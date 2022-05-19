Парламент Прикамья готовится к майской пленарке
Главной темой станет отчет о работе исполнительной власти в 2021 году
Пермь: общество
zsperm.ru
На этой неделе Законодательное собрании е Пермского края проведет очередное заседание. По традиции, председатель краевого парламента Валерий Сухих анонсировал в своем блоге основные вопросы повестки.
Пленарное заседание откроет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он представит Ежегодный отчет о деятельности регионального правительства за 2021 год. «Традиционная встреча в этом году имеет особое значение, - отмечает Валерий Сухих. - Законодателям важно услышать от первого лица оценку социально-экономического положения региона для понимания ресурсных возможностей, с которыми край вступает в беспрецедентно новый этап развития в условиях внешних санкций. Депутатский корпус находится в постоянном диалоге с региональным кабмином для мониторинга ситуации и выработки оперативных решений. Сейчас уже очевидно, что санкции закончатся не завтра, поэтому важно перейти от тактических действий к долгосрочной стратегии».
Также парламентариям предстоит оценить промежуточные результаты реализации национальных и крупномасштабных инфраструктурных проектов и эффективность решений в сфере социальной политики.
«Несмотря на экономически непростой прошлый год, связанный с пандемией, регион выполнил все социальные обязательства и продолжил реализацию значимых проектов, сохранив соответствующие статьи расходов. Такая бюджетная политика себя оправдала», - считает спикер краевого ЗС.
По итогам 2020 года краевой бюджет вышел на «допандемийные» показатели. Положительная динамика сохранилась в 2021 году - доходы края превысили плановые на 17%. «Основные драйверы экономики успели стабилизироваться накануне санкционной турбулентности, что заметно по налоговым поступлениям, - напоминает Валерий Сухих. - Так, в 3,7 раза увечилась прибыль обрабатывающих производств, более чем в 2 раза – в отраслях добычи полезных ископаемых и научно-технической деятельности. Такие данные представил краевой минфин на прошлой неделе в рамках публичных слушаний по отчёту об исполнении главного финансового документа. Утвердить его окончательно нам предстоит в четверг».
На пленарном заседании также будет рассмотрена инициатива краевого избиркома. Подготовлен целый ряд изменений в выборное законодательство региона - в рамках приведения его в соответствие с федеральным законом о выборах. В случае принятия законопроекта со следующего года в Прикамье появится возможность дистанционного голосования на выборах и референдумах. Так называемое электронное голосование уже было опробовано в ряде субъектов федерации во время выборов 2021 года. «Этот шаг в развитии избирательной системы России продиктован временем и может привлечь к участию в выборах большее количество граждан», - комментирует председатель краевого парламента.
В рамках «Правительственного часа» будет представлена информация о положении детей-сирот в регионе. Эта тема находится на постоянном контроле у депутатов, при том что по ключевым показателям край сохраняет лидирующее положение в стране, отмечает Валерий Сухих: «Под опекой государственных учреждений находится лишь 5% детей- сирот, остальные устроены в семьи. В регионе работает специальная школа для подготовки молодых людей к самостоятельной жизни, предоставляются меры социальной поддержки. Тем не менее, непростой остается ситуация с предоставлением жилья для детей- сирот. У депутатов есть вопросы по отдельным территориям - пока не везде справляются с этим обязательством. Важно держать руку на пульсе, искать оптимальные и оперативные решения».
Также депутаты заслушают информацию о деятельности Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. Ожидается, что обсуждение коснется реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».
Пленарное заседание откроет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он представит Ежегодный отчет о деятельности регионального правительства за 2021 год. «Традиционная встреча в этом году имеет особое значение, - отмечает Валерий Сухих. - Законодателям важно услышать от первого лица оценку социально-экономического положения региона для понимания ресурсных возможностей, с которыми край вступает в беспрецедентно новый этап развития в условиях внешних санкций. Депутатский корпус находится в постоянном диалоге с региональным кабмином для мониторинга ситуации и выработки оперативных решений. Сейчас уже очевидно, что санкции закончатся не завтра, поэтому важно перейти от тактических действий к долгосрочной стратегии».
Также парламентариям предстоит оценить промежуточные результаты реализации национальных и крупномасштабных инфраструктурных проектов и эффективность решений в сфере социальной политики.
«Несмотря на экономически непростой прошлый год, связанный с пандемией, регион выполнил все социальные обязательства и продолжил реализацию значимых проектов, сохранив соответствующие статьи расходов. Такая бюджетная политика себя оправдала», - считает спикер краевого ЗС.
По итогам 2020 года краевой бюджет вышел на «допандемийные» показатели. Положительная динамика сохранилась в 2021 году - доходы края превысили плановые на 17%. «Основные драйверы экономики успели стабилизироваться накануне санкционной турбулентности, что заметно по налоговым поступлениям, - напоминает Валерий Сухих. - Так, в 3,7 раза увечилась прибыль обрабатывающих производств, более чем в 2 раза – в отраслях добычи полезных ископаемых и научно-технической деятельности. Такие данные представил краевой минфин на прошлой неделе в рамках публичных слушаний по отчёту об исполнении главного финансового документа. Утвердить его окончательно нам предстоит в четверг».
На пленарном заседании также будет рассмотрена инициатива краевого избиркома. Подготовлен целый ряд изменений в выборное законодательство региона - в рамках приведения его в соответствие с федеральным законом о выборах. В случае принятия законопроекта со следующего года в Прикамье появится возможность дистанционного голосования на выборах и референдумах. Так называемое электронное голосование уже было опробовано в ряде субъектов федерации во время выборов 2021 года. «Этот шаг в развитии избирательной системы России продиктован временем и может привлечь к участию в выборах большее количество граждан», - комментирует председатель краевого парламента.
В рамках «Правительственного часа» будет представлена информация о положении детей-сирот в регионе. Эта тема находится на постоянном контроле у депутатов, при том что по ключевым показателям край сохраняет лидирующее положение в стране, отмечает Валерий Сухих: «Под опекой государственных учреждений находится лишь 5% детей- сирот, остальные устроены в семьи. В регионе работает специальная школа для подготовки молодых людей к самостоятельной жизни, предоставляются меры социальной поддержки. Тем не менее, непростой остается ситуация с предоставлением жилья для детей- сирот. У депутатов есть вопросы по отдельным территориям - пока не везде справляются с этим обязательством. Важно держать руку на пульсе, искать оптимальные и оперативные решения».
Также депутаты заслушают информацию о деятельности Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. Ожидается, что обсуждение коснется реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».
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