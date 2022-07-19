«В жизни бывает всякое, но нужно идти вперед»

Леонид Вешкуров - о развитии легкой атлетики в Пермском крае

17.22 Понедельник, 25 июля 2022
Пермь: общество
ФОТО из архива Л.А. ВЕШКУРОВА
На счету у заслуженного тренера России по легкой атлетике, тренера СШОР «Темп» Леонида Вешкурова - десятки успешных воспитанников. Кроме того, он является отцом и наставником прославленной пермской легкоатлетки, серебряного призера Олимпийских игр Татьяны Вешкуровой. На прошлой неделе Леонид Вешкуров стал гостем программы «Овертайм» на радио «Эхо Перми».

- Леонид Александрович, как вы сами увлеклись легкой атлетикой?

- В нашей школе на Кислотных дачах была преподаватель - Лядова Надежда Анкудиновна, которая помогла полюбить спорт. Благодаря ей я и начал заниматься. Бегал спринт, в юношеском возрасте был призером первенства России и первенства СССР, в юниорском бегал эстафету. Но мастером спорта так и не стал. Когда в более старшем возрасте начались ответственные соревнования, чего-то не хватило. Ну, я учел свои ошибки молодости - и дочь уже этих ошибок не сделала.

- Помните момент, когда решили посвятить себя тренерской работе?

- Да. В 1975 году я поступил на заочное отделение пединститута на специальность «физическое воспитание». Благодарен нашему институту - там был очень сильный преподавательский состав. Так я стал тренером и не жалею. Даже в 90-е, когда ни зарплат, ни условий - ничего не было, мы не ушли. Потому что это жизнь, а в жизни всякое случается. Бывает очень тяжело, но надо идти вперед.

- Сколько спортсменов вы подготовили?

- Если брать учеников, которые становились призерами, победителями первенств России, таких у нас больше 40. Многих хороших ребят подкосили 90-е. Ну, не было условий. И спортсмены, и тренеры уходили. Но были люди, которые не сломались. Могу назвать много имен.

- У нас есть талантливые спортсмены, но что касается тренеров - кадровый голод…

- Присмотритесь на любых соревнованиях - большинство тренеров с седой головой. Молодых мало. Тут сказывается и низкая зарплата, и условия работы в части спортивной инфраструктуры. У нас миллионный город - а легкоатлетического манежа нет. В Екатеринбурге их 3, в Челябинске 3. Йошкар-Ола, Казань, Ульяновск, Киров - везде все есть. В Ижевске прекраснейший манеж с автохронометражем. А в Перми автохронометража нет.

Вот возьмем манеж «Красава» в Кондратово - это Пермский район. Там работают Пермякова и Шабалина - очень сильные тренеры. Появился манеж - появились и спортсмены. Сейчас у них Мазунина на первенстве России среди спортсменов до 23 лет выполнила норматив мастера спорта. А без манежа - разве в Кондрватово в спортзале можно было подготовить мастера спорта в беге на 800 метров?

- Власти ведь работают над созданием условий для легкоатлетов. Тот же стадион на Гайве...

- Ему нужна экипировка - судейская вышка, автохронометраж. Дорожка там самая лучшая в Пермском крае, она «бегучая». Наш великий спортсмен Никитин, неоднократный рекордсмен в беге на 5000 метров - в этом году он выиграл зимний чемпионат страны, марафоны выигрывает - говорит, что дорожка прекрасная, Константин Холмогоров, наш бегун на 800 метров, тоже хорошо отзывается об этом стадионе.

- У регионов есть специализация по спортивным дисциплинам. У Прикамья есть такая специализация по легкой атлетике?

- Если вспомнить историю - первые легкоатлетические соревнования у нас состоялись в 1913 году на стадионе «Юность» - тогда там был велодром. Это и было начало. Но вообще без легкой атлетики не может развиваться ни один вид спорта - без бега, без функциональной подготовки никуда. Игровики, пловцы, боксеры - все бегают кроссы. Да и вообще бег у человека в крови, заложен генетически. Ведь в древние времена, чтобы выжить, спастись или догнать добычу, надо было быстро бегать.

- Понятно, что легкая атлетика - это основа физвоспитания. Но спорт высших достижений - это другое.

- Задача детского тренера не в том, чтобы внушать ребенку: ты будешь чемпионом. Это просто здоровье. Это общение, это радость движения. А затем, когда ребята начинают выступать, появляется интерес. Ведь 90 процентов людей азартны, неважно, в какой сфере. Ребята растут, мы начинаем оценивать их способности и, если видим перспективу - не держим, передаем другим тренерам, лучшим специалистам. Особенно в дисциплинах, в которых в Перми нет условий для спорта высших достижений, - в спринте, например.

- Говорят, что престиж легкой атлетики у детей не так высок, родители предпочитают другие секции. Вы чувствуете недостаток интереса со стороны родителей?

- Нет, не чувствую. Мы готовим и кандидатов, и мастеров, но занимаемся в зале 40 метров в длину, шириной от стенки до стенки - 5.80. Мы просто не можем набирать больше детей. В СШОР «Темп» у нас хороший педагогический коллектив, сильные единоборства. Им приводят ребят, которые еще слишком малы, и тренеры говорят родителям: отдайте пока в легкую атлетику. А мы не можем взять. И я говорю: отдайте в дзюдо, там хорошие тренеры. Пока ребенок мал, нужно искать не вид спорта, а тренера. С видом спорта можно и позже разобраться.

- В каком возрасте проявляются способности к легкой атлетике?

- Это где-то 7-8 класс, но мы оцениваем не только данные ребенка и его результаты. Важную роль играет характер, целеустремленность. Сегодня дети другие, это надо учитывать, но очень многое зависит от родителей. А тренер только помогает. Тренер выходит на первое место, когда уже идут профессиональные результаты. А на первоначальном этапе главное - родители, то, что они вложат в голову ребенку.

- Расскажите, как вы с супругой воспитали из дочери выдающуюся спортсменку?

- Тут нечему удивляться, учитывая, что мы всю жизнь профессионально занимались легкой атлетикой, а затем стали работать в детской спортивной школе на Кислотных дачах. Моя супруга Людмила Евгеньевна - мастер спорта по метанию диска, тоже заслуженный тренер России. Татьяна с детства видела нашу работу, иногда даже делала уроки у нас в тренерской - так и пришла в спорт. Бегала спринт - 100, 200 метров, была победительницей первенств России и всегда говорила: 400 метров - никогда. Это длинный спринт, бежать такую дистанцию на большой скорости очень сложно. Но все же начала - и добилась результата.

- Как вы относитесь к параллельному зачету? Были разговоры о том, чтобы отменить его.

- Я пока за параллельный зачет. Потому что одному городу, особенно небольшому, не под силу вырастить чемпиона, обеспечить всем необходимым. Так получилось и у нас с Татьяной.

При переходе в молодежный возраст она перестала занимать призовые места. И в 2001 году ее просто отчислили из ШВСМ (Школа высшего спортивного мастерства. - Ред.) как неперспективную. А это потеря сборов, тренировочной базы, финансовой поддержки - всего. Хорошо - родители тренеры, мы делали что могли, за свой счет отправляли на сборы.

В 2005 году Таня в Новосибирске на турнире на призы Маркина показала высокий результат на дистанции 400 м. И мы обратились к выдающемуся тренеру Вавилову в Екатеринбурге. Он сказал: давайте попробуем. Так у нас появился параллельный зачет. В октябре 2005 года она начала тренироваться, в декабре выполнила норматив мастера спорта международного класса, в феврале во Франции выиграла Кубок Европы на дистанции 400 м, в марте 2006 года в эстафете 4х400 м стала чемпионкой мира. В Гетеборге в личном первенстве стала серебряным призером чемпионата Европы и чемпионкой Европы в эстафете 4х400. Ну, а потом было «серебро» Олимпиады-2008.

- Какое место сегодня занимает в мире легкоатлетическая Россия?

- Мы по-прежнему великая легкоатлетическая держава. Если бы участвовали в международных турнирах, была бы выше конкуренция и, соответственно, результаты. Но и в сегодняшних условиях мы в наших традиционных видах на очень высоком уровне.

- Спортивные результаты атлетов за рубежом сегодня во многом зависят от достижений спортивной медицины и химии…

- С этим и спорить не буду. И у них есть еще один фактор - деньги. Часто смотрю зарубежные универсиады - студенты отлично выступают, занимают призовые места. Но на национальных соревнованиях не появляются. Потому что им это просто не надо. Они показали себя, получили стипендию, потом хорошую работу. Такой подход.

- Вы недавно вернулись с соревнований. Есть успехи?

- В Казани на первенстве России среди юниоров до 23 лет Мазунина бежала 800 м в финале, выполнила норматив мастера спорта, очень перспективная девочка. Артем Ерогов на дистанции 110 м с барьерами - тренеры Симонов и Силкин - на Кубке в Брянске подтвердил свое звание мастера спорта. Ему немного не повезло - был четвертым. У нас много хороших ребят 2002 года рождения - это будущее пермской легкой атлетики. Надеемся, что к 300-летию Перми манеж «Спартак» будет сдан, он будет отвечать все требованиям, и можно будет проводить не только первенства края, но и соревнования международного уровня.

- К каким турнирам сейчас готовитесь?

- Ближайшее событие - чемпионат страны в Чебоксарах 2-5 августа. Надеюсь, пермских болельщиков порадуют Никитин, Холмогоров, Ивонина, наш воспитанник Марсель Попов. Да и все наши ребята, думаю, покажут высокие результаты.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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