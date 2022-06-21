Новоселы ЖК iLove получат собственную улицу

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Перми активно преображается микрорайон ДКЖ. Помимо жилой застройки, здесь скоро появится новая улица. Обустройство дорожного объекта взял на себя «КОРТРОС» - застройщик жилого квартала iLove, к которому примыкает улица Герцена.Улица предусмотрена Генпланом, но пока это скорее направление. Застройщику фактически предстоит построить ее заново, в том числе выполнить примыкание к существующим дорожным объектам, обеспечить безопасность перекрестка с улицей Учительской, обустроить и врезать в действующую городскую сеть ливневую канализацию, установить уличное освещение. Особое внимание будет уделено озеленению, удобству пешеходов, в том числе и маломобильных граждан.Кстати говоря, именно здесь появится и детский сад - он разместится во встроенно-пристроенных помещениях жилого дома третьей очереди ЖК iLove по улице Герцена, 4а. Разрешение на строительство садика уже получено, основные параметры объекта, предусмотренного социальными обязательствами застройщика, тоже определены. Детский сад площадью более 730 кв. метров будет рассчитан на 4 группы на 25 детей каждая. Таким образом, здесь будут осваивать программу дошкольного образования и готовиться к школе 100 детей от 3 до 7 лет. Для них будут созданы все условия для развития, полностью обеспечены медицинское обслуживание, питание, бытовые условия. Предусмотрены дополнительные помещения для занятий, зеленая территория со спортплощадкой, отделенная от двора дома.- В ЖК iLove будет полностью реализован базовый принцип нашей компании - комплексная застройка городских территорий, - говорит руководитель Пермского проектного офиса «КОРТРОСа» Анатолий Маховиков. - Новоселы получат не только современное, комфортное жилье, но и транспортную магистраль, и социальный объект в шаговой доступности. Это соответствует как концепции квартала, который позиционируется как семейный, так и нашему пониманию социальной ответственности.Стратегия компании находит понимание у краевой и местной администрации. В течение многих лет при реализации пермских проектов «КОРТРОС» работает в партнерстве с органами власти. Напомним, на счету у пермского дивизиона «КОРТРОСа» уже целый ряд успешных проектов - с каждым разом все более масштабных, от «Квартала на Механошина» и ЖК «АСТРА» до «Гулливера». Только при строительстве «Гулливера» в муниципальную собственность были переданы новый детский сад, парк площадью в 2 гектара, памятник актеру и режиссеру Георгию Буркову, спортплощадка для школы №9, земельный участок для нового здания гимназии №17. Кроме того, девелопер давно, активно, не всегда публично поддерживает знаковые социальные и культурные проекты на территории региона. Например, в этом году был поддержан «Дягилевский фестиваль», в прошлом компания выступила партерном ХК «Молот-Прикамье». Несколько лет подряд пермский проектный офис «КОРТРОСа» поддерживает и учувствует в экологическом фестивале «Природа города».Сегодня компания расширяет границы партнерства, внося в это понятие новые составляющие. Этого требуют как изменения на рынке строительства жилья, так и новые задачи, обозначенные на федеральном уровне.- В условиях сегодняшней ситуации произойдут тектонические изменения в составе нашей отрасли, - отмечает генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев. - Что делать? Прежде всего, ориентируясь на наш опыт с нашими партнёрами, открывать возможности и перспективы. Сегодня отрасль должна выйти с 90 млн кв. метров на 120 млн ежегодного ввода. Если есть партнерство, то эти 30% для нас совершенно понятная, решаемая задача.Проект ЖК «Гулливер» предусматривал ввод 170 тысяч кв. метров жилья. В соответствии с обязательствами застройщика, он был полностью завершен за 5 лет и сдан в 2020 году. Так что непростой для экономики 2020 год стал для пермского дивизиона «КОРТРОСа» исключительно успешным в плане финансовых результатов. По данным «СПАРКа», по итогам реализации этого проекта пермский «КОРТРОС» сгенерировал прибыль более чем в полмиллиарда рублей.В первом полугодии прошлого года компания завершила передачу квартир покупателям, в том числе участникам долевого строительства, закрыла сделку по приобретению земельного участка на ул. Барамзиной и приступила к освоению своей новой площадки. В достаточно сложных условиях «КОРТРОС» вновь подтвердил свою финансовую устойчивость и способность инвестировать в масштабные проекты, отдачи от которых придется подождать. Впрочем, применительно к пермскому проекту iLove - не так уж долго. Проект стартовал в 2021 году, а в этом году девелопер уже сдает первую очередь комплекса. Строительство второй и третьей очереди ЖК iLove - в активной фазе. А полностью оценить эффективность проекта можно будет в 2024 году, когда весь комплекс будет сдан полностью.Кстати, в эти же сроки в компании планируют уложиться с реализацией еще одного проекта. Этой весной «КОРТРОС» закрыл сделку по приобретению нового участка площадью почти 3 га в этой же локации.ГК «КОРТРОС» – ведущий девелопер России, имеющий статус системообразующего предприятия. Компания представлена в восьми регионах страны, и на сегодняшний день ею построено более 3,4 млн кв. метров недвижимости. В Перми компания реализовала ряд проектов: ЖК «Гулливер» на ул. Революции, ЖК «Астра» в Тополевом переулке, а также ЖК «Квартал на Механошина» и жилой дом на Куйбышева, 61. Сейчас компания возводит жилой квартал iLove на ул. Барамзиной.