Праздник Курбан-байрам в Перми удался на славу!

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Нынешний год для мусульман Пермского края, как и для всей России – особенный. Это год 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией. Все мероприятия проходят под этим знаком.Субботний день 16 июля запомнится сотням пермяков и гостей Прикамья, которые пришли в парк Горького, чтобы совместно отметить Курбан-байрам, послушать концерт, отведать угощение. Впервые был организован с участием 36 борцов зрелищный турнир национальной борьбы на поясах курэш.В Перми Курбан-байрам стараниями РДУМ ПК, краевой и городской власти, национальных диаспор, руководства парка Горького уже более десяти лет становится общегородским праздником. В этом году праздничный день также стал ярким, запоминающимся и радостным для всех участников торжества. Уже на подходе к большой площади перед ротондой слышна была музыка, льющаяся со сцены. Посреди площади – огороженное специальное место для борьбы, на котором разминались борцы. По периметру площади – палатки, в которых разные вкусности: чак-чак, как-бэлеш, горячая кукуруза, сладкие напитки, выпечка, конфеты. Здесь же две походные солдатские кухни, на которых уже приготовлен ароматный мясной аш (суп) и сладкий чай. Для детей – две игровые площадки, одна с детскими автомобилями и заправками, всё как в жизни. Словом, организаторы позаботились и о взрослых, и о детях.Праздник открылся чтением аятов Священного Корана имам-хатыбом мечети на бульваре Гагарина, 74а Захит хазратом Казехановым. Ведущий рассказал об истоках Курбан-байрама. У пророка Ибрахима не было детей, он поклялся, что принесёт в жертву первого сына. И когда он уже собрался это сделать с подросшим сыном, Аллах заменил жертву сына на жертвенного барана. Ислам запрещает проливать кровь человека. Это яркий пример покорности отца Аллаху и послушания сына.На празднование пришли представители светской власти края и города, православной епархии, городской и краевой татарской национально-культурной автономии, курултая башкир, национальных диаспор стран ближнего зарубежья.На татарском и русском языке поздравил участников торжества председатель Регионального Духовного управления мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России муфтий Анвар хазрат Аблаев:- Курбан-байрам олицетворяет милосердие, ценность человеческой жизни, покорность Аллаху. Сегодня здесь собрались представители мусульман со всего края. Для всех нас сейчас особенно важно единение вокруг нашего президента В.В. Путина в дни проведения специальной военной операции по защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации кровавого киевского режима. Вместе мы победим! Слава Аллаху, властью много делается для верующих, созданы все условия. Строятся и ремонтируются мечети. Спасибо всем за помощь в строительстве Соборной мечети, к 300-летию любимой Перми в следующем году постараемся завершить строительство. Благодарим администрации губернатора, Перми, руководство национальных диаспор, парка Горького за помощь в подготовке и проведении праздника. Желаю всем хорошо отдохнуть, пообщаться с друзьями, насладиться концертом, набраться положительных эмоций от борьбы курэш.Участников праздника поздравили: от имени главного федерального инспектора по Пермскому краю С.В. Половникова его советник А.Р. Куцев, от имени главы администрации губернатора - начальник отдела национальных и религиозных отношений П.Ф. Сироткин, от имени главы Перми А.Н. Дёмкина руководитель аппарата администрации города А.В. Молоковских, от имени всех национальных объединений - председатель ТНКА края Х.Х. Фарвазетдинов, генеральный директор «ПермТОТИнефть» Р.А. Губайдуллин, от имени митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия - священник Д. Таращенко, президент краевой федерации дзюдо Я.А. Гусейнов. Также ведущий зачитал поздравление председателя городской Думы Д.В. Малютина.После состоялся концерт, в котором приняли участие исполнители мунаджатов и нашидов из Казани Динар Шаймарданов и Ильегет Винарис, артисты из городов и районов края. В жарких схватках был определён абсолютный батыр в национальной борьбе на поясах курэш. Им оказался Руслан Маматов из Барды, наградой для него стал большой телевизор.Какой праздник без угощенья? Здесь надо отдать должное организаторам: все отведали ароматный аш (суп) из жертвенного мяса и сладкий чай. Участники праздника кушали и нахваливали. Сотрудница РДУМ ПК Эльмира Пахомова вместе со служащим третьей части МЧС Анатолием Белобородовым готовили угощение с 6 утра на двух передвижных солдатских кухнях. Во всём им помогали представители национальных диаспор, а на раздаче - женщины краевого филиала Союза мусульманок России.На празднике Курбан-байрам в парке Горького за целый день побывало несколько сотен жителей Перми и Пермского края. Единое мнение всех участников торжества - праздник Курбан-байрам удался на славу!