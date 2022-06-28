Пермские краеведы проводят экскурсии по Георгиевскому маршруту

12.03 Среда, 29 июня 2022
Пермь: общество
Марсель ГАБДУЛЬБАРОВ
С каждым годом все больше школьников принимают участие в исторических экскурсиях. Подобные экскурсии направлены на патриотическое воспитание молодежи, приобщение студентов и школьников к истории Отечества и малой родины.

Одна из экскурсий, посвященная Георгиевским кавалерам – участникам первой мировой войны (1914-1918), была проведена для представителей поискового отряда «Непобежденный Гангут». Отряд базируется при музее школы №132 г. Перми. В ходе недавней экскурсии историк и председатель Пермского общества краеведения Владимир Гладышев рассказал ребятам о подвигах героев-пермяков, участников первой мировой войны, которые нашли последнее пристанище в старинном Егошихинском некрополе.

«Сохранилось более десятка могил Георгиевских кавалеров, и каждый из героев достоин отдельного рассказа, – говорит Владимир Федорович. - Помимо известных памятников, таких как саркофаг участника Бородинской битвы майора Николая Теплова, генерала Александра Баранова (ставшего героем произведений М. Осоргина), есть и недавние открытия, незаслуженно забытые Георгиевские кавалеры, пермяки с героическими судьбами. Подпоручик К.А. Калашников – убит в 1916 году. Кавалер Георгиевских крестов второй, третьей и четвертой степеней Е.С. Казаков, воевавший на Юго-Западном фронте. Матрос с крейсера «Варяг» Данил Чегляев. Генерал А.Г. Стрижев, начальник полигона, военпред на Пермских пушечных заводах.

Прапорщик Георгий Оскарович Гакен - убит в бою в ноябре 1914 года…»

Рядом со входом на кладбище, недалеко от храма Всех святых, можно заметить захоронение героя Крымской войны, участника защиты Севастополя от объединенного англо-французского войска, подполковника Константина Михайловича Ильинского (1833-1904). За свои подвиги в деле защиты родины он был награжден орденами Св. Станислава III степени и Св. Анны III степени, серебряной медалью «За защиту Севастополя» и бронзовой - «В память войны 1853-1856 гг.» на Андреевской ленте.

Мало кто знает, что еще одним Георгиевским кавалером являлся великий князь Михаил Александрович Романов, сосланный в Пермь и злодейски убитый вместе со своим другом Н.Н. Жонсоном в ночь на 13 июня 1918 года. Его память недавно была увековечена открытием бюста в сквере Решетникова.

В годы Первой мировой войны Михаил Александрович командовал Кавказской туземной конной дивизией, более известной как «Дикая дивизия», которая состояла из кавказцев. Кроме того, Михаил Александрович возглавлял Российский комитет Георгиевских кавалеров.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Музее истории Екатеринбурга запоют магические чаши
28 июня 2022
Прокуратура одного из районов Нижнего Тагила заподозрила мэрию в нарушении законодательства
27 июня 2022
В уральской столице состоятся мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби
21 июня 2022
Пропавшего на Урале мужчину нашли мертвым
27 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
12:18 Более 80 процентов населенных пунктов Пермского края имеют точные границы
12:15 В Пермском Политехе создали нейросеть для анализа спортивных достижений
12:09 Для пермских предпринимателей состоится семинар по фотографии
12:02 «Горьковка» покажет пермякам знаменитые издания конца 18 века
11:32 В праздную жизнь должника из Очера внес коррективы административный арест
12:51 Ученые Пермского Политеха сделают ответы диалоговых систем на основе искусственного интеллекта точнее
12:49 В Росреестре по Пермскому краю рассказали о сроках регистрации наложения и снятия арестов
12:41 За кражу 56 дорогих смартфонов в Перми осужден житель Свердловской области
12:27 В Перми появились четыре новых прилавка для сельхозпродукции
10:32 В Кизеле задолженность по заработной плате была погашена после вмешательства судебных приставов
13:10 Управление Росреестра по Пермскому краю проведет вебинар для риэлторов
13:04 В Перми ограничат движение по Петропавловской
12:56 Разработка пермских ученых позволит справиться с засухой
12:50 Участники турнира UralFC проведут открытую тренировку в «IMALL Эспланада»
10:13 Пора летних отпусков принесет радость далеко не всем пермякам
16:57 Сергей Пономарев из Соликамска примет участие в основной сетке турнира Ural FC в Перми
13:32 Благодаря «выделенке» автобусы четырех пермских маршрутов стали ездить быстрее
13:06 В Пермском Политехе создали приложение для повышения эффективности преподавателей
13:02 В Прикамье по горячим следам раскрыли грабеж
12:32 «Горьковка» открывает Летний читальный зал
10:10 В Прикамье судебные приставы проконтролировали восстановление имущественных прав детей
Все новости
14:29 Глава Крыма Аксенов назвал жителям причину «громкого хлопка»
14:05 На Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда
13:41 Крупный пожар на Каширском шоссе в Москве тушат с вертолета
12:55 В проект закона о внесудебном закрытии СМИ добавили «право на ошибку»
12:12 Столтенберг: НАТО увеличит силы реагирования с 40 тысяч до 300 тысяч человек
11:01 «Автобусы не предлагать». Белгородцы просят Володина помочь сохранить в городе троллейбусы
09:52 Губернатор Курской области Старовойт ночью сообщил о сбитом беспилотнике
09:35 В Канаде шестеро полицейских ранены в перестрелке с грабителями банка, подозреваемые убиты
20:08 «Мосавтосантранс» прокомментировал жалобы водителей «скорых» на низкие зарплаты
14:32 В России расследуется почти 70 уголовных дел о «военных фейках»
14:03 Политик Илья Яшин сообщил, что протокол на него составил полицейский снайпер
13:02 В Ижевске задержан президент адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Талантов
12:07 «Ъ»: власти препятствуют в трудоустройстве российских пилотов в иностранные компании
11:07 Джонсон предложил российским ученым переезжать на работу в Великобританию
10:28 Журналистка Баблоян: политика Яшина задержали за невыполнение требований полиции
09:53 На юге Техаса обнаружен грузовик с 46 телами мигрантов, еще 16 человек доставлены в больницы
09:21 В Якутии объявлен режим ЧС: за сутки количество лесных пожаров выросло вдвое
18:19 В Армении четыре сотрудника ГОКа спустились в шахту и объявили голодовку, требуя повысить зарплаты
17:29 Воронежского депутата суд заочно арестовал на два месяца по делу о «дискредитации ВС»
16:47 Путин подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника» в 2023 году
15:43 В Кирове суд прекратил дела о «дискредитирующих армию» разноцветных ленточках
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK