло работать в мощном клиническом центре Сибири... Я была рада, что попала именно в это отделение, ведь я получила там важную практику и по хирургии, и по терапии, и по акушерству и гинекологии, которая пригодится мне в будущей работе. Сама целина у нас длилась 45 дней. Приехали мы в Новосибирск, конечно, пораньше, поэтому пробыли там 50 дней».Напомним, студенческий медицинский отряд «Салюс» основан в 2017 году. Он является первым студенческим медицинским отрядом Пермского края. База формирования отряда - ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера.