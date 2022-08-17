Парламент Пермского края открывает новый пленарный цикл

Марина Осипова © Вечерние ведомости

У депутатов краевого парламента началась осенняя сессия - завершается подготовка к августовскому пленарному заседанию. Повестка будет насыщенной, сообщает в своем блоге председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.«Особое внимание – вопросам социального характера, - отмечает спикер. - Так, в первом чтении парламентарии рассмотрят инициативу губернатора Дмитрия Махонина, которая предполагает предоставление бесплатных земельных участков для медицинских и педагогических работников в территориях края. Речь идет о населенных пунктах, где проживает менее 10 тысяч человек».Предполагается, что подобная мера поможет территориям края в решении кадрового вопроса: «Бесплатный участок под индивидуальное строительство может стать значимым аргументом в пользу решения молодого специалиста остаться работать в сельской местности. Особенно если учесть, что это будет дополнением к широкому спектру уже существующих в регионе мер поддержки медиков и педагогов».Еще один значимый законопроект, который рассмотрят парламентарии, касается занятости населения. Предлагается расширить категории граждан, которые могут быть признаны «испытывающими трудности в поиске работы». После принятия законопроекта на квотированные рабочие места смогут претендовать: граждане предпенсионного возраста, беженцы, вынужденные переселенцы, граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварий и катастроф.«Уточнения, на мой взгляд, учитывают изменения в федеральном законодательстве и соответствуют современным социальным явлениям, - отмечает Валерий Сухих. - Количество беженцев в последнее время увеличивается во всех регионах России. Безусловно, те, кто обрёл защиту на территории нашей страны, должны иметь возможность устроиться на работу. Соответствующие изменения являются логичным шагом в политике региональных властей по сокращению уровня безработицы среди жителей Прикамья, в том числе в отношении граждан предпенсионного возраста, выпускников высших образовательных учреждений, ищущих работу в первый год после получения диплома».На заседании предстоит заслушать ежегодный отчет о состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных образований. Этот вопрос тем более важен, что в Прикамье завершился длительный процесс преобразования территорий, и регион полностью перешел на одноуровневую систему управления.В рамках «правительственного часа» депутатам будет представлен доклад «О реализации Концепции региональной системы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в Пермском крае», а также информация о состоянии здоровья населения и санитарно-эпидемиологическом благополучии в регионе.