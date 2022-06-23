Императорскому православному палестинскому обществу - 140 лет

Дмитрий СОФЬИН © Вечерние ведомости

19 июня в Георгиевском зале при храме Святого великомученика и Победоносца Георгия прошло торжественное празднование 140-летия Императорского Православного Палестинского общества и 125-летие его Пермского отделения.Императорское Православное Палестинское общество (ИППО) было учреждено императором Александром III в 1882 году. Первым председателем общества стал родной брат монарха, великий князь Сергей Александрович. Видную роль в создании общества сыграл уроженец Пермской губернии, воспитанник Пермской духовной семинарии, начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин (Капустин). Одним из членов-учредителей общества стал бывший председатель Пермской губернской земской управы Дмитрий Дмитриевич Смышляев, он же получил назначение первым уполномоченным ИППО в Иерусалиме.ИППО было призвано помогать русским паломникам в Палестине, поддерживать православие и влияние на Святой Земле, проводить научные исследования в области палестиноведения.Местные отделения общества создавались во многих городах России. Так, спустя 15 лет после учреждения общества, в 1897 году, было создано Пермское отделение ИППО.В советский период ИППО было переименовано в Российское Палестинское общество при Академии наук СССР и сосредоточилось исключительно на научной деятельности, а местные отделения прекратили работу.В 1992 году обществу было возвращено его историческое название, и постепенно началось возрождение деятельности его местных отделений. Возобновление деятельности Пермского отделения состоялось в 2008 году. Среди членов Пермского отделения – ученые, священнослужители, государственные и общественные деятели, предприниматели.Одним из первых членов возрожденного Пермского отделения ИППО стал настоятель храма Святого Георгия протоиерей Игорь Ануфриев. Первым председателем отделения в 2008 году стал ректор Пермского государственного университета Владимир Маланин. В 2020 году он возглавил образованный Комитет почетных членов Пермского отделения ИППО, а новым председателем ИППО был избран историк Дмитрий Софьин.Перед началом торжественного заседания, посвященного двойному юбилею, состоялось открытие выставки, на которой были представлены экспонаты и фотографии, посвященные дореволюционной и современной истории Пермского отделения ИППО. Среди прочего был показан келейный иконостас архиепископа Пермского и Кунгурского Андроника, священномученика, последнего дореволюционного председателя Пермского отдела ИППО. Также на выставке были представлены издания Пермского отделения Палестинского общества и его членов. Среди изданий – монографии, посвященные Клименту Александрийскому (автор – доктор филологических наук А.Ю. Братухин), члену-учредителю и первому уполномоченному ИППО в Иерусалиме Д.Д. Смышляеву (автор – доктор церковной истории протоиерей Алексий Марченко), председателю ИППО великому князю Сергею Александровичу (автор – кандидат исторических наук Д.М. Софьин), почетному члену ИППО великому князю Михаилу Александровичу (автор – Л.В. Перескоков), а также публикации полного текста дневников великого князя Сергея Александровича за 1892-1895 годы.На торжественном заседании с приветственными словами к присутствующим обратились председатель Комитета почетных членов Пермского отделения ИППО, президент ПГНИУ Владимир Маланин, настоятель храма Святого Георгия, руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии, действительный член ИППО протоиерей Игорь Ануфриев, председатель Пермского отделения ИППО Дмитрий Софьин и депутат Пермской городской думы Дмитрий Федоров. Ведущим торжественного заседания был член правления Пермской краевой организации Союза журналистов России, действительный член ИППО Вячеслав Дегтярников.Гостям продемонстрировали документальный фильм, посвященный истории ИППО и его Пермского отделения, снятый Вячеславом Дегтярниковым и Дмитрием Софьиным. В концертной части была исполнена духовная музыка силами солистки Пермского академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского Натальи Кирилловой и солиста ансамбля «Хорус-квартет» Максима Ануфриева. Вячеслав Дегтярников и Дмитрий Софьин читали присутствующим выдержки из заметок Дмитрия Смышляева и писем великого князя Сергея Александровича об их паломнических поездках во Святую Землю. Дмитрий Федоров рассказал о благотворительной поездке в недавно освобожденный от нацистов Мариуполь и другие города Донбасса, населению которого была оказана гуманитарная помощь, в сборе которой принял активное участие храм Святого Георгия во главе с его настоятелем, протоиереем Игорем Ануфриевым.В ходе торжественного заседания был проведен сбор благотворительных средств на помощь населению Донбасса и Украины.