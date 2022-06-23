В Перми открыли новый памятник краеведу В.С. Верхоланцеву

Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости

Торжественное открытие состоялось 23 июня недалеко от храма Всех святых, где находится могила краеведа, педагога и богослова, автора книг о Перми. Прежнее надгробие известного ученого-историка уже давно пришло в плачевное состояние.Открыл памятник председатель Пермского общества краеведения В.Ф. Гладышев. На открытии присутствовали представители Юнармейского медиаотряда «Феникс» им. адмирала П.С. Нахимова во главе со своим руководителем А.С. Куляпиным, историки и члены Пермского общества краеведения.Отметим, что на мероприятии было много молодежи: председатель Городского совета старшеклассников Иван Угольников с товарищами, представители отрядов мэра, которые недавно провели уборку у места захоронения известного краеведа.Вся жизнь Владимира Степановича Верхоланцева (1879-1947) была связанна с Пермью. Его труды «Летопись города Перми с 1890 по 1912 г.» и «Город Пермь, его прошлое и настоящее» стали настоящими настольными книгами для краеведов и до сих пор не теряют своей актуальности.Он был образованным и эрудированным человеком, получил духовное образование: учился в Пермской духовной семинарии и Казанской духовной академии, которую закончил с присвоением степени кандидата богословия. Преподавал арифметику, историю и географию в Пермских епархиальных женском и мужском училищах. Был кавалером ордена Святого Станислава 3 степени.И никогда не переставал учиться. Окончил Пермский университет в 1922 году в возрасте 43 лет. Служил заведующим библиотекой Пермского краеведческого музея, много лет преподавал в школах Перми.