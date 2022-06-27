Пермская Дума завершила весеннюю сессию

Марина Осипова © Вечерние ведомости

28 июня состоялось десятое заседание Пермской городской Думы седьмого созыва. Депутаты обсудили новый формат развития городского электротранспорта, поправки в бюджет и ряд социальных вопросов.Темой «Часа депутата» стало состояние и перспективы развития транспортной отрасли. Первый заместитель главы администрации города Перми Эдуард Хайруллин рассказал, что в 2022 году количество автобусов на маршрутах возросло на 23 и составило 724 единицы. Количество трамвайных вагонов, ежедневно работающих на линии, выросло с 84 до 90. Есть положительная динамика по проездным билетам, на текущий момент по ним осуществляется каждая третья поездка. Всего за первый квартал 2022 года общественным транспортом перевезено 77,1 млн человек, из них 15,9% - доля безбилетных пассажиров. Без кондукторов работает 38 маршрутов, поэтому увеличен штат контрольно-ревизорской службы МКУ.С учетом показателей работы отрасли за 5 месяцев прогнозный объем доходов от отплаты проезда за 2022 год составит 4,2 млрд рублей, в 2021 году этот показатель составлял 3,5 млрд. Выпадающие доходы бюджета Перми из-за безбилетников в общественном транспорте с начала года составили 360 млн рублей.Эдуард Хайруллин отметил, что одной из основных задач транспортной отрасли является развитие маршрутной сети. Есть планы запустить общественный транспорт по улицам Восстания, Кировоградской, Окулова, Гашкова, Татищева и Сапфирной. «Мы нацелены на снижение выпадающих доходов - как за счет повышения штрафов, которое должно сыграть дисциплинирующую роль, так и за счет расширения штата контролеров и повышения эффективности их работы»,- подчеркнул он.Введено в эксплуатацию 2 км выделенных полос для транспортных средств по улицам Героев Хасана и Попова, полоса по ул. Революции между ул. Куйбышева и ул. Сибирской. Продлено 13 муниципальных маршрутов, открыт один новый трамвайный маршрут. Ввведены два новых муниципальных автобусных маршрута №8 «Крохалева – Садовый» и №13 «Песьянка - Комсомольская площадь». В рамках доработки маршрутной сети увеличено количество рейсов на маршрутах №4, 14,15, 20, 32, 53, 60,67, 77.В 2022 году предполагается установить 96 новых остановочных павильонов, в том числе 28 «умных» остановок. Кроме того, к 300-летию города будет отремонтирован 61 остановочный пункт для обеспечения доступности маломобильных групп населения, построено 5 новых остановочных площадок.Вопросов по этой теме было традиционно много. Так, депутат Эдуард Мирзамухаметов поинтересовался, существует ли дорожная карта ремонта остановочных пунктов. Эдуард Хайруллин пояснил, что дорожной карты как таковой нет, но планы по ремонту и замене этих объектов у города серьезные.Депутат Алексей Овчинников уточнил, планируется ли организация новых выделенных полос для автобусов. Эдуард Хайруллин ответил положительно.Депутат Даниил Морозов поинтересовался, на какой стадии находится проект автоматизированной системы, которая позволит повысить адресность проверок на транспорте. Как пояснил представитель мэрии, в этом году поставлена цель закупить необходимое для этого ПО.Депутат Владимир Молоковских спросил, проводились ли сравнения по безбилетникам маршрутов с кондукторами и без. Эдуард Хайрулин ответил, что доля безбилетников порядка 6% сохраняется и на маршрутах с кондукторами.В адрес исполнительной власти прозвучал целый ряд предложений. Так, депутат Олег Бурдин напомнил о необходимости оборудовать заездные карманы. Депутат Екатерина Лялина предложила предоставить жителям города возможность приобретать проездные в несколько платежей. Депутат Владимир Манин считает важным совместно с администрацией города сформулировать программу развития трамвайных сетей и учитывать все пожелания жителей микрорайонов.Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин резюмировал:«Запуск новой транспортной модели мы начали еще в 2018 году. Сегодня мы, по сути, можем говорить о завершении ее внедрения и о дальнейшем развитии пассажирских перевозок. Есть над чем работать: это и сбалансированность экономики отрасли, и вопросы, связанные с бескондукторной системой, и ремонт трамвайных путей, остановочных пунктов».Тему продолжило обсуждение проекта модернизации пермского электротранспорта в формате концессии. Он позволяет городу рассчитывать при преобразовании отрасли на федеральную поддержку. Соглашение планируется заключить на 25 лет. На это время часть трамвайной системы Перми перейдет в управление концессионера. Работы по модернизации запланированы на 3 года, после их окончания имущество станет муниципальной собственностью, при этом за концессионером остается право пользования до окончания срока действия концессии. Предполагается, что концессионер приобретет 44 новых трамвая, реконструирует депо «Балатово», а также 35 км трамвайных путей и 7 тяговых подстанций. Работы планируется выполнить в 2022-2025 годах.Стоимость объекта концессионного соглашения составляет 16,1 млрд рублей, из них 4,6 млрд - средства федерального бюджета, 244,4 млн рублей – бюджета Пермского края, 49 млн рублей - бюджета города Перми. 11,2 млрд рублей - заемные средства инвестора со средней ставкой 5,5% годовых.Депутат Эдуард Мирзамухаметов поинтересовался, по каким расценкам планируется оплачивать транспортную работу концессионеру и насколько будет увеличен тариф за проезд в городском общественном транспорте. «Тариф рассчитан на основе приказа Минтранса, по новым контрактам мы отрегулируем расценку в связи с текущей экономической ситуацией. Тариф не будет увеличен, концессионер будет возить по действующим контрактам», - ответил Эдуард Хайруллин.Депутат Илья Власов спросил, просчитывалась ли сумма платежа и его периодичность из бюджета города при заключении концессионного соглашения. «Да, график есть. Мы будем платить порядка 400 млн рублей в год», - ответил Эдуард Хайруллин.Депутаты призвали очень внимательно отнестись к условиям соглашения, не торопиться с его утверждением и тщательно взвесить все риски. Депутат Арсен Болквадзе напомнил о планах развивать электротранспортную сеть на правом берегу Камы. Кроме того, депутаты приняли изменения в Положение о концессионных соглашениях. Новый порядок позволит ускорить заключение соглашения.«Если растягивать процесс, из-за инфляции, возможно, проект обойдется дороже. Сегодня есть хорошая федеральная программа, по которой бюджет может получить дополнительные средства, средства концессионера и собственно провести замену самых проблемных трамвайных путей», - прокомментировал Арсен Болквадзе.«Проект глобальный и очень значимый для нашего округа, это на несколько поколений пермяков. Уверен, что мы его ещё будем обсуждать, в итоге придём к единому мнению и решению, чтобы концессия, которая предложена, была максимально выгодна», - отметил заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов.Как пояснила первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник, изменения связаны с появлением у города новых возможностей: «Нам поступили деньги из края. Есть и собственный рост объемов доходов за счет подоходного налога с физических лиц. Также рассматриваем вопрос о выделении денег на предстоящее концессионное соглашение. Надеюсь, что мы уйдем на каникулы с решенными вопросами и в августе будем рассматривать основные направления бюджетной и налоговой политики».В проекте решения учтены дополнительные средства из краевого дорожного фонда в сумме 25 млн рублей в 2022 году, безвозмездные поступления на благоустройство парков и скверов в сумме 15,8 млн рублей, увеличение собственных доходов бюджета в 2022 году на 109,7 млн рублей, в 2023 году на 116,8 млн, в 2024 году на 124 млн.Высвобожденные средства бюджета и дополнительные доходы будут направлены на капремонт набережной в 2022 году – 50 млн рублей, в 2023 году – 137 млн; на комплексное развитие городского электротранспорта в 2022 году – 8,7 млн, в 2023 году – 208 млн, в 2024 году – 397 млн рублей; на изъятие земельных участков и иного имущества в целях строительства дорожных объектов – 37,5 млн рублей; на капитальный ремонт парка «Балатово» в 2024 году 100 млн рублей; на капитальный ремонт ул. Сибирской в 2024 году – 70 млн.Предложено также выделить средства на оплату транспортной работы – 194 млн рублей, организацию безналичной оплаты проезда – 17 млн рублей, проведение ремонта в учреждениях образования – 15 млн, ремонт ул. Куйбышева – 26 млн, ремонт объектов озеленения – 40,7 млн. Дополнительные средства будут направлены на реконструкцию сетей водоснабжения в Мотовилихе, ремонт школы №44, снос объекта по ул. Островского, 93.Депутат Наталья Рослякова отметила, что бюджет сохраняет социальную направленность, и принципы его формирования не меняются: «Мы не меняем статьи расходов в крупных размерах. Сегодня идет рядовая работа по уточнению статей расходов».Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин подчеркнул: «По НДФЛ за пять месяцев ситуация хорошая. Налоги на доходы физических лиц собрали больше, чем планировали, и отразили это в трехлетнем бюджете. Дополнительные средства пойдут на обеспечение дорожных работ, на ремонт набережной, индексацию выплат бюджетникам и ряд других статей».Заместитель главы администрации города Елена Гонцова напомнила депутатам, что на сегодня в Перми отсутствуют пустующие нежилые помещения для размещения муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере организации досуга детей. Вместе с тем потребность в таких учреждениях есть. Так что город рассмотрел предложение собственников ДК им. Чехова о продаже здания и земельного участка, на котором оно расположено.Согласно независимой оценке, рыночная стоимость здания ДК им. Чехова в Орджоникидзевском районе составляет 80,35 млн рублей. При переходе ДК в муниципальную собственность здесь планируется сохранить действующие кружки и секции, а также организовать работу новых творческих коллективов и клубов для детей и взрослых.«Мы возвращаемся к разумному количеству объектов культуры, восстанавливаем тот объем площадей, который необходим нам для оказания услуг в сфере культуры. Рыночная цена Дворца культуры вполне адекватная, эксплуатационные расходы составят около 18 млн в год. Строительство нового объекта обошлось бы нам минимум в 600 миллионов», - подчеркнул депутат Владимир Молоковских.Депутаты также поддержали внесение нового корпуса детского сада №421 «Гармония» в перечень объектов, оснащаемых оборудованием, средствами обучения, мебелью, инвентарём. Объем расходного обязательства составит 4 млн рублей.«Совсем скоро новый детский сад в ЖК «Арсенал» откроет двери для ребят. Развитие системы дошкольного образования в рамках национального проекта «Демография» является приоритетным направлением работы властей города Перми. В период с 2016 по 2021 год было открыто 13 дошкольных учреждений», - рассказала депутат Екатерина Лялина.В Перми продолжится разработка критериев оценки эффективности деятельности ТОС. На пленарном заседании Думы депутаты продлили срок для предложений по проекту решения.Напомним, на февральском заседании гордумы была сформирована рабочая группа по этому вопросу. Она проанализировала деятельность ТОС в Пермском крае и других регионах России, аккумулировала позиции администраций районов и Совета Лиги ТОС Перми.Решение о продлении срока подготовки документа обусловлено тем, что работа по сбору информации и формированию критериев и мер стимулирования ТОС продолжается.«Сейчас уже сформирован базовый блок, связанный с текущей деятельностью, в нем порядка 10 критериев. Ведется активная работа по мотивационным критериям, которые позволят нам двигаться дальше в развитии территориального общественного самоуправления. Также мы подвели итоги деятельности территориального общественного самоуправления в городе Перми. Понимаем, что нам удалось достичь определенного уровня, а теперь необходимо дать новый толчок для дальнейшего развития», - рассказал депутат Олег Бурдин.