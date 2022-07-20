Молодые парламентарии разработали план работы

Марина Осипова © Вечерние ведомости

22-23 июля состоялся семинар для молодых парламентариев Пермского края «Команда будущего». Участники представили свои идеи по развитию молодежного парламентского движения в Прикамье.Члены Молодежных парламентов из более чем десяти территорий Пермского края приняли участие в традиционном обучающем семинаре «Команда будущего». В течение двух дней участники обучались работе в социальных сетях, знакомились с особенностями работы Молпарламентов и делились успешными практиками в реализации проектов.На открытии семинара с приветственным словом перед молодыми парламентариями выступил первый заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края Вячеслав Григорьев. Он отметил, что депутаты краевого парламента уделяют большое внимание патриотическому и парламентскому воспитанию молодежи. «Молодые люди этого возраста – это будущее нашей страны. От них зависит то, как будет развиваться наша страна. Уверен, что опыт, полученный при работе в молодежных парламентах, будет полезен молодым людям не только в политической, но и в социальной деятельности и сфере бизнеса», – отметил Вячеслав Григорьев.Главным пунктом программы стал мозговой штурм, в рамках которого молодые парламентарии разрабатывали совместную стратегию развития молодежного парламентского движения в Прикамье. По итогам работы участники предложили идеи по реализации социально значимых проектов, проведению выездных контрольных мероприятий, поддержке обучающихся и привлечению молодых специалистов на предприятия.По словам председателя Молодежного парламента Пермского края Арсения Коротовских, идеи проектов и направлений работы будут доработаны и лягут в основу плана работы краевого Молпарламента, а также станут стимулом для более разносторонней работы с территориальными парламентами Прикамья.Ранее спикер Законодательного Собрания Валерий Сухих отметил необходимость активного взаимодействия молодежи в решении современных вопросов. «В наше время молодежь является движущей силой для решения многих социальных проблем. Молодые парламентарии активно организуют социальные и спортивные проекты, участвуют в волонтерских движениях, разрабатывают проекты инициативного бюджетирования и многое другое. Уверен, что нужно продолжать активно взаимодействовать с молодежью в территориях для эффективного решения вопросов на местах», – отметил спикер.Большую часть участников «Команды будущего» составили члены Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края. Напомним, на сегодняшний день в Пермском крае в 25 территориях уже сформированы Молодежные парламенты. Еще в 10 муниципалитетах – на этапе создания.