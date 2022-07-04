В парламенте Пермского края подводят итоги весенней сессии

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Председатель регионального парламента Валерий Сухих подвел итоги полугодия работы Законодательного собрания, рассказав о ключевых решениях депутатов в сфере экономики, социальной политики, развития инфраструктуры и местного самоуправления.«Июньским заседанием завершилась весенняя сессия работы Законодательного собрания Пермского края. За этот период было проведено 6 пленарных заседаний, 61 заседание комитетов, 14 рабочих групп, 12 депутатских комиссий, принято 69 законов и 47 постановлений.Лейтмотивом законотворческого процесса в прошедшем полугодии стала экономика. Совместно с правительством депутатский корпус участвовал в разработке и принятии мер по стабилизации социально-экономического положения в регионе в условиях беспрецедентного санкционного давления.В марте по инициативе губернатора Дмитрия Махонина был разработан и внесен на рассмотрение в краевой парламент первый пакет мер по поддержке регионального бизнеса. В двух чтениях в рамках одного заседания парламентарии поддержали снижение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения для предпринимателей, чья деятельность вошла в перечень пострадавших отраслей.Благодаря оперативным действиям региону удалось вовремя подставить плечо производителям компьютеров и электронного оборудования, предпринимателям, занимающимся торговлей автомобилями и их ремонтом, розничной и оптовой торговлей непродовольственными товарами, представителям гостиничного бизнеса, туристических агентств, детских лагерей, кинотеатров, организаторам выставок и конференций, а также бизнесу в сфере IT. Помимо этого, в двух чтениях депутаты одобрили скидку в 50% на имущественный налог для владельцев торгово-офисной недвижимости, что позволило минимизировать их потери.Также на мартовском заседании депутаты рассмотрели поправки в трехлетний бюджет. Одна из них предусматривала в бюджете края 500 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса посредством микрозаймов по льготной ставке. Эти средства впоследствии помогли предпринимателям покрыть текущие расходы и уберечь свои предприятия от закрытия.Еще 200 млн рублей были направлены на компенсацию затрат по кредитам. Процентные ставки, как мы знаем, резко выросли и для некоторых предпринимателей стали неподъемными. Регион помог им, возместив половину затрат.Отмечу четкую и слаженную работу профильных министерств и депутатского корпуса. Во многом помог опыт 2020 года, когда Пермский край стал одним из первых регионов в стране, где не только разработали, но и законодательно закрепили меры по поддержке бизнеса.После принятия первого пакета мер было необходимо и дальше держать «руку на пульсе». Депутаты взяли на себя роль посредников между региональной властью и предпринимателями на местах. Это позволило отслеживать ситуацию в режиме онлайн, корректировать принимаемые меры на основе оценки их эффективности от предпринимательского сообщества со всего края. В итоге парламентарии направили в адрес правительства более 50 предложений по совершенствованию системы региональной поддержки. Кроме того, в стенах краевого парламента был организован круглый стол, где в режиме открытого диалога депутаты передали пожелания бизнес-сообщества представителям профильных министерств. На основе этого был сформирован второй пакет экономических мер поддержки.Среди главных дополнений – расширение перечня пострадавших отраслей, что позволило предоставить пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) категориям предпринимателей, которые занимаются производством пищевых продуктов и напитков, полиграфических услуг, а также СМИ. Всего в список было добавлено 10 видов предпринимательской деятельности. Еще одним важным решением стало упрощение условий получения вычета 100 кв. метров от площади объекта, по которой начисляется имущественный налог для микропредприятий. Соответствующие изменения были законодательно закреплены уже в апреле.Когда экономика региона находится в условиях турбулентности, важно сделать все возможное для ее поддержки, чтобы сохранить предприятия и рабочие места.С началом санкционного давления встал вопрос мотивации инвесторов, которые готовы вкладываться в развитие Прикамья. Важно было стимулировать создание инфраструктуры, модернизацию оборудования и научно-исследовательскую работу предприятий. От этого напрямую зависит устойчивость экономики региона.Депутаты одобрили проект закона, который расширял категории инвестиций для получения средств по инвествычету. Теперь предприниматели могут рассчитывать на инвествычет до 50% – по расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, до 30% – по расходам на модернизацию и реконструкцию основных средств, а также по расходам предприятий-застройщиков на создание транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры в рамках комплексного развития территорий.Несмотря на пристальное внимание к экономической повестке, приоритетным направлением для региона была и остается социальная политика. Важно, чтобы у жителей края была уверенность в завтрашнем дне, они должны чувствовать поддержку со стороны региона, особенно сейчас, в непростых экономических условиях.За последнее полугодие регион дважды провел индексацию социальных мер поддержки, стипендий и зарплат работников бюджетной сферы. Первый раз соответствующие поправки в бюджет края были приняты региональным парламентом в марте. Перераспределение средств позволило провести индексацию заработных плат работников бюджетной сферы на полгода раньше: не с 1 октября 2022 года, как планировалось ранее, а уже с 1 апреля. На эти цели было выделено порядка 1,2 млрд рублей. Социальные меры поддержки и стипендии также были увеличены: регион вслед за федерацией поднял уровень их индексации с 4% до 5,8%.На повторную индексацию в рамках трехлетнего бюджета в июне было выделено порядка 6,8 млрд рублей. Благодаря чему социальные льготы и стипендии с 1 июля текущего года увеличены вновь – на 4,2%. Изменения также включали дополнительные средства на повышение зарплаты так называемых «указников». На 6% увеличен и фонд оплаты труда бюджетников, на которых не распространяется действие «майских» указов.Особенно важно, что удалось увеличить выплаты для социально незащищенных категорий граждан: многодетным малоимущим семьям, детям-сиротам, пенсионерам с большим страховым стажем, ветеранам труда, тыловикам.Вопрос благополучия семей с детьми остается актуальным для повестки краевого парламента. В мае Законодательное собрание во втором чтении приняло изменения в закон о мерах социальной поддержки семей с детьми. Они позволят упростить и унифицировать процедуру получения льгот. Этот порядок будет определяться нормативным правовым актом правительства Пермского края.Ещё один вопрос, который находится на постоянном контроле у депутатов, – обеспечение системы здравоохранения медицинскими кадрами. В январе в соответствии с принятым постановлением Законодательного собрания в адрес правительства были направлены рекомендации о необходимости разработки дополнительных мер по повышению обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом поликлиник и больниц, а также повышения транспортной доступности медицинских организаций для инвалидов и маломобильных групп населения. Люди должны получать качественную медицинскую помощь, вне зависимости от места проживания и удаленности населенного пункта от краевого центра.Сегодня на площадке краевого парламента и не только – депутаты, профильное министерство, а также представители медучреждений и соответствующих образовательных организаций продолжают постоянные консультации по выработке эффективных решений назревшего вопроса.В прошедшем полугодии парламентарии дважды принимали предложения правительства по увеличению расходов на такие важные направления, как реализация программ газификации и догазификации, улучшение систем теплоснабжения в территориях края, строительство дорог и социальных объектов.В текущем году расходы дорожного фонда были увеличены на 6,5 млрд рублей, в том числе предусмотрены средства инфраструктурных кредитов из федерального бюджета в размере 4,5 млрд рублей на строительство 3 крупных автомобильных дорог в городе Перми, которые улучшат транспортную доступность административного центра Прикамья.Отдельно отмечу успехи региона в вопросе развития региональной системы газоснабжения. Депутаты оказывают активную поддержку местным властям в вопросе проведения газопроводов в малые и отдаленные населенные пункты, ведется разъяснительная работа с жителями, которые ждут «голубое топливо» в своих домах.Еще одним важным итогом прошедшего полугодия стало завершение решающего этапа муниципальной реформы в Пермском крае – укрупнения последнего из муниципалитетов. С 10 мая после преобразования Пермского муниципального района в крае перестали существовать муниципальные образования поселенческого уровня. Завершено формирование одноуровневой модели муниципального устройства, состоящей из 43 муниципальных образований: 22 городских и 21 муниципального округов.Опыт показывает, что объединение способствует укреплению экономического потенциала вновь образованных муниципалитетов, увеличивает их инвестиционную привлекательность. А разработка единой стратегии развития края, над которой продолжается интенсивная работа, позволит максимально эффективно использовать ресурсы вновь образованных территорий на благо их жителей.Традиционная пауза в пленарном цикле не означает перерыва в работе краевого парламента. Идет активная подготовка к осенней сессии, которая стартует в августе».