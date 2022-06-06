Прикосновение к истории

Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости

День открытых дверей. Он был посвящен началу летних каникул, именно поэтому основную часть посетителей составили школьники.В этот день музей посетили представители Городского совета старшеклассников, школьники-поисковики из отряда «Непобежденный Гангут», который базируется при музее школы №132, учащиеся пермских школ, отдыхающие из лагеря досуга и отдыха «Луч», студенты и все желающие. Всего здесь побывало более 120 посетителей.«Посетил интересное и познавательное место, где узнал много нового об истории родного города, – говорит студент Марсель Габдульбаров. - Не мог представить, что наша история настолько богата и таит в себе столько секретов. На время представил, как жили наши предки - несколько поколений людей. Знать и любить историю своего Отчества нужно!»Стоит отметить, что ребята из Городского совета старшеклассников посетили музей впервые. Они и пришли чуть ли не раньше всех, к 11 часам утра. Их гостеприимно угостили чаем и сладостями. Так же щедро угощали всех посетивших в этот день музей.Гости фотографировались в русских косоворотках, учились работать со старинными утюгами и самоварами, перелистывали книги, посвященные истории пермской торговли.Председатель Городского совета старшеклассников города Перми Иван Угольников так охарактеризовал музей:«В музее мы увидели более двухсот экспонатов, связанных с торговлей разных времен. Представленные в музее предметы поражают, экспонаты в течение десятилетий собирались сотрудниками рынка. Так, например, приобретались различные старинные весы, гири, самовары, предметы русского быта и культуры.Больше всего запомнилась выставка с фотографиями, на которых изображены старинные здания Перми. Было интересно сравнивать улицы прошлого с настоящим. Считаю, что данная выставка должна перемещаться по образовательным учреждениям города с определённой периодичностью.Могу с уверенностью сказать, что музей истории торговли является уникальным местом, где молодёжь может в интересной форме узнать историю культуры города и страны в целом.Выражаю благодарность администрации Центрального рынка за создание музея».