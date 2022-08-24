Юлия БЫКОВА © Вечерние ведомости

С февраля 2022 года мы живем в условиях военной спецоперации Российской Федерации в Украине. Люди каждый день читают новостные сводки, интересуются, что происходит «там» - вроде бы далеко, но не могут остаться равнодушными к происходящему.У кого-то родственники оказались в числе беженцев, у кого-то сыновья защищают нашу Родину. Ситуация у каждого своя, но все чаще мы слышим от граждан желание помочь тем, кто сегодня оказался в тяжелой жизненной ситуации на Украине. И мы в силах помочь нуждающимся.Накануне 1 сентября благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» собирал гуманитарный груз для детей Луганской народной республики. Удивительно, как много людей всех возрастов и поколений откликнулись на акцию фонда «Детям Луганска от Пермского края с любовью». Приносили канцтовары, готовые школьные наборы, школьные рюкзаки, одежду, продукты длительного хранения.«Все мы когда-то были детьми и помним это волнение перед новым учебным годом. Теперь мы родители, которые так же с трепетом собирают уже своих детей в школу. Ну, как тут не помочь деткам, у которых детство еще совсем не должно заканчиваться. Мало поддержать словом, надо помочь делом. Вот и несем, кто что может, – своим детям покупали канцтовары, и для луганских ребятишек брали сразу», - говорит одна из мам.Благотворительный Фонд «Добровольцы Донбасса» создан в марте 2022 года. Сегодня он объединяет офицеров запаса силовых структур, а также граждан, которые не смогли остаться в стороне по отношению к тем, кто каждый день жертвует собой ради нашего общего будущего, ради того, чтобы люди, которые оказались в беде, знали и чувствовали нашу помощь и поддержку.«Мы верим, что совместные усилия неравнодушных граждан, предпринимательского сообщества, некоммерческого сектора помогут людям, которые отстаивали «Русский мир» на Донбассе с 2014 года и продолжают это делать в наши дни», - говорит президент фонда Вячеслав Лучников.Миссия фонда - оказание помощи добровольцам, бойцам других силовых структур РФ, как воющим сегодня, так и потерявшим здоровье в боях, их семьям и семьям погибших товарищей, а также мирным гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.- Встреча с моими товарищами, офицерами. Те, кто видел войну своими глазами, видел голод, испуганные глаза детей, страх перед будущим, уже не смогут сидеть сложа руки. Мы знали, что должны объединиться и помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке. Сегодня к нам присоединились крупные спортивные федерации, предприниматели, приходят волонтеры. Фонд развивается, работа становится все слаженней, а значит, мы выбрали верную дорогу.- Фонд также оказывает помощь членам семей погибших добровольцев и добровольцев, потерявших здоровье в процессе исполнения гражданского долга и зова совести.- К 1 сентября мы сформировали и отправили на Донбасс уже восьмой конвой. На самом деле деятельность фонда очень разнонаправленная. На прошлой неделе при поддержке федераций самбо и дзюдо Пермского края мы провели спортивные соревнования в Луганске. К спортсменам приехали заслуженный мастер спорта, одиннадцатикратная чемпионка мира по самбо Ирина Родина и чемпион России, мира и Европы Александр Паньков. Это была дружеская спортивная встреча, ребятам подарили подарки: кимоно и спортивные футболки. Конечно, немалого труда стоила организация этого мероприятия. Но, когда видишь счастливые глаза детей, понимаешь, что наши совместные усилия и деятельность фонда точно не напрасны.Офис: 614015, г. Пермь, ул. Ленина, д. 38а, офис 502. Тел. 8 (800) 222-64-49Электронная почта: opbf-dobrovolec@bk.ruПрисоединяйтесь к нам в социальных сетях. Оттуда вы всегда сможете узнать свежие новости, а также видеть, куда и кому направляются средства и гуманитарная помощь:Телеграм: https://t.me/BfDobrovolecВКонтакте: https://vk.com/opbfdobrovolecОдноклассники:https://ok.ru/group/70000000513095Оказать финансовую поддержку можно через банковскую карту фонда № 5140 1702 1470 9066, указав в сообщении слово «пожертвование»