Кубок мэра остался в Перми

Марина Осипова © Вечерние ведомости

1 июня в большом зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа» прошел ежегодный турнир среди юных дзюдоистов на право обладания Кубком главы города Перми.Турнир, посвященный Дню защиты детей, состоялся в Перми в 21-й раз. Участников и гостей соревнований приветствовал глава Перми Алексей Дёмкин:– Проведение этого турнира стало доброй многолетней традицией и занимает важное место в спортивном календаре. Ведь для ребят это первый командный Кубок в их спортивной жизни. Каждый год турнир собирает в Перми лучших юных дзюдоистов со всего края. Дзюдо развивает не только физическую силу и быстроту реакции, но также учит самообладанию и терпению, воспитывает выдержку и уверенность в себе. Всем ребятам желаю спортивных успехов и удачи!На церемонии открытия соревнований присутствовали заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов, председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, председатель городского комитета по физической культуре и спорту Сергей Сапегин, вице-президент Федерации дзюдо России, депутат Пермской городской Думы Владимир Плотников, Заслуженный тренер России, депутат городской Думы Алексей Оборин, президент федерации дзюдо Пермского края Яков Гуссейнов и другие.- По условиям соревнований в них участвуют сборные команды дзюдоистов, состоящие из воспитанников секций муниципалитетов Пермского края в возрасте от 10 до 12 лет, - рассказал президент федерации дзюдо Пермского края Яков Гусейнов. - Команда, сумевшая добиться наибольшего количества побед, становится обладателем кубка, который останется у неё до следующего турнира. Такой формат соперничества имеет давнюю историю, впервые был учрежден и разыгран в 2001 году.В этом году в турнире приняли участие 10 команд юношей и 5 команд девушек - 150 человек из Березников, Краснокамска и Кудымкара и муниципальных районов города Перми.Первое место у юношей завоевали воспитанники СШОР «Витязь» имени И.И. Пономарёва. Второе место досталось сборной команде Индустриального района. Третье место поделили воспитанники СШОР «Пермский Кодокан» и СШОР «Закамск-Профи».У девушек победу в турнире одержали воспитанницы СШОР «Пермский Кодокан», на втором месте - команда Кировского района. Команды из Краснокамска и Индустриального района Перми поделили третье место.- Соревнования – это командный праздник, который нас всех объединяет. Важным является не только спортивное развитие, но и патриотизм, дружба и уважение к старшим. Дзюдо помогает все это воспитывать в наших спортсменах. Кроме того, когда дети участвуют в соревнованиях, они лучше усваивают то, чему их учат, анализируют свои ошибки, – отметил главный судья соревнований, спортивный судья всероссийской категории, отличник физической культуры и спорта Российской Федерации Илья Мингалиев.В Соликамском городском округе прошел открытый турнир по дзюдо «Дружба народов» среди юношей до 15 лет. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Березников, Яйвы и Соликамского городского округа.- Месяц назад в федерацию дзюдо обратились бизнесмены, представители диаспоры Азербайджана в городе Соликамск, - говорит Яков Гусейнов, президент федерации дзюдо Пермского края. - Они предложили организовать турнир среди юношей, воспитанников секций дзюдо Верхнекамья. Благодаря сотрудничеству федерация дзюдо Соликамска провела турнир, а бизнесмены обеспечили его финансирование. В результате спортсмены приняли участие ещё в одних соревнованиях, что, несомненно, положительно скажется на их результатах в дальнейшем.