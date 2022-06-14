Пермский медуниверситет перестраивается на работу в очном формате

И.о. ректора ПГМУ Наталья Минаева: Мы готовы к решению любых задач

11.22 Среда, 15 июня 2022
Пермь: общество
«ВВ»
В последние два года российская медицина столкнулась с серьезными вызовами. И пермские медики, как и их коллеги по всей стране, с честью выдержали испытание пандемией. Как строится сегодня работа Пермского медуниверситета? Об этом мы беседуем с исполняющим обязанности ректора ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера, доктором медицинских наук Натальей Минаевой.

- Наталья Витальевна, как проходит процесс обучения студентов в настоящее время?

- Мы очень надеемся выйти на обычный режим работы. В настоящее время действует приказ, по которому дистанционным может быть не более 25% учебного времени. И мы сохраняем пока эту небольшую долю в связи с тем, что еще не все кафедры, которые находятся на клинических базах, могут в полной мере принимать наших студентов. Но, тем не менее, на всех учебных базах и во всех учебных корпусах обучение ведется в очном формате. Мы надеемся, что такой режим обучения в вузе сохранится в ближайшее время и очень рассчитываем в новом учебном году уже попасть на все наши клинические базы. Хотя должна признаться, что пока контакт с пациентами еще ограничен, но я думаю, что при общей стабильной эпидемиологической ситуации этот вопрос будет решен.

- Казалось бы, эпидемия новой коронаровирусной инфекции осталась позади, но нет гарантии, что все не повторится по новой. Тем более что все больше приходит тревожных вестей по поводу так называемой «обезьяньей оспы». На ваш взгляд, готово ли российское здравоохранение вынести новый удар?

- Я считаю, что с точки зрения готовности к инфекционным вызовам российское здравоохранение к сегодняшнему дню приобрело бесценный опыт. Работая по коронавирусной инфекции, специалисты обучились быстро разворачивать отделения и перепрофилировать их, помогать инфекционистам, анестезиологам, оказывать первичную медико-санитарную помощь. И, по моему мнению, все эти наработки можно считать сформированной компетенцией. И если даже появится другая инфекция, против нее может быть применен тот опыт, который уже есть.

- А если все-таки повторится, будут ли привлечены студенты ПГМУ на борьбу с эпидемией?

- Наши студенты выполняли те задачи, которые ставило перед нами Министерство здравоохранения Пермского края. Все это - с одобрения и при полной поддержке Министерства здравоохранения РФ. Общая задача заключалась в следующем: оказывать помощь местным органам исполнительной власти и работать по заявкам местных органов здравоохранения, что мы и делали. Если будут новые задачи, то мы уже понимаем, что наши ребята способны к работе. Мы готовы выполнять любые задачи, которые перед нами ставятся, помогая нашим будущим коллегам - врачам разных специальностей.

- Как проявили себя представители студенческих медицинских отрядов Пермского края в ходе работы в «красных ковидных зонах»?

- Студенты – бойцы медицинских отрядов, как и все студенты, которые выполняли множество разных задач, проявили себя на самом высоком уровне. Ребята могут вовлекаться в помощь, несмотря на то, что это нелегко, что это необходимо совмещать с учебой, и они умеют совмещать работу так, чтобы это было не в ущерб учебе. Они способны работать на очень высоком интенсивном уровне, который значительно выше, чем обычный.

Мы испытываем гордость за наших ребят, и хочется сказать им слова благодарности за то, что они доказали, что они очень, очень многое могут.

- Каким вам видится будущее ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера?

- Мы строим свою работу так, чтобы наш университет был вузом, в котором престижно и работать, и учиться. Чтобы ребятам было интересно, чтобы преподаватели желали здесь работать. Чтобы материально-техническая база соответствовала самым высоким современным стандартам. Чтобы мы успешно решали проблемы цифровизации и обучения новым образовательным технологиям. Хотелось бы, чтобы у нас было много зарубежных партнеров, чтобы наши зарубежные студенты чувствовали себя как дома, а наши преподаватели могли вести обучение как на русском, так и на английском языках, при этом повышая свои языковые и профессиональные компетенции. Вот таким мы видим наш университет.

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Беседовал Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости
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