Пермский медуниверситет перестраивается на работу в очном формате

Беседовал Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости

В последние два года российская медицина столкнулась с серьезными вызовами. И пермские медики, как и их коллеги по всей стране, с честью выдержали испытание пандемией. Как строится сегодня работа Пермского медуниверситета? Об этом мы беседуем с исполняющим обязанности ректора ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера, доктором медицинских наук Натальей Минаевой.- Мы очень надеемся выйти на обычный режим работы. В настоящее время действует приказ, по которому дистанционным может быть не более 25% учебного времени. И мы сохраняем пока эту небольшую долю в связи с тем, что еще не все кафедры, которые находятся на клинических базах, могут в полной мере принимать наших студентов. Но, тем не менее, на всех учебных базах и во всех учебных корпусах обучение ведется в очном формате. Мы надеемся, что такой режим обучения в вузе сохранится в ближайшее время и очень рассчитываем в новом учебном году уже попасть на все наши клинические базы. Хотя должна признаться, что пока контакт с пациентами еще ограничен, но я думаю, что при общей стабильной эпидемиологической ситуации этот вопрос будет решен.- Я считаю, что с точки зрения готовности к инфекционным вызовам российское здравоохранение к сегодняшнему дню приобрело бесценный опыт. Работая по коронавирусной инфекции, специалисты обучились быстро разворачивать отделения и перепрофилировать их, помогать инфекционистам, анестезиологам, оказывать первичную медико-санитарную помощь. И, по моему мнению, все эти наработки можно считать сформированной компетенцией. И если даже появится другая инфекция, против нее может быть применен тот опыт, который уже есть.- Наши студенты выполняли те задачи, которые ставило перед нами Министерство здравоохранения Пермского края. Все это - с одобрения и при полной поддержке Министерства здравоохранения РФ. Общая задача заключалась в следующем: оказывать помощь местным органам исполнительной власти и работать по заявкам местных органов здравоохранения, что мы и делали. Если будут новые задачи, то мы уже понимаем, что наши ребята способны к работе. Мы готовы выполнять любые задачи, которые перед нами ставятся, помогая нашим будущим коллегам - врачам разных специальностей.- Студенты – бойцы медицинских отрядов, как и все студенты, которые выполняли множество разных задач, проявили себя на самом высоком уровне. Ребята могут вовлекаться в помощь, несмотря на то, что это нелегко, что это необходимо совмещать с учебой, и они умеют совмещать работу так, чтобы это было не в ущерб учебе. Они способны работать на очень высоком интенсивном уровне, который значительно выше, чем обычный.Мы испытываем гордость за наших ребят, и хочется сказать им слова благодарности за то, что они доказали, что они очень, очень многое могут.- Мы строим свою работу так, чтобы наш университет был вузом, в котором престижно и работать, и учиться. Чтобы ребятам было интересно, чтобы преподаватели желали здесь работать. Чтобы материально-техническая база соответствовала самым высоким современным стандартам. Чтобы мы успешно решали проблемы цифровизации и обучения новым образовательным технологиям. Хотелось бы, чтобы у нас было много зарубежных партнеров, чтобы наши зарубежные студенты чувствовали себя как дома, а наши преподаватели могли вести обучение как на русском, так и на английском языках, при этом повышая свои языковые и профессиональные компетенции. Вот таким мы видим наш университет.