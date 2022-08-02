В Перми будет представлена выставка «Русская Голгофа: 1917-1921»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В рамках XVII межрегиональной выставки «Русь Православная» на площадке выставочного объединения «Пермская ярмарка» 15 августа открывается выставка «Русская Голгофа: 1917-1921». Ее представляет музей-заповедник «Пермь-36» совместно с мемориальным научно-просветительским центром «Бутово» (г. Москва).Материалы экспозиции отражают взаимоотношения между большевиками и Русской православной церковью в период после государственного переворота 1917 года и последовавшей вслед за этим Гражданской войной. Тогда русская церковь и ее представители стали одним из главных объектов «красного террора».Отдельный раздел выставки рассказывает о новомучениках Урала, в частности, о насельниках Белогорского Свято-Николаевского монастыря.Дополняют выставку, подготовленную мемориальным научно-просветительским центром «Бутово», предметы из фондов музея-заповедника «Пермь-36», а также музея Архиерейского квартала города Перми и из собрания Георгиевского зала при пермском храме святого великомученика и Победоносца Георгия.Будут представлены совершено уникальные реликвии - иконы, принадлежавшие священномученику Андронику (Никольскому), покровцы из с. Дворецсо следами крови убитого священнослужителя, фотография священнослужителей, помещенных в 1918 году в Кизеловский лагерь, редкие снимки епископа Павлина (Крошечкина) и многое другое.Вход на выставку свободный, посещение будет открыто до 24 августа. В деньоткрытия выставки состоится публичная лекция директора центра «Бутово» Игоря Гарькавого, члена Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской при патриархе Московском и Всея Руси. Он расскажет об опыте работы над созданием Общероссийского музея памяти подвига и исповедничества в XX веке. Начало лекции 15 августа в 15 часов.