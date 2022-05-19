Парламент Прикамья готовится к майской пленарке

Главной темой станет отчет о работе исполнительной власти в 2021 году

17.49 Понедельник, 23 мая 2022
Пермь: общество
zsperm.ru
На этой неделе Законодательное собрании е Пермского края проведет очередное заседание. По традиции, председатель краевого парламента Валерий Сухих анонсировал в своем блоге основные вопросы повестки.

Пленарное заседание откроет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он представит Ежегодный отчет о деятельности регионального правительства за 2021 год. «Традиционная встреча в этом году имеет особое значение, - отмечает Валерий Сухих. - Законодателям важно услышать от первого лица оценку социально-экономического положения региона для понимания ресурсных возможностей, с которыми край вступает в беспрецедентно новый этап развития в условиях внешних санкций. Депутатский корпус находится в постоянном диалоге с региональным кабмином для мониторинга ситуации и выработки оперативных решений. Сейчас уже очевидно, что санкции закончатся не завтра, поэтому важно перейти от тактических действий к долгосрочной стратегии».

Также парламентариям предстоит оценить промежуточные результаты реализации национальных и крупномасштабных инфраструктурных проектов и эффективность решений в сфере социальной политики.

«Несмотря на экономически непростой прошлый год, связанный с пандемией, регион выполнил все социальные обязательства и продолжил реализацию значимых проектов, сохранив соответствующие статьи расходов. Такая бюджетная политика себя оправдала», - считает спикер краевого ЗС.

По итогам 2020 года краевой бюджет вышел на «допандемийные» показатели. Положительная динамика сохранилась в 2021 году - доходы края превысили плановые на 17%. «Основные драйверы экономики успели стабилизироваться накануне санкционной турбулентности, что заметно по налоговым поступлениям, - напоминает Валерий Сухих. - Так, в 3,7 раза увечилась прибыль обрабатывающих производств, более чем в 2 раза – в отраслях добычи полезных ископаемых и научно-технической деятельности. Такие данные представил краевой минфин на прошлой неделе в рамках публичных слушаний по отчёту об исполнении главного финансового документа. Утвердить его окончательно нам предстоит в четверг».

На пленарном заседании также будет рассмотрена инициатива краевого избиркома. Подготовлен целый ряд изменений в выборное законодательство региона - в рамках приведения его в соответствие с федеральным законом о выборах. В случае принятия законопроекта со следующего года в Прикамье появится возможность дистанционного голосования на выборах и референдумах. Так называемое электронное голосование уже было опробовано в ряде субъектов федерации во время выборов 2021 года. «Этот шаг в развитии избирательной системы России продиктован временем и может привлечь к участию в выборах большее количество граждан», - комментирует председатель краевого парламента.

В рамках «Правительственного часа» будет представлена информация о положении детей-сирот в регионе. Эта тема находится на постоянном контроле у депутатов, при том что по ключевым показателям край сохраняет лидирующее положение в стране, отмечает Валерий Сухих: «Под опекой государственных учреждений находится лишь 5% детей- сирот, остальные устроены в семьи. В регионе работает специальная школа для подготовки молодых людей к самостоятельной жизни, предоставляются меры социальной поддержки. Тем не менее, непростой остается ситуация с предоставлением жилья для детей- сирот. У депутатов есть вопросы по отдельным территориям - пока не везде справляются с этим обязательством. Важно держать руку на пульсе, искать оптимальные и оперативные решения».

Также депутаты заслушают информацию о деятельности Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. Ожидается, что обсуждение коснется реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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