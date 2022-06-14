Пермские волонтеры-медики приняли участие во Всероссийской акции

Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости

Акция #ЯОтветственныйДонор! проходила на территории Пермского края с 6 по 16 июня. Она была приурочена к Всемирному дню донора крови. Мероприятия состоялись в Перми, Березниках, Чусовом, Лысьве и других городах региона.Например, на Пермской краевой станции переливания крови молодые медики провели интересную акцию, которая включила в себя интерактивную беседу «Первое правило донора – быть здоровым!» Волонтеры-медики поделились с донорами знаниями о здоровом питании, режиме труда и отдыха, а также о двигательной активности. Для закрепления полученных знаний была проведена викторина, где каждый желающий за правильный ответ мог получить приз от волонтёров-медиков – фирменную маску, значок, брелок или сладкий приз с добрыми пожеланиями. «За день акции пришли 107 участников, донорами стали 84 человека!» - сообщают волонтеры.Хорошо проявили себя и волонтеры-медики из Чусового: «Ребята приняли участие в организации донорской акции. За неделю до основных событий они помогли Службе крови в онлайн-записи доноров. А в дни акции осуществляли прием доноров, оказывали помощь на первичном этапе и консультировали доноров по текущим вопросам. В завершающий день были проведены интерактивная беседа и викторина, где каждый участник смог поделиться своими здоровыми привычками и получить небольшой сувенир».Организаторами акции #ЯОтветственныйДонор! в Березниках совместно выступили березниковское отделение волонтеров-медиков и Березниковский строительный техникум. Сама акция проходила в центре переливания крови с 6 по 10 июня.Конечно, не обошлось и без рисунков. В Лысьве прошел конкурс рисунков на асфальте «Спасибо, донор!», в ходе которого ребята нарисовали около десяти рисунков, призывающих стать донором. А в Губахе волонтеры-медики провели конкурс рисунков и раскрасок для детей.Но самым интересным стал, пожалуй, заключительный день акции - стоит отметить, напрямую связанный со спортом и здоровым образом жизни. В этот день молодые медики и все желающие жители Пермского края приняли участие в региональном флешмобе - пробежке «Беги, как донор!»Напомним, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», основанное в 2013 году активистами проекта «Волонтеры Склифа», сегодня является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе.