В гостях у пчел

Юлия РУССКИХ, Алёна СПЕХОВА © Вечерние ведомости

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» ребята посетили завод «Tentorium».Представители Общественного совета при ГУ МВД России по Пермскому краю организовали для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, экскурсию не просто на пасеку, а на целый завод, перерабатывающий продукты пчеловодства. Поездка на «Tentorium» прошла в рамках всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом».Знакомство с производством началось с местной пасеки, где расположено множество ульев. Здесь ребята смогли увидеть, как живут и трудятся пчелки, а также узнали, что раньше ульи находились в стволах деревьев, а теперь насекомые обитают в самых настоящих домиках.Чтобы продолжить экскурсию непосредственно внутри самого завода, гостям выдали необходимую спецоджду. Поскольку производство пищевое, соблюдение стерильности - один из главных принципов работы компании.Ребятам рассказали, как работает оборудование, в каких количествах изготавливается та или иная продукция, а также о том, что для ее создания используются только натуральные компоненты.Дети посетили склад сырья, где попробовали пыльцу и пергу. Сотрудники предприятия рассказали о полезных свойствах прополиса и дали каждому протестировать крем для рук и оценить его медовый аромат. В цехе по изготовлению драже ребята тоже смогли попробовать продукцию компании. В лаборатории гостям показали, как происходит проверка качества сырья.Мальчики и девочки с удовольствием приняли участие в мастер-классе по изготовлению свечей из пчелиной вощины, которые забрали с собой на память.Завершилась экскурсия сладким сюрпризом - дегустацией меда. Так что мероприятие получилось не только интересным и познавательным, но и вкусным.