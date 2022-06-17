А что, так можно было?

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сколько чудесных схем по обогащению и уходу от ответственности видел и знает Пермский край! Помните неудачника Шурмана, ограбившего свой инкассаторский автомобиль и прогремевшего на всю страну?Эх, знал бы Шурман, что можно поступить в разы проще... Ведь мог сослаться на то, что деньги ему сказал забрать вышестоящий начальник в счет зарплаты. И все, начальник – обвиняемый, а Шурман лишь свидетель. Именно такая незатейливая схема сейчас расследуется в Верещагино.Гражданка Надежкина много лет занималась обслуживанием местного кладбища. И два года назад ей пришлось организовать работы по очистке территории кладбища от кустарника и мелколесья под новые места для захоронений. Действовала женщина по муниципальному контракту, заключенному юридическим лицом, в составе которого она и работала.Надежкина наняла местного специалиста Многощепкова, у которого была техника и бригада, и тот приступил к работе. Нагнал рабочих, привез технику и вычистил новый участок кладбища. Все бы было просто отлично, но вскоре обнаружилось, что рядом с кладбищем незаконно вырублен участок леса с деловой древесиной.Впоследствии бригадир Многощепков сознался, что рубил он и его бригада. И вывозил тоже. И продавал. И все вырученные деньги забрал себе, но... в счет зарплаты. И он ни в чем не виноват, потому что следовал указаниям гражданки Надежкиной. А то, что эта вырубка незаконная, он и знать не знает.И действительно, откуда ему, в недалеком прошлом мастеру леса со стажем и опытом, знать, какая рубка законная, а какая нет? Однако в показаниях он говорит, что пять лет занимался выявлением подобных рубок и прекрасно понимает, как должна быть оформлена законная процедура и какие документы необходимы. Кстати, инкассатор Шурман тоже прекрасно знал, как перевозить чужие деньги.Гражданка Надежкина же утверждает, что в вопросах вырубки леса абсолютно не ориентируется, в документах не разбирается и никаких указаний незаконно валить лес не давала. К тому же Многощепкову зарплату она выплатила деньгами. Надежкина занимается вопросами погребений, а лес для нее дело темное и далекое.Такая ситуация стала возможна по одной-единственной причине – доверчивая женщинасогласилась на условие бригадира Многощепкова не оформлять документы на их сотрудничество.Поэтому, понадеявшись на порядочность и присутствие свидетелей, не взяла с него расписку в получении зарплатных денег. В итоге лес вырублен и продан, деньги у Многощепкова. Надежкина не получила с этой истории ни копейки, только обвинительное заключение. Теперь она – обвиняемая, а бывший мастер леса, незаконно срубивший, вывезший и продавший всю древесину, – свидетель.«А что, так можно было?» - мог бы спросить знаменитый Шурман. Ну, кто знает, работал бы он не в Перми, а в Верещагино, может, и у него прокатило бы.