Лисичанск ждет помощи

Марина ОСИПОВА © Вечерние ведомости

Благотворительный фонд помощи добровольцам Донбасса и членам их семей на днях отправит из Перми в ЛНР уже пятый гуманитарный груз. Он формируется экстренно: жители освобожденного Лисичанска просят пермяков о помощи.Фонд «Добровольцы Донбасса» действует с марта, его основными благотворителями являются предприниматели и спортивные федерации Прикамья, а также неравнодушные жители. С марта в ЛНР для мирных жителей, добровольцев, народной милиции отправлено 15 тонн продуктов, 7 тонн моющих средств и средств гигиены, а также операционные комплекты, шприцы, бинты, обрабатывающие материалы. Для добровольческих формирований доставлены предметы экипировки, бронежилеты, квадрокоптеры, смартфоны, радиостанции, спутниковые антенны, приборы ночного видения - все, что поможет спасти жизнь на передовой. Для восстановительных работ доставляются строительные материалы, пиломатериалы и кабельная продукция, для маленьких жителей ЛНР - детское питание, памперсы и прочая продукция.Буквально на днях пермяки вернулись из очередной поездки в Донбасс. В этот раз они доставили груз для боевых подразделений добровольцев - обмундирование, средства защиты, а также автомобиль Mitsubishi 1-200. МЧС Луганска передан автомобиль УАЗ, госпиталям и другим организациям - изделия медицинского назначения, перевязочные средства, продукты, сладости для детей.Президент фонда «Добровольцы Донбасса» Вячеслав Лучников поделился ближайшими планами:- Встречают нас везде, конечно, с благодарностью. Много где побывали в этот раз - Луганск, Попасная, Стаханов… До Лисичанска не доехали, времени не хватило - его как раз освободили во время нашей поездки. Следующая плановая отправка у нас в августе, к 1 сентября повезем грузы по заявкам детских домов, интернатов, школ: телевизионные панели, ноутбуки, канцтовары - там целый список, вплоть до раскрасок. Так что принимаем любую помощь. А сейчас готовим срочную, внеплановую отправку, загружаем фуру всем, что необходимо мирному населению Лисичанска - оно сейчас, по сути, не обеспечено ничем. Оттуда на наши телефоны поступает много звонков с просьбами о помощи, поэтому мы решили ускорить отправку предметов первой необходимости.Вячеслав Лучников поблагодарил всех, кто сегодня поддерживает жителей Донбасса, участвуя в акциях по сбору гуманитарной помощи, денежных средств, доставке грузов. Среди получивших благодарственные письма десятки имен - при том, что фонд уже не впервые отмечает заслуги благотворителей.Благодарность от фонда вручена и президенту федерации дзюдо Пермского края Якову Гусейнову.- Мы включились в эту работу с первых дней создания фонда, - рассказывает Яков Гусейнов. - И не ограничиваемся благотворительной помощью. Недавно по приглашению федерации дзюдо Пермского края у нас побывали 30 юных спортсменов из ЛНР. Среди них - ребята из многодетных семей, дети, у которых погибли родители… Мы создали для них все условия и для тренировок, и для отдыха. Были и походы в зоопарк, и прогулки на катамаранах - постарались максимально отвлечь ребят от непростой действительности, в которой им приходится жить. После отъезда ребят продолжаем общаться. Теперь сами планируем поездку в Донбасс - хотим посмотреть, чем можем помочь по своей линии. Там дзюдо занимаются полторы тысячи ребят, сейчас они лишены возможности принимать участие в соревнованиях. Возможно, удастся предоставить им такую возможность. Спорт, конечно, вне политики, но он тоже объединяет. И спортсмены тоже своих не бросают!