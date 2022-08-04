ПГМУ – славный продолжатель традиций первого на Урале университета
Пермь: общество
Марсель Габдульбаров
Согласно результатам рейтинга, составленного «Ростелеком Контакт-центр», Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера вошел в пятерку самых популярных вузов России.
При этом ПГМУ занял второе место после Российского технологического университета.
Кроме него, в пятерку также вошли Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.
Напомним, история медицинского университета в Перми неразрывно связанна с историей первого на Урале университета, основанного в 1916 году. Первоначально существовало медицинское отделение физико-математического факультета. В последующие годы отделение стало самостоятельным факультетом, а в 1931 году открылся Пермский медицинский институт.
Современный ПГМУ привлекателен не только для абитуриентов – уроженцев Пермского края, но также и для выходцев из других регионов России. В университете обучается и немало иностранцев, представителей ближнего и дальнего зарубежья, в частности, Индии, стран Северной Африки и Ближнего Востока.
При этом ПГМУ занял второе место после Российского технологического университета.
Кроме него, в пятерку также вошли Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.
Напомним, история медицинского университета в Перми неразрывно связанна с историей первого на Урале университета, основанного в 1916 году. Первоначально существовало медицинское отделение физико-математического факультета. В последующие годы отделение стало самостоятельным факультетом, а в 1931 году открылся Пермский медицинский институт.
Современный ПГМУ привлекателен не только для абитуриентов – уроженцев Пермского края, но также и для выходцев из других регионов России. В университете обучается и немало иностранцев, представителей ближнего и дальнего зарубежья, в частности, Индии, стран Северной Африки и Ближнего Востока.
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