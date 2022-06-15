Парламент Пермского края завершает весеннюю сессию

Валерий Сухих: Приоритетным направлением сегодня является социальная поддержка

13.56 Понедельник, 20 июня 2022
Пермь: общество
zsperm.ru
23 июня состоится заседание краевого Законодательного собрания. На пленарке, которая завершает весеннюю сессию, одним из ключевых вопросов станет законопроект об изменениях в бюджете на 2022 год и трехлетний плановый период, сообщает в своем блоге спикер краевого парламента Валерий Сухих.

«Пакет поправок будет рассмотрен на каждом комитете ЗС. Это позволит депутатам тщательно проанализировать предложения правительства, соотнести их с запросами территорий и социально-экономическим положением региона в целом. Очевидно, что приоритетным направлением, которое сегодня требует дополнительных финансовых средств, является социальная поддержка граждан», - отмечает председатель Заксобрания.

В частности, парламентарии рассмотрят инициативу губернатора Дмитрия Махонина по индексации мер социальной поддержки и зарплат работников бюджетной сферы. Меры социальной поддержки и стипендии предложено проиндексировать на 4,2%. Изменения также включают дополнительные средства на повышение зарплат так называемых «указников» и фонда оплаты труда бюджетников, на которых не распространяется действие «майских» указов.

«Усиление социальной части трехлетнего бюджета на 6,8 млрд рублей продиктовано временем: затраты граждан растут, а значит, должны расти и их доходы», - считает Валерий Сухих.

В бюджетный пакет вошли поправки, направленные на увеличение расходов на строительство и реконструкцию объектов общественной и дорожной инфраструктуры – на 6,7 млрд рублей за 3 года. Также планируется увеличить резервный фонд края на этот год на 2,3 млрд рублей. Сейчас он составляет 1,5 млрд.

Как отмечает спикер Заксобрания, прошлый год был в целом успешным для краевой казны. Дополнительные средства в бюджете позволили краевому минфину скорректировать планы по заимствованию средств, уменьшив плановые объемы коммерческих кредитов в 2022 году на 1,3 млрд, в 2023 году на 483,1 млн, в 2024-м - на 3,6 млрд рублей: «Наша бюджетная политика позволяет Прикамью сохранять лидерство среди субъектов ПФО по наименьшему объему госдолга и коммерческих кредитов».

По рекомендациям депутатского корпуса, направленным в адрес правительства края, школьникам и студентам планируется вернуть скидку 50% при разовых поездках на пригородном железнодорожном транспорте. Сегодня эта льгота действует только при приобретении двухнедельного абонемента. В случае принятия она будет действовать с 1 сентября по 15 июня.

«В последний раз эта льгота действовала в 2009 году. Она была достаточно востребована, особенно среди студентов, которые на выходные уезжают домой из краевой столицы, где учатся. Уверен, льгота будет актуальна и сегодня, учитывая, что в Перми активно развивается проект наземного метро», - комментирует Валерий Сухих.

Еще один важный в период каникул вопрос – детский отдых. Депутаты рассмотрят проект закона, который касается антитеррористической безопасности детских лагерей. В соответствии с федеральными нормами, полномочия по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений отдыха и оздоровления будут принадлежать региону, а обследование учреждений и контроль за соблюдением всех требований предлагается отнести к полномочиям органов местного самоуправления.

Еще одна новация в сфере организации отдыха и оздоровления детей касается государственной поддержки в виде сертификатов, дающих право на частичную оплату путевок в загородные лагеря. «Сегодня право на эту поддержку есть только у родителей, - напоминает Валерий Сухих. - В случае принятия законопроекта его также получат законные представители детей, не являющихся сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей. Сейчас на них распространяется только одна из форм государственной поддержки – компенсация части расходов на оплату стоимости самостоятельно приобретенной путевки. Это еще один шаг региона в реализации политики равных возможностей для детей, вне зависимости от их статуса и места проживания».

Темой «Правительственного часа» на этот раз станет комплексное развитие сельских территорий. В отчетной части заседания будут представлены доклады Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Пермскому краю и уполномоченного по правам ребенка в Прикамье.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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