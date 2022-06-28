Пермские краеведы проводят экскурсии по Георгиевскому маршруту

Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости

С каждым годом все больше школьников принимают участие в исторических экскурсиях. Подобные экскурсии направлены на патриотическое воспитание молодежи, приобщение студентов и школьников к истории Отечества и малой родины.Одна из экскурсий, посвященная Георгиевским кавалерам – участникам первой мировой войны (1914-1918), была проведена для представителей поискового отряда «Непобежденный Гангут». Отряд базируется при музее школы №132 г. Перми. В ходе недавней экскурсии историк и председатель Пермского общества краеведения Владимир Гладышев рассказал ребятам о подвигах героев-пермяков, участников первой мировой войны, которые нашли последнее пристанище в старинном Егошихинском некрополе.«Сохранилось более десятка могил Георгиевских кавалеров, и каждый из героев достоин отдельного рассказа, – говорит Владимир Федорович. - Помимо известных памятников, таких как саркофаг участника Бородинской битвы майора Николая Теплова, генерала Александра Баранова (ставшего героем произведений М. Осоргина), есть и недавние открытия, незаслуженно забытые Георгиевские кавалеры, пермяки с героическими судьбами. Подпоручик К.А. Калашников – убит в 1916 году. Кавалер Георгиевских крестов второй, третьей и четвертой степеней Е.С. Казаков, воевавший на Юго-Западном фронте. Матрос с крейсера «Варяг» Данил Чегляев. Генерал А.Г. Стрижев, начальник полигона, военпред на Пермских пушечных заводах.Прапорщик Георгий Оскарович Гакен - убит в бою в ноябре 1914 года…»Рядом со входом на кладбище, недалеко от храма Всех святых, можно заметить захоронение героя Крымской войны, участника защиты Севастополя от объединенного англо-французского войска, подполковника Константина Михайловича Ильинского (1833-1904). За свои подвиги в деле защиты родины он был награжден орденами Св. Станислава III степени и Св. Анны III степени, серебряной медалью «За защиту Севастополя» и бронзовой - «В память войны 1853-1856 гг.» на Андреевской ленте.Мало кто знает, что еще одним Георгиевским кавалером являлся великий князь Михаил Александрович Романов, сосланный в Пермь и злодейски убитый вместе со своим другом Н.Н. Жонсоном в ночь на 13 июня 1918 года. Его память недавно была увековечена открытием бюста в сквере Решетникова.В годы Первой мировой войны Михаил Александрович командовал Кавказской туземной конной дивизией, более известной как «Дикая дивизия», которая состояла из кавказцев. Кроме того, Михаил Александрович возглавлял Российский комитет Георгиевских кавалеров.