На страже прав ребенка

Марина Осипова © Вечерние ведомости

72 года назад, 1 июня 1950 года, прошло первое официальное празднование Международного дня защиты детей. Тогда основной задачей этого мероприятия было привлечь внимание общественности к основным проблемам, с которыми сталкиваются дети по всему миру. И сегодня в этот день проходит множество акций, призванных защитить каждого ребенка, который испытал на себе несправедливость со стороны взрослых.Судебные приставы Пермского края подключились к стартовавшей в России акции «Судебные приставы - детям!», в ходе которой прикамцам в очередной раз напомнили, что уклонение от выплаты алиментов не только правонарушение, но и серьезный проступок перед детьми. Кроме правового ликбеза, в крае прошли мероприятия, направленные на выявление горе-родителей, которые избегают исполнять свой долг перед самыми близкими.Мы встретились с заместителем главного судебного пристава Пермского края Екатериной Кылосовой, чтобы узнать, как сотрудники ведомства ежедневно следят за соблюдением прав детей на финансовую помощь от родителей.- На сегодняшний день на исполнении в структурных подразделениях УФССП России по Пермскому краю находится 17 722 исполнительных производства о взыскании алиментных платежей. С начала года мерами принудительного исполнения в пользу детей взыскано более 274 млн рублей, это на 144 млн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.Эта положительная тенденция свидетельствует о том, что у прикамцев растет уровень правосознания. Люди начинают понимать, что полная и своевременная выплата алиментов несовершеннолетним - это необходимая мера поддержки своих детей. Работа с данной категорией должников является приоритетным направлением в нашей деятельности. Судебные приставы стараются донести до каждого неплательщика мысль о том, что, нарушая судебное решение или соглашение об алиментных выплатах, они в первую очередь лишают своего ребенка лучшего будущего, возможности полноценно расти и развиваться.- Я вижу здесь влияние целого ряда факторов. Во-первых, это постоянное наращивание темпов розыска должников. Если неплательщик не спешит являться на прием к сотруднику Службы, то на него заводится розыскное дело, и для нарушителя ситуация приобретает критический характер. Его ищут не только судебные приставы, но и работники смежных ведомств. Постоянные выходы по месту регистрации должника, беседы с родными и знакомыми, пристальный мониторинг социальных сетей - при поиске нерадивого алиментщика мы задействуем все ресурсы.Недавно судебный пристав нашел неплательщика по фотографии на одном из Интернет-ресурсов. Мужчина должен был 15-летнему сыну порядка 500 тысяч рублей, но от работников органов принудительного исполнения скрывался, при этом не забывая обновлять фотографии в своем аккаунте. На одной из них он позировал на фоне иномарки, при этом на снимке отчетливо был виден государственный регистрационный знак транспортного средства. По номеру машины судебный пристав установил владельца и место его жительства - г. Подольск. На основании направленного розыскного задания коллеги из Московской области провели проверку и выяснили, что по адресу собственника транспортного средства проживает и разыскиваемый должник. Теперь судебным приставам Подмосковья предстоит провести работу по взысканию задолженности по алиментам, исполнительное производство передано для дальнейшего исполнения по территориальности.С начала 2022 года судебными приставами Прикамья было разыскано и привлечено к ответственности 385 скрывающихся от правосудия алиментщиков. На данный момент в розыске у сотрудников Службы находятся еще 959 человек. Хотелось бы напомнить всем должникам, которые предпочитают скрываться от своего родительского долга, что взыскатель имеет полное право на обращение в суд с заявлением о признании неплательщика безвестно отсутствующим, если от последнего не было вестей в течение года.Во-вторых, нельзя не упомянуть ужесточение законодательства в отношении должников по алиментным платежам. С 10 января 2022 года неплательщик уже не может избежать административной и уголовной ответственности, выплачивая условные 100 рублей. Сумма ежемесячных перечислений должна быть равна сумме, установленной судом или прописанной в нотариальном соглашении. Уплатили полностью задолженность - оснований для применения мер административного и уголовно-правового характера нет, недоплатили - это уже правонарушение или преступление. У должников больше не получится уходить от ответственности с помощью перечисления незначительных сумм в счет алиментов.В третьих, как я уже говорила, это повышение уровня сознательности населения. Наше общество приходит к пониманию того, что человек, уклоняющийся или скрывающийся от алиментных обязательств, - правонарушитель. При этом он нарушает права самых близких ему людей - своих детей. Такое поведение должно быть общественно порицаемо, оно должно иметь не только правовые, но и социальные последствия. Когда подобное отношение к неплательщикам станет нормой, то такое явление, как должник по алиментам, уйдет в прошлое.- Все имущество безвестно отсутствующего гражданина будет передано в доверительное управление, его снимут с учета по месту жительства, могут аннулировать брак без его ведома, лишить родительских прав и передать детей на усыновление, работодатель может расторгнуть договор, не уведомляя такого работника. Таким образом, если человек никуда не пропадал, а просто скрывался, ему придется большинство этих прав восстанавливать через суд. Поэтому, если кто-то из должников думает, что достаточно инсценировать свое исчезновение. и правовая система про него забудет, то он ошибается. Последствия не заставят себя ждать, причем они будут очень неприятными для алиментщика и затронут все сферы его жизни.Сейчас в крае насчитывается 290 должников, которые отсутствуют более одного года. В перспективе взыскатели по данным исполнительным производствам имеют полное право на обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. В прошлом году безвестно отсутствующими были признаны 14 человек, их дети получают пенсию по потере кормильца.- На данный момент все четко прописано в законодательстве, санкции идут по нарастающей, чтобы у нарушителя было время осознать неправомерность своего поведения, изменить его, исправить свои ошибки. Если должник уклонятся от уплаты алиментов 2 или более месяца, то судебный пристав составляет на него административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Итогом может стать либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо штраф в размере 20 тысяч рублей, который плюсуется к сумме задолженности, либо обязательные работы до 150 часов. Все зависит от обстоятельств правонарушения.В Прикамье практика привлечения алиментщиков к административной ответственности складывается следующим образом. В 2021 году по результатам рассмотрения административных дел судами к ответственности привлечены 2 819 алиментщиков, большинство из них подвергнуто наказанию в виде обязательных работ и административному аресту.За 4 месяца 2022 года судебными приставами Пермского края в отношении алиментообязанных родителей возбуждено 1 006 административных дел. Большая их часть уже рассмотрена судами: 716 должников подвергнуты обязательным работам, 148 - административному аресту, 12 гражданам назначен административный штраф.Если говорить о статистике по уголовным делам в отношении неплательщиков, то за прошлый год дознавателями УФССП России по Пермскому краю было возбуждено 1 540 дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». По результатам их рассмотрения судами Пермского края вынесено 1 502 обвинительных приговора. За 4 месяца 2022 года в отношении неплательщиков алиментов возбуждено уже 529 уголовных дел. Приговорами судов 326 граждан признаны виновными в совершении преступления против собственных детей, 55 из них на сегодняшний день отбывают наказание в местах лишения свободы.Хотелось бы напомнить, что задача судебного пристава - не наказать должника, а принудить его добросовестно выплачивать алименты. Возбуждение уголовных дел, судебное разбирательство, лишение свободы - это крайние меры. В интересах общества - замотивировать неплательщика исполнять родительские обязанности добровольно, перестать скрываться и начать помогать своему ребенку.- Нет, закон гласит, что гражданин перестает быть должником по алиментам, только полностью выплатив причитающуюся сумму. И продолжая помогать своим детям финансово. Исполнительные производства по взысканию алиментов носят длящийся характер. Алименты взыскиваются не один раз, а до совершеннолетия ребенка. А если у человека и после 18-летия его детей осталась задолженность, то ее все равно надо выплатить.Идентична ситуация и с должниками, привлеченными к уголовной ответственности. Она не освобождает человека от исполнения алиментных обязательств. Даже после погашения судимости, имея долги, человек остается в зоне внимания судебных приставов. Больше скажу, действующее законодательство предусматривает неоднократное привлечение уклонистов к уголовной ответственности. И всякий раз наказание будет становиться все более тяжким. Но в очередной раз повторю, что все санкции, которые применяются в отношении неплательщиков алиментов, - крайние меры. Государство заинтересовано в том, чтобы человек исправно исполнял свои обязанности перед детьми, нашел постоянную работу, встал на путь исправления.- Средний возраст алиментщика-мужчины - 45 лет, для женщины - 41 год. При этом доля должников среди сильной половины человечества 80%, остальное количество - женщины, самой старшей из которых 65 лет. А самый возрастной должник среди мужчин - 72-летний житель Перми. В нижней границе возрастного ценза разлет лет не такой большой, 18 и 19 лет у женщин и мужчин, соответственно.Если говорить о социальной градации, то тут будут люди и со средним достатком, и граждане, которые испытывают трудности с трудоустройством, есть и довольно обеспеченные должники, которым не составляет труда погасить многомиллионные долги после применения мер принудительного характера. Но в основном это все же достаточно молодые и трудоспособные люди, которые по тем или иным причинам избегают оказывать финансовую помощь своим детям. Кто-то намеренно скрывает размер или источник своего заработка. В таких случаях судебные приставы проводят проверки бухгалтерии организаций и предприятий, где работает должник. В случае, если оказывается, что должностное лицо предоставляло в подразделение ведомства заведомо ложную информацию, виновных ждет наказание.Странно наблюдать дорогие машины и сотовые телефоны последней модели у должников, которые по документам нигде не работают и не имеют других источников дохода. При этом сумма задолженности может составлять несколько сот тысяч, а то и миллионы рублей. Так, в 2021 году житель краевой столицы единовременно погасил долг перед своим ребенком в размере более 1 млн рублей. В рамках исполнительного производства было установлено, что должник имеет в собственности ряд объектов недвижимости в Перми, Краснодаре и Москве. Судебным приставом был наложен запрет на совершение регистрационных действий с данными квартирами, нежилыми помещениями и земельными участками. Кроме того, неплательщик был ограничен в выезде за пределы РФ. Принятые меры простимулировали мужчину полностью погасить задолженность. Право ребенка на достойное содержание было восстановлено.Я не устану повторять, что сознательная экономия на своем ребенке, оставление его в тяжелой финансовой ситуации - это преступление против будущего. Каждый из нас должен всегда помнить о правах детей, действовать в их интересах и защищать их. Как известно, чужих детей не бывает, поэтому, в какой бы сфере ни работал каждый из нас, помощь маленьким, но невероятно важным членам нашего общества должна оставаться в приоритете.