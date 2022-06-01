Кубок мэра остался в Перми

Юные дзюдоисты Прикамья встретились на традиционном турнире

13.34 Вторник, 7 июня 2022
Пермь: общество
perm.judo.ru
1 июня в большом зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа» прошел ежегодный турнир среди юных дзюдоистов на право обладания Кубком главы города Перми.

Турнир, посвященный Дню защиты детей, состоялся в Перми в 21-й раз. Участников и гостей соревнований приветствовал глава Перми Алексей Дёмкин:

– Проведение этого турнира стало доброй многолетней традицией и занимает важное место в спортивном календаре. Ведь для ребят это первый командный Кубок в их спортивной жизни. Каждый год турнир собирает в Перми лучших юных дзюдоистов со всего края. Дзюдо развивает не только физическую силу и быстроту реакции, но также учит самообладанию и терпению, воспитывает выдержку и уверенность в себе. Всем ребятам желаю спортивных успехов и удачи!

На церемонии открытия соревнований присутствовали заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов, председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, председатель городского комитета по физической культуре и спорту Сергей Сапегин, вице-президент Федерации дзюдо России, депутат Пермской городской Думы Владимир Плотников, Заслуженный тренер России, депутат городской Думы Алексей Оборин, президент федерации дзюдо Пермского края Яков Гуссейнов и другие.

- По условиям соревнований в них участвуют сборные команды дзюдоистов, состоящие из воспитанников секций муниципалитетов Пермского края в возрасте от 10 до 12 лет, - рассказал президент федерации дзюдо Пермского края Яков Гусейнов. - Команда, сумевшая добиться наибольшего количества побед, становится обладателем кубка, который останется у неё до следующего турнира. Такой формат соперничества имеет давнюю историю, впервые был учрежден и разыгран в 2001 году.

В этом году в турнире приняли участие 10 команд юношей и 5 команд девушек - 150 человек из Березников, Краснокамска и Кудымкара и муниципальных районов города Перми.

Первое место у юношей завоевали воспитанники СШОР «Витязь» имени И.И. Пономарёва. Второе место досталось сборной команде Индустриального района. Третье место поделили воспитанники СШОР «Пермский Кодокан» и СШОР «Закамск-Профи».

У девушек победу в турнире одержали воспитанницы СШОР «Пермский Кодокан», на втором месте - команда Кировского района. Команды из Краснокамска и Индустриального района Перми поделили третье место.

- Соревнования – это командный праздник, который нас всех объединяет. Важным является не только спортивное развитие, но и патриотизм, дружба и уважение к старшим. Дзюдо помогает все это воспитывать в наших спортсменах. Кроме того, когда дети участвуют в соревнованиях, они лучше усваивают то, чему их учат, анализируют свои ошибки, – отметил главный судья соревнований, спортивный судья всероссийской категории, отличник физической культуры и спорта Российской Федерации Илья Мингалиев.

КСТАТИ

В Соликамском городском округе прошел открытый турнир по дзюдо «Дружба народов» среди юношей до 15 лет. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Березников, Яйвы и Соликамского городского округа.

- Месяц назад в федерацию дзюдо обратились бизнесмены, представители диаспоры Азербайджана в городе Соликамск, - говорит Яков Гусейнов, президент федерации дзюдо Пермского края. - Они предложили организовать турнир среди юношей, воспитанников секций дзюдо Верхнекамья. Благодаря сотрудничеству федерация дзюдо Соликамска провела турнир, а бизнесмены обеспечили его финансирование. В результате спортсмены приняли участие ещё в одних соревнованиях, что, несомненно, положительно скажется на их результатах в дальнейшем.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Верхней Пышме открыли пять объектов социальной инфраструктуры
01 июня 2022
Из-за санкций на центральной площади Екатеринбурга будет петь не Иисус, а Ассоль
03 июня 2022
В Екатеринбурге состоялся показ короткометражек о восходящих звёздах паралимпийского спорта
29 мая 2022
В Екатеринбурге начнут разрабатывать концепцию благоустройства парка «Уралмаш»
04 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
15:28 Прикамцам ответили на вопросы о детях и недвижимости
15:22 В Перми станет больше автобусов на маршруте №46
15:13 Двум прикамцам вынесен приговор за совершение разбойного нападения
14:26 Росреестр Прикамья исправит более 17 тысяч реестровых ошибок без привлечения средств правообладателей
10:44 В Прикамье судебные приставы уберегли несовершеннолетних от сомнительных методов воспитания в родной семье
18:08 В Пермском Политехе усовершенствовали работу электромобилей
13:26 В Росреестре рассказали, когда участник долевого строительства может в одностороннем порядке расторгнуть договор
13:21 Жителя Прикамья подозревают в краже велосипедов
13:08 «Горьковка» приглашает пермяков на этнографическую выставку
10:09 В Чердыни должницу по алиментам подвела любовь к бесплатному алкоголю
13:45 В Перми началось заселение четырех новостроек
13:42 Пермяки стали лауреатами всероссийского фестиваля для детей и молодежи «Страна – Театр – Школа»
13:29 Житель Перми обвиняется в 48 эпизодах мошенничества на сумму более 5 миллионов
13:16 Технология Пермского Политеха будет применяться при ликвидации аварийных ситуаций
13:01 Росреестр Прикамья ответил на вопросы о правах несовершеннолетних в совместной «горячей» линии
12:58 Житель Прикамья осужден за кражу у соседа
12:50 В Пермском Политехе создали экспертную систему, определяющую аварийность зданий
12:46 В Перми состоится прямая линия по вопросам летней занятости детей
10:12 Смена собственника не помогла жительнице Соликамска избежать ареста внедорожника
14:14 Более 200 человек приняли участие в межвузовской дискуссии, организованной Пермской городской Думой
12:48 В Прикамье определены финалисты второй сессии краевого проекта «Творческие люди»
Все новости
14:19 «Хочу, чтобы всё было красиво». Как школьник из Новосибирска учит чиновников городской эстетике
11:51 В Богородске в жилой пятиэтажке взорвался газовый баллон, эвакуированы 32 человека
11:16 В детском лагере Зеленогорска отравились 16 детей, в СК и прокуратуре начали проверку
10:47 Пропавшие в Ненецком АО топ-менеджер VK Габриелян и его знакомый погибли
10:35 Топ-менеджер VK Габриелян пропал во время экспедиции на вездеходах в Ненецком автономном округе
09:52 В Иркутской области ночью горел роддом, вероятная причина – удар молнии
09:15 Премьер-министр Британии Джонсон получил вотум доверия от правящей Консервативной партии
17:44 Минобрнауки: все российские вузы исключили из Болонского процесса
16:58 Жители Белгорода обратились к президенту с просьбой помочь сохранить в городе троллейбусы
15:37 В Грузии протестующие рабочие заблокировали проходные заводов по розливу воды «Боржоми»
14:26 В Тольятти 22 человека отравились роллами, 11 госпитализированы
13:30 Жителю Красноярска грозит 4 года лишения свободы за хищение 16 банок тушенки
12:25 В Новом Уренгое сотрудники ПНД пожаловались в прокуратуру и губернатору на нарушения прав и вынужденные увольнения
11:26 Володин: законы о неисполнении решений ЕСПЧ примут на этой неделе
10:26 На референдуме в Казахстане за поправки в Конституцию проголосовали более 77% граждан
09:37 На депутата Томской городской думы напали бездомные собаки
08:58 В Московской и Тульской областях задержали двух подозреваемых в поджогах военкоматов
18:13 Суд в Санкт-Петербурге прекратил очередное дело по статье о «дискредитации армии»
09:12 В Новосибирске водители мусоровозов после забастовки добились повышения зарплаты
17:53 В Брянске улицы, парковки и магазины затопило водой после мощного ливня с градом
17:08 Роскомнадзор подтвердил блокировку в России VPN-сервисов, в том числе Proton VPN
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK