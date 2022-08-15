Своих не бросаем

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Волонтер «Молодой Гвардии» Валентин Пантелеев с 11 по 26 июля работал с гуманитарной миссией в Донбассе, в городе Мариуполь. Он рассказал, как пришел к такому решению и чем конкретно занималась миссия в ДНР.- Валентин, почему вы решили поехать в Мариуполь?- Я занимаюсь волонтерством уже давно, и когда людям реально тяжело и нужна помощь, я не могу оставаться в стороне. Сейчас такое время, когда мы должны объединяться и помогать друг другу. Когда началась СВО и на освобожденные территории Донбасса начали направлять первые волонтерские отряды, я сразу изъявил желание поехать.- Что вы увидели - Мариуполь возвращается к обычной жизни?- Ситуация в городе сейчас намного лучше, чем была весной. На улицах с каждым днем все больше прохожих, можно встретить гуляющих в парках и просто по городу. Работают небольшие продуктовые магазины, где в основном продают выпечку собственного производства и товары первой необходимости. Работает общественный транспорт и городские коммунальные службы. Строятся новые жилые дома и социальные объекты.Город возвращается к мирной жизни, но он практически весь разрушен. Обгоревшие кварталы, площади и дома - так сейчас выглядит Мариуполь. Действует комендантский час, улицы патрулируют военные, что очень важно для обеспечения безопасности.- Какова ситуация с питьевой водой?- Пока напряжённо. Центральное водоснабжение восстанавливается, где-то оно уже есть, но большая часть людей пока продолжает пользоваться колодцами. Не вся вода пригодна для употребления. Питьевая вода требуется в больницу, в гуманитарный центр и просто людям. Буквально еще весной здесь пили дождевую воду и добывали ее различными способами. Резали трубы центрального отопления, чтобы хоть какую-то воду пить.Сейчас благодаря МЧС питьевую воду подвозят по мере необходимости, наполняют большие баки в нескольких районах города. Люди подходят и набирают воду. Сами мы для лагеря брали воду из родника и использовали только для технических нужд.Мы все так привыкли к комфортной жизни, что не представляем, насколько это ценно - иметь дома питьевую воду.- Где конкретно вы работали в Мариуполе?- В крупном гуманитарном центре города. На этой площадке мы взаимодействовали непосредственно с жителями города, записывали их в ряды местных волонтеров, тем самым создавали базу волонтеров. На самом деле это очень важная задача - городу нужны волонтеры.Кроме того, мы оказывали адресную помощь. Выезжали по заявкам во дворы для выдачи продуктовых наборов людям. Дома у них сгорели полностью, еду готовят во дворах на костре, живут в подвалах.В продуктовые наборы входила тушёнка, макароны, крупы, растительное масло и другое. Без такой помощи людям было бы ещё тяжелее. Люди нуждаются в еде, в средствах личной гигиены и питьевой воде. Именно это регионы РФ направляют в партиях гуманитарной помощи. В том числе и Пермский край.Наш волонтерский отряд больше всего работал в городской больнице города, где мы оказывали помощь медицинскому персоналу. Мы приводили в порядок койки для приёма новых пациентов, освобождали коридоры, которые были заставлены мебелью, спасенной из разрушенных корпусов больницы. Переносили неходячих пациентов, разносили еду, лекарства, техническую и питьевую воду. Лифтовая шахта в больнице повреждена, а больница семиэтажная - мы поднимали и спускали все вручную.Персонал больницы работает на износ, и помощь здесь требуется круглосуточно. Поэтому было организовано ночное дежурство.Команда, в которой я работал, состояла из неравнодушных людей со всей территории России. Все работали на совесть и помогали от чистого сердца.Свою волонтерскую миссию в Мариуполе я выполнил, но она точно не последняя. Мы обязательно все туда еще вернемся. Помощь волонтеров еще долго будет нужна в освобожденных территориях. Уезжал с мыслями, что сделал правильный выбор. Пермяки своих не бросают!