Социальные расходы в Прикамье будут увеличены

Марина Осипова © Вечерние ведомости

23 июня состоялось пленарное заседание, которое завершило весеннюю сессию Законодательного собрания. Одним из ключевых вопросов повестки стал законопроект об изменениях в бюджет на 2022 год и трехлетний плановый период.Депутаты в двух чтениях одобрили выделение дополнительных средств на индексацию социальных льгот, стипендий и увеличение заработной платы работников бюджетной сферы. Принятый пакет поправок также предполагает изменение расходов на развитие инфраструктуры и увеличение основных бюджетных показателей.Законопроект с поправками в бюджет Прикамья направлен в краевой парламент губернатором Дмитрием Махониным. Поправки отражают увеличение доходов краевой казны в трехлетнем периоде за счет роста прогнозных поступлений по налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество организаций и доходов от размещения средств бюджета.Ключевые изменения коснулись социальных расходов. Дополнительные средства направят на индексацию мер социальной поддержки и стипендий на 4,2% с начала следующего месяца. Часть средств позволит повысить зарплаты работников бюджетной сферы, так называемых «указников». Фонд оплаты труда бюджетников, на которых не распространяется действие «майских» указов, проиндексируют уже с 1 июля на 6%. Аналогичное увеличение предусмотрено в отношении окладов государственных служащих.По словам спикера Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих, принятые изменения соответствуют приоритетам региональной политики в сложившихся экономических условиях: «Очевидно, что в нынешней ситуации первоочередной задачей для нас является поддержка граждан. Усиление социальной части трехлетнего бюджета продиктовано временем: затраты граждан растут, а значит, должны расти и их доходы. Важно также отметить, что проект поправок предполагает соизмеримое увеличение инвестиционных расходов».В целом социальные статьи расходов регионального бюджета увеличатся на 6,8 млрд рублей. Согласно принятым изменениям, доходы региона в 2022 году увеличены на 4,4 млрд рублей, а расходы – на 8,2 млрд рублей. Резервный фонд края на этот год увеличен с 1,5 млрд рублей до 2,3 млрд рублей.Среди социальных инициатив – снижение цен на билеты на электрички для школьников и студентов. При разовых поездках на железнодорожном транспорте пригородного сообщения они получат скидку в 50%. Соответствующий законопроект парламентарии приняли в двух чтениях.Скидка предоставляется учащимся и воспитанникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Пермского края, слушателям, обучающимся по очной форме, и студентам в период с 1 сентября по 15 июня на разовые поездки. Ранее эта льгота действовала только на приобретение абонементного билета сроком действия не менее 15 дней на проезд по определенным тарифам.Рекомендацию о введении льготы на разовые поездки в электричках депутаты краевого парламента направили в адрес правительства, так как из-за ограничительных мер в период пандемии скидка по абонементам стала невостребованной. Затраты на реализацию дополнительной меры поддержки в 2022 году составят 21 млн рублей.Важный летний вопрос – детский отдых. Народные избранники рассмотрели законопроект, посвященный антитеррористической безопасности детских лагерей.В первом чтении приняты изменения в региональные законы в сфере отдыха и оздоровления детей. Они направлены на повышение уровня безопасности учреждений и предоставление дополнительных мер государственной поддержки.Согласно документу, к полномочиям Пермского края предложено отнести обязательства по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений отдыха и оздоровления. К функциям органов местного самоуправления – проведение мероприятий по обследованию организаций и контроль за выполнением требований антитеррористической защищенности. Принятие изменений позволит привести региональные нормы в соответствие с федеральным законодательством.Также законопроект касается предоставления мер государственной поддержки опекунам, назначенным временно. Проектом закона предлагается предоставить льготу в виде путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей и сертификатов, дающих право на частичную оплату таких путевок, законным представителям детей, не являющихся сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей. Сегодня эта мера поддержки предоставляется только родителям.Кроме этого, предложено указать минимальный срок круглосуточного или дневного пребывания детей в лагере – 7 дней. Сейчас этот срок составляет 14 дней. Как отмечают авторы законопроекта, изменения позволят включить в общий реестр организаций отдыха и оздоровления частные организации, которые организуют смены продолжительностью 7-10 дней. А значит, и принять меры по обеспечению безопасности в таких учреждениях.Депутаты приняли в двух чтениях проект закона, предусматривающий новые полномочия краевого правительства по заключению концессионных соглашений. Апрельские изменения в федеральном законодательстве дополнили перечень объектов концессионных соглашений. Теперь такие соглашения можно заключать по объектам транспортной инфраструктуры и транспортным средствам, обеспечивающим перевозку пассажиров общественным транспортом. Кроме того, теперь власти субъекта вправе определять исполнительный орган государственной власти в качестве самостоятельной стороны для участия в таких соглашениях.Соответствующие изменения в региональное законодательство одобрены на пленарном заседании.В ближайшее время правительство края планирует комплексную модернизацию трамвайной сети краевой столицы. В том числе речь идет о субсидиях городу Перми, запланированных в краевом бюджете на реализацию федеральной программы модернизации электротранспорта. Из общей суммы субсидий 225,2 млн рублей будут направлены на предоставление гранта в рамках концессионного соглашения. Заключить соглашение и начать работы планируется до конца текущего года.Темой «правительственного часа» стало комплексное развитие сельских территорий. Информацию о соответствующих программах парламентариям представил министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков.По данным министерства, сейчас в Прикамье на селе проживают более 616 тысяч человек - 24% от общей численности населения. Реализуются программы по улучшению жилищных условий граждан в сельских территориях, развитию водо- и газоснабжения, благоустройству, подготовке кадров, содействию занятости и другие. В 2022 году на эти цели направлено более 112 млн рублей, основная часть – из федерального бюджета.Большое внимание уделяется жилищным условиям жителей сельских районов. Так, в начале 2022 года заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий и выданы свидетельства на приобретение или строительство жилья: Чайковскому ГО – 703,3 тысячи рублей, Юсьвинскому МО – 1929,5 тысячи рублей, Кунгурскому МО – 2197,9 тысячи рублей. На 2023-2025 годы в Минсельхоз РФ направлены заявки на строительство 1330 кв. м жилья на общую сумму более 45 млн рублей. Крайне востребованной остается программа сельской ипотеки - за 2021 год выдано кредитов по льготной ставке на 1,8 млрд рублей.В рамках программы по благоустройству сельских территорий на 2022 год запланирована реализация 54 проектов в 42 муниципалитетах Прикамья. Это 19 площадок для сбора мусора, 4 спортивных и детских площадки, 14 объектов освещения, 12 тротуаров, 5 прочих проектов. По состоянию на 1 июня уже реализовано 7 проектов.Обеспечение села квалифицированными кадрами остается серьезной проблемой. Для ее решения реализуется сразу несколько программ, позволяющих проходить обучение и производственную практику за счет бюджетных средств, заключаются ученические договоры за счет федеральных средств. Помимо этого, Пермский край дополнительно выделяет 6 млн рублей для прохождения производственной практики.Реализуется и программа по развитию транспортной инфраструктуры. В 2022 году на эти цели было направлено 72 млн рублей. На эти средства предполагается реконструкция дороги Григорьевское – Постаноги. Также Пермский край подал заявки на проекты: ремонт дороги д. Городище – п. Шемейный с мостом через р. Полуденный Кондас, капитальный ремонт дороги Верхнечусовские городки – Комарихинская – Сергинцы.«У каждого жителя Пермского края должны быть комфортные условия для жизни, учебы, работы и отдыха, вне зависимости от того, где он проживает, – подчеркнул председатель краевого парламента Валерий Сухих. – Развитие жилищного строительства, решение кадровых вопросов, строительство социальной инфраструктуры – это основные задачи не только краевых, но и местных органов власти. Важно, чтобы людям хотелось жить в сельских территориях».