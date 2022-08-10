«Ретро гараж» организовал в Перми экспозицию автомобилей времён СССР

Мероприятие фестиваля «Наследники Горнозаводской цивилизации» было приурочено ко Дню железнодорожника

14.14 Пятница, 12 августа 2022
Пермь: общество
«ВВ»
В Перми в рамках индустриального фестиваля «Наследники горнозаводской цивилизации» при поддержке Фонда президентских грантов прошло мероприятие, приуроченное ко Дню железнодорожника. Пермский автомобильный музей «Ретро гараж» поздравил с профессиональным праздником своих давних партнёров, развернув на площади перед Дворцом культуры железнодорожников экспозицию автомобилей времён СССР.

Пермяки и гости города смогли познакомиться с автомобилями, активно общались с владельцами и организаторами и фотографировались на фоне экспонатов ожившей истории.

Помимо уникальной выставки автомобилей, музей «Ретро гараж» предоставил для экспонирования в Музее истории железнодорожного транспорта живопись художника Кирилла Зибницкого - экспрессивные и в то же время реалистичные изображения автомобилей, паровозов, водного транспорта и индустриальных объектов на картинах живописца вызвали живой отклик зрителей. Пермский краевой клуб моделистов «Экипаж» дополнил экспозицию действующим макетом железной дороги. Архив Пермского края презентовал виртуальную выставку «Первая на Урале», которая представляет собой интерактивную карту Горнозаводской железной дороги.

Свердловская железная дорога в 2022 году в третий раз стала партнером мероприятий музея «Ретро гараж», связанных с сохранением индустриального наследия. И это закономерно - любой этап развития индустриальной истории сложно представить без железной дороги. Это богатейший пласт уральского культурного наследия. Именно поэтому обсуждать уникальный феномен Урала – «Горнозаводскую цивилизацию» – в отрыве от железной дороги не исторично и бессмысленно.

Основные события программы Пермского индустриального фестиваля «Наследники горнозаводской цивилизации», в рамках которого проходило мероприятие, запланированы на 9-11 сентября. На фестивале будет представлена экспозиция исторической техники и тематические выставки, посвящённые индустриальному наследию Пермского края. Приглашённые эксперты из Новосибирска, Санкт-Петербурга и Казани выступят на деловых и дискуссионных площадках. Главная цель проведения фестиваля – подведение текущих итогов совместно с партнёрами и демонстрация имеющегося потенциала для создания в Перми Технического музея. Место проведения - исторический парк «Россия – моя история», ул. Монастырская, 2, к.1.

Поддержать создание Технического музея можно участием в соцопросе по ссылке https://yarating.ru/polls/1898.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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