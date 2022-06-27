Все условия обеспечены

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По инициативе вице-президента Федерации дзюдо России Владимира Плотникова в Пермь из Луганской Народной Республики пригласили 30 юных дзюдоистов в возрасте от 9 до 16 лет и их тренеров. Утренним поездом 22 июня спортсмены прибыли в Пермь, а затем отправились в Чайковский. Они разместились на базе федерального центра спортивной подготовки «Снежинка», где для них были организованы тренировочные сборы.- Ребята принимают участие в совместных тренировках с воспитанниками Чайковской муниципальной школы «Молодость» и борцами филиала краевой школы дзюдо в Чайковском, - рассказывает Яков Гусейнов, президент федерации дзюдо Пермского края. - Благодаря такому формату гости уже сейчас заметно прибавили в спортивной составляющей, почерпнули для себя новые навыки и знания.Сотрудники Чайковской академии физической культуры и спорта организовали профессиональное спортивное тестирование юных дзюдоистов из Луганска. Оно позволяет определить, на что способны ребята. Специалисты академии дадут рекомендации по улучшению тренировочного процесса, что позволит спортсменам добиться лучших результатов.- Здесь очень добродушные и отзывчивые люди, - говорит Ольга Пьянкова, президент федерации дзюдо Луганской Народной Республики. - Для нас было приятно и неожиданно, насколько тепло нас приняли в Пермском крае. Ребята очень довольны, у них масса впечатлений.Детям предоставлены гостиничные номера, горячее питание, возможность пользоваться спортивными площадками и инвентарем, необходимым для занятий. Кроме спортивных мероприятий, их ждут экскурсии по музеям и другие развлечения.- Отдых детей получился благодаря слаженной работе всей нашей команды, - отмечает Яков Гусейнов. - Фонд «Добровольцы Донбасса» помог подготовить к поездке группу в Луганске, мминистерство физической культуры и спорта Пермского края взяло на себя организационные вопросы. Чайковская академия физической культуры и спорта проводит спортивные мероприятия. Попечительский совет федерации дзюдо Пермского края собрал средства, необходимые для осуществления поездки.Родители ребят из Луганска постоянно на связи с детьми, для которых это первое путешествие так далеко от дома и на такой долгий срок. Для них очень важно то, что ребята могут хорошо провести время и отдохнуть в спокойной обстановке. Пользуясь случаем, они искренне и от всей души благодарят организаторов за заботу и теплый прием.