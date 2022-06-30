В Перми в округе депутата Владимира Плотникова завершено благоустройство дворов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Перми во всех районах продолжается ремонт придомовых территорий. Причем некоторые объекты удалось благоустроить раньше срока. Этому способствует ответственность подрядных организаций и контроль на всех этапах со стороны жителей и депутатского корпуса.Проезжая часть вдоль многоквартирного дома на Куфонина, 18 используется активно. Эта дорога ведет к 4-й поликлинике на Парковом. С момента постройки дома почти 30 лет назад дорога ни разу капитально не ремонтировалась. Жители поддерживали ее ямочным ремонтом.В этом году придомовая территория попала в программу благоустройства. И вот на днях собственники дома №18 по улице Куфонина получили новую благоустроенную территорию. Дарья Сафина, председатель ТСЖ «Куфонина, 18», рассказывает:- До этого асфальт был в ужасном состоянии – ямы, тротуар был кривой-косой. Сейчас двор ровный, подрядчик качественно выполнил свою работу.В доме неподалеку, на Куфонина, 24 собственники тоже довольны работой подрядчика. В короткие сроки строители полностью привели в порядок придомовую территорию.- Состояние было ужасное, выбоины на асфальте, парковочной зоны не было, - вспоминает Елена Антонова, председатель совета дома по ул. Куфонина, 24. - За домом весь асфальт тоже был разрушен. Сейчас нам восстановили дорожное покрытие, организовали парковочную зону. Жители довольны.Масштабная работа по формированию современной комфортной городской среды идет уже несколько лет и позволяет отремонтировать наиболее близкие пермякам места – дворовые территории. При этом вопросам качества уделяется особое внимание. Всесторонний и постоянный контроль ведется как со стороны жителей, активистов ТОС, так и депутатов городской Думы.В этом году в программу по благоустройству придомовых территории в округе депутата Пермской городской Думы Владимира Плотникова было включено 5 дворов. И все 5 территорий уже приведены в порядок.К подрядчику претензий нет. Его качественную работу отмечает депутат Владимир Плотников, который постоянно держит на контроле все работы по благоустройству в своем округе:- Я представляю округ №3 в гордуме уже 10 лет, и мы очень давно работаем с этим подрядчиком. И за все время отзывы только положительные. Этот подрядчик и наши микрорайоны убирает, и придомовыми территориями занимается. Подрядчик отличный, а наш район - один из лучших в городе!Благоустроенные дворы в Парковом в этом году получили дома №16, 18, 20 и 24 по улице Куфонина, дом №4 на проспекте Парковый. Все делается с учетом пожеланий жителей - потому и люди довольны.