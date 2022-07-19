Каникулы с пользой

Ребята из пермского медицинского студотряда «Салюс» работают в разных уголках страны

15.37 Четверг, 21 июля 2022
Пермь: общество
Алексей БРОДНИКОВ
Делегации студенческого медицинского отряда «Салюс» помогают своим старшим коллегам в нескольких регионах России одновременно.

В Архангельске СМО «Салюс» представляют 13 бойцов. Среди них командир отряда Расуль Назаров, комиссар отряда Екатерина Волкова и медик отряда Алексей Бродников. Бойцы

говорят: «Открытие нашего проекта состоялось 6 июля на базе Северного государственного медицинского университета, где была проведена торжественная линейка и представление отрядов. Но какой же Архангельск без Белого моря? Конечно же, наш отряд успел побывать и там! Пусть это море и не самое тёплое, но нас это не остановило».

По словам ребят, деятельность отряда проходит бурно и весело. Разумеется, работа отнимает значительную часть времени, но студенты не забывают и про вечерние мероприятия, спевки, отрядное время и даже первый конкурс визиток отрядов, на котором «Салюс» занял третье место.

Кроме того, студенты-медики попробовали себя и на кулинарном поприще. Состоялось совместное приготовление ужина на 60 человек: традиционный сырный суп.

В Новосибирске бойцов СМО «Салюс» ждали не менее важные и интересные события. Подробнее о них рассказал студент лечебного факультета ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера, боец отряда Эдуард Пикулев; «Наша делегация в этом году попала в студенческий медицинский отряд (ВСМО) «Академия», который организуется уже четвертый год в Новосибирске. Надо отметить, что это всероссийский проект. В отряд трудоустраиваются 150 студентов, 50 из которых - это студенты-медики из разных регионов России, остальные - бойцы новосибирских студенческих медицинских отрядов. Мы открыли свой проект 13 июля и в данный момент работаем в Новосибирской областной больнице в качестве младшего и среднего медицинского персонала.

Наша делегация работает в разных отделениях: в отделении патологии новорожденных и недоношенных, а также в родильном и урологическом отделениях. Помимо этого, на проекте проходят всяческие мероприятия, направленные на знакомство с другими отрядами. В ближайшее время пройдут конкурс комиксов на тему «Безопасный труд – крут» и конкурс визиток «Давайте познакомимся!»

В дальнейшем планируется провидение таких мероприятий, как «Мистер и мисс СМО «Академия», а также конкурсы танцев, песен, профессионального мастерства и другие. В принципе, мероприятий будет много, они расписаны на все дни, до окончания нашего проекта.

Официальное закрытие состоится 23 августа. Вернемся в Пермь как раз незадолго до начала нового учебного года», – подвел итоги Эдуард.

Напомним, студенческий медицинский отряд «Салюс» основан в 2017 году и является первым студенческим медицинским отрядом Пермского края. База формирования отряда - ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера.

Бойцы отряда ежегодно во время летних каникул ездят в командировки в другие регионы России, чтобы оказывать посильную помощь своим старшим коллегам – врачам.

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Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости
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